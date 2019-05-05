小行星撞击地球，可不是好莱坞大片

（德国之声中文网）一次又一次，巨大的岩石和地球擦肩而过。例如，2018年4月，直径为50米的小行星2018GE3向我们飞来。它来自黑暗的宇宙深处，在靠近地球之前的21个小时，天文学家才发现了它。

五年前，一个直径20米的陨石撞击地球，落在俄罗斯车里雅宾斯克附近。还好，震撼相对温和，避免了更大灾难：冲击波造成数千座建筑物受损，超过1000人受伤--主要是被崩裂的玻璃碎片划伤，所幸无人死亡。

对于那些直径达几公里的致命巨石，天文学家信心十足，知道它们身在何处。他们希望，至少在接下来的100年里，地球不会受到这些庞然大物的威胁。

小行星很危险

但是，直径只有几百米的"较小"宇宙岩石，已经给地球某些地区造成毁灭性的破坏。前述两个小行星的例子也表明，我们不可能全然掌握。

地球的那些“表亲们” “开普勒452b” 美国宇航局（NASA）在7月23日宣布，发现了“地球2.0”。这颗位于天鹅座、被命名为“开普勒452b”的行星距离地球1400光年。这是它与地球的对比图，其体积是地球的1.6倍。

地球的那些“表亲们” 第二个地球？ 目前尚且无法确认“开普勒452b”的质量与成份，不过此前研究显示，这个体积的行星很可能是像地球一样的岩石星球。您看到的是（从左至右）“开普勒22b”、“开普勒69c”、“开普勒452b”、“开普勒62f”、“开普勒186f”和地球的对比图。

地球的那些“表亲们” “表哥”家的“大太阳” “开普勒452b”围绕着一颗与太阳非常相似的恒星“开普勒452”运行。其公转周期为385天，而它与母星的距离也仅比地球与太阳的距离远5%。“开普勒452”已经有60亿年历史，比太阳还要年长15亿年。另外，它也比太阳更亮、更大一些。

地球的那些“表亲们” 或许也存在生命？ NASA的研究人员表示，考虑到“开普勒452b”已经围绕着它的“太阳”运转了60亿年，如果具备必要的条件，其上面存在生命的可能性很大，这个想法令人敬畏。

地球的那些“表亲们” 背负重大使命的开普勒空间望远镜 当地时间2009年3月6日，NASA开普勒空间望远镜发射升空，其使命是在银河系附近星系寻找可能存在生命的类地行星。迄今为止，它已经发现、确认了1030颗系外行星。

地球的那些“表亲们” 第一个发现 “开普勒-22b”是NASA于2011年12月通过开普勒空间望远镜确认的首颗位于宜居带的系外行星。它围绕一颗和太阳相似的恒星公转。

地球的那些“表亲们” “开普勒-186f” 这是在发现“开普勒452b”前被称为最像地球的行星，它也位于天鹅座，大小及其与母星的距离都与地球相似。

地球的那些“表亲们” 探索之旅20周年 NASA此次共发布了12颗位于宜居带的行星，而“开普勒452b”比以往的任何发现都更接近地球。“时间刚好：正是在20年前，人类发现了第一颗围绕普通恒星运行的系外行星（飞马座51b）。” 作者: 王凡



因此，来自美国、俄罗斯、中国、德国、法国和以色列的300名天文学家、太空工程师和其他专家，从4月29日到5月3日，在美国马里兰州召开了行星防御会议。

会议由美国国家航空航天局（NASA）与约翰霍·普金斯大学应用物理实验室（APL）共同组织，重点是讨论防御战略的可行性。

在会上，科学家设计了一个直径为300米的虚拟小行星，让它从距离为5700万公里的太空，以每秒14公里的速度向地球撞来，也就是说，每小时靠近我们约50,000公里。它撞击地球的概率为百分之一。地球人回避危险的一个办法，是从危险地区撤离。

让地球人疏散还是让小行星转弯？

除此之外，与会者还各显神通，各施妙法。例如，NASA在华盛顿的行星防御协调办公室与APL共同开发了双星小型重新定向测试系统（DART）。到2022年，它可以改变一个直径150米的小行星的飞行方向，让它再也不会对地球构成威胁。与会研究人员希望知道这种方法是否能够取得成功。

