小蓝鸟被换！马斯克将Twitter更名为"X"

（德国之声中文网）社交媒体巨头Twitter在周一（7月24日）早晨进行了一场全新的改头换面，一个新标志替代了原来的小蓝鸟，变成了一个"X" -- 这是公司老板马斯克于周日宣布的更大范围的品牌重塑计划的一部分。

马斯克周日在他的账户上写道："很快我们将告别Twitter品牌，并将逐渐和所有的小鸟说再见。"马斯克还在周日将自己的个人头像更改为公司的新标志，即黑色背景上一个的白色"X"。

马斯克表示这个标志是"极简主义装饰风"，而"X.com"现在将导向"twitter.com"。

为什么叫"X"？

在 2022 年 10 月以 440 亿美元（约合 397 亿欧元）的价格收购 Twitter 之前，马斯克曾表示，将创建一个他称之为"X"的"万能应用程序"（everything app），而收购Twitter则是加速实现该雄心的步骤之一。

在购买Twitter之后，马斯克将其母公司命名为X公司（X Corporation）。这位亿万富翁的火箭开发公司，即太空探索技术公司（Space Exploration Technologies Corp）通常也被称为SpaceX。马斯克还在1999年创办了名为X.com的初创企业，后来发展成为PayPal。

周日一则推文询问"推特"更名为"X"后，原先的"推文"将被称为什么？马斯克回应称新推文将被称为"x's"，

马斯克的"万能应用程序"

Twitter的首席执行官雅卡里诺（Linda Yaccarino)曾是美国全国广播公司(NBC)的广告主管，今年5月加入Twitter。她在平台上写道，X将成为"未来的无限互动状态--以音频、视频、信息、支付/银行为中心--为创意、商品、服务和机遇创造一个全球市场"。

本月早些时候，马斯克表示，自去年10月接管Twitter以来，该公司的广告收入已减少了近一半，之后，公司进行了此番品牌重塑。

自马斯克接管以来，大规模裁员、减少内容审查以及平台上不断增加的仇恨言论和虚假信息都导致了广告商的流失。

营销咨询公司Metaforce的联合创始人亚当森（Allen Adamson）对美联社表示，此次品牌重塑和改版将进一步疏远Twitter的传统用户。

马斯克则反驳道："他们不会理解的。对这样一个标志性品牌和业务进行重大改版和品牌重塑，这么做是合适的。"

（美联社、路透社、法新社）

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