小调查：德国人担心中国旅行者带来新的感染潮吗？

（德国之声中文网）欧盟周三晚上做出明确建议要求对入境的中国游客进行新冠测试之后，周四（1月5日）德国联邦卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）宣布，从即日起实施新的入境措施，其中包括中国游客飞往德国之前至少进行一次抗原检测，抵达德国后还将进行抽查。

德国之声对数位德国人进行了随机询问，问他们是否担心中国放开后疫情将波及到德国，以及对中国入境者是否应该进行新冠测试。调查不具代表性，从回答的内容看，德国人不担心中国游客会带来新一轮感染潮，但对测试新冠病毒的必要性，人们的意见也基本一致。以下是6位被询问的德国人做出的回答。

Daniel U. (男，41岁)

对入境者进行检测，我怀有复杂的心情。一方面，中国（或其它国家）感染数字巨大，对来自"风险地区"的飞机乘客进行检测是有意义的，但检测要不论国籍地进行，（许多国家多年来对入境人数测量体温）。另一方面，这些测试可能效果都不大，以往因新冠限制入境的国家，后来疫情都不轻。

我的确担心，如果相信媒体报道的数字，中国的新冠致死率将非常高。令人悲伤。全球经济和人民生活都会受到影响。但我不担心爆发新一次全球性病疫。

Niklas H. (男，30岁)

我不害怕，因为我们的社会已群体免疫，而入境的人相对较少。更令人担忧的是，由于对来自中国的入境者莫名的担心而采取疏离政策。德国基本法第11条保障德国公民入境的权利，但在德国生活的中国籍公民已好几年无法同家人团聚。作为德国人，我们应三思而后行，不能只因为猜疑以及无端的恐惧限制别人的权利。

Veronika O. (女，66岁）

在我这里，"对新冠的恐惧"已经翻篇。接种疫苗后，跟其它传染病比起来更担心新冠病毒，大可不必。其它传染疾病造成的后果也很严重。当然人们应该寻找合理的解决方式，但不该反对对中国游客进行核酸检测，对不对？而出示3次接种新冠疫苗的入境者，我认为不需要再次检测。

Johannes M. (男，79岁)

我对中国游客不感到害怕，他们应该知道自己是否"阳"过，而且我们已接种疫苗有所保护。但为安全起见，不反对对入境者进行检测。

Peter N. (男，60岁)

我不害怕新冠病毒，我已接种4次疫苗，迄今尚未感染。现在会从中国再来一波，需要当心，但无需恐惧。测试又不疼，我主张对所有来自疫区的人进行测试，例如现在从中国来的旅客。

Andereas U. (男，43岁)

我个人目前并不担心德国疫情升高，因为对已知病毒，采取现有、或曾用过的措施是可控的。但鉴于中国的情况我们需要保持观察，因为来自中国的信息不透明，让人无法信任，不能以此为依据做出判断。

对来自中国的旅行者，最好是能让他们在德国或欧盟入境时进行检测，至少是抽查，这样才能掌握可靠的数据。一旦病毒变异出现更危险的迹象，就应该采取进一步限制措施。

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