DART是美国近地物体国家防御战略和行动计划的一部分。近地物体是指其环绕太阳的轨道和地球轨道之间的距离小于5000万公里的小行星。已知近地物体超过20,000个，目前仍在以每年700个的数量不断增加。

行星掠地球 我们撞行星 双子行星 欧洲空间局计划在2020年向小行星“迪蒂莫斯”(Didymos)发射一个探测器。这颗行星的直径约为800米，被另一颗直径170米的小行星“迪蒂卫星”围绕着转。

行星掠地球 我们撞行星 登陆行星 欧洲航天局制造的小行星撞击监测器（AIM）首先要进入“迪蒂莫斯”的轨道，然后派出机器人登陆行星。有点类似去年德罗塞塔飞船（Rosetta）上的"菲莱" 探测器(Philae)登陆彗星"Tschuri "的任务。与之不同的是，小行星撞击监测器将会使用激光向地球传送数据。

行星掠地球 我们撞行星 目标 之后两年，即2022年，当小行星“迪蒂莫斯”在地球1100万公里外与地球“擦肩而过”（相对来讲，这是与地球相当接近的距离）时，人们即将锁定目标-“迪蒂卫星”……

行星掠地球 我们撞行星 撞击！ ……发射航天器去撞击它。“迪蒂卫星”因此将偏离原先的轨道。小行星撞击监测器以及派遣出的机器人将会近距离全面检测记录整个过程。机器发回地球的高清晰图片和检测数据能够帮助科学人员找到改变行星轨道的方法，避免行星与地球碰撞。

行星掠地球 我们撞行星 潜在的危险 大大小小的行星呼啸着穿梭在太空。一些行星的直径有数公里。科技人员密切关注这些行星。目前为止，人们并没有发现在未来几百年会有行星能撞击到地球。

行星掠地球 我们撞行星 危险的陨石 人们把穿透地球大气层并到达地球表面的小行星称为陨石，它们可能会造成严重的伤害。

行星掠地球 我们撞行星 惊险掠过 2013年2月，一个名为“2012 DA14”重达13万吨的小行星飞掠地球。当时这颗行星距离地球最近位置大约仅为2.7万公里——这个位置甚至比一些人造卫星距离地球还近。

行星掠地球 我们撞行星 陨石引灾难 6500万年前一颗巨大陨石落到今天墨西哥境内的希克苏鲁伯地区。陨石坑就有约300公里。有专家们认为，这是这致命一击导致了恐龙的灭绝。

行星掠地球 我们撞行星 黑色石头 陨石外表上看上去像是烧焦的石头。进入大气层摩擦产生的热量融化了陨石的外壳。

行星掠地球 我们撞行星 闪亮流星 彗星是由气体云、岩石和尘埃组成的。彗星尘埃颗粒如果进入地球大气层，与之磨擦时它们的表面温度可超过3000摄氏度，开始发光，流星就是这样形成的。

行星掠地球 我们撞行星 星雨景象 一颗彗星飞过地球时如果距离十分接近，就会出现一阵流星雨。它是十分壮观的天文景象，大量流星在夜空划出明亮而绚丽的轨迹，也会引来民众的围观。图为在英国上空拍摄的流星雨照片。

行星掠地球 我们撞行星 有备无患 欧洲空间局在意大利的弗拉斯卡蒂(Frascati) 安置了一个陨石预警系统。手机来自各个天文望远镜的数据（图为特内里费岛上的远程望远镜）。 作者: F. Schmidt / J. Hartl



据法新社报道，NASA局长布吉姆-布里登斯汀（Jim Bridenstine）在会议开幕式上说， "我们必须要让人们知道，这并非是好莱坞大片。"

来自欧洲航天局（ESA）同行考斯尼（Detlef Koschny）对他表示赞同："车里雅宾斯克撞击的积极方面在于，它让公众意识到了危险，让政治决策者意识到了危险。"

把太空望远镜安装到月球背面

最大的不确定性来自靠近太阳的物体。由于光线条件，从地球上很难看见这些物体，只能通过位于亚利桑那、夏威夷、智利、西班牙和西西里岛的特殊望远镜才能探测它们。

为此，天文学家也在讨论为此建造专用太空望远镜。这样的望远镜可以从多重视角进行探测。或者，可以把它安装在月球的背面。在那里，由于避免了来自地球的辐射和光线，太空望远镜可以更好地观测深邃的宇宙。