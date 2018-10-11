小舒马赫——天生的赛车手

他踌躇满志，要跟随名气极响的父亲的脚印。这位后继赛车手大有希望进入一级方程式赛手行列。现在，只要在决赛中获第二名，他就能正式入列了。
（德国之声中文网）对于米克·舒马赫（Mick Schumacher）而言，一切顺畅。尽管比赛初期出了点问题，这位19岁青年人仍在三级方程式赛得分表上名列第一。随着连续5次称冠，一级方程式赛许可证对于他已属唾手可得。加盟意大利德利赛车队的他，在下半程赛季展开一场追逐赛，其驾车风格之潇洒，颇有当年法拉利时代的其父之格调。
小舒马赫是以在斯帕-弗朗科尔尚赛道（Spa-Francorchamps）上拔得头筹而实现华丽转身的。殊知，此赛道正是其父首次出征一级方程式赛时的舞台，并在那里拿下平生第一个大满贯头衔。
从那里起，米克·舒马赫以遥遥领先英国小将蒂克特姆（Dan Ticktum）的身份前往参加在霍肯海姆（Hockenheim）举行的赛季决赛（10月13/14日）。只要在总评分中排名第二，他便有了获得一级方程式比赛超级证书的资格。
带着夺冠渴望一路杀进决赛
小舒马赫渴求决赛，并立志夺冠。他说，一旦坐在车里，我无时无刻不在想着冠军赛。他说，他高兴地期待着每一场赛车，并一步步做计划。不过，至于这一赛季后，接下去怎么做，尚在未定之数。
也为大舒马赫当过经纪人的凯姆（Sabine Kehm）女士则有意降低人们的预期。她指出，后继赛车手人才辈出，英国人诺里斯（Lando Norris）便有更佳的成功纪录。去岁，诺里斯赢得了三级方程式赛；今年，他还有望称雄二级方程式赛；明年，他被招加盟麦克莱伦车队，将成为一级方程式赛车手。
万事开头难
相比之下，米克·舒马赫则要反复面对失利局面。他的赛车生涯已逾10年。就像父亲（迈克尔·舒马赫）一样，他也是起步于卡丁车赛事的。不过，从他入行到第一次夺冠，花了蛮久时间。2015年，荷兰赛车队Van Amersfoort与他签约，将他收入四级方程式赛。不久后，他获得首次胜利。
转会德利赛车队后的当年，他即获得德国四级方程式赛亚军，并紧接着晋升三级方程式赛车队。现在，便要跨出下一步。或许，是巨大的一步：进入赛车运动的最高级。
"了不起的故事"
一级方程式赛掌门人凯里（Chase Carey）称，舒马赫这个名字可能重返"最高级"可是"一个了不起的故事"。在法拉利车队队长阿里瓦贝内（Maurizio Arrivabene）眼里，法拉利与之相连的这个名字的故事，是一个特别的故事。不过，2019年是否就会出现一个新"舒马赫时代"，尚在未定之数。20个赛车手位子争夺激烈，因为，恐怕要在中期后才有小舒马赫的份儿。有个过渡期可能更具意义。至少，二级方程式赛的最近４个冠军就证明了这一点。他们都直接进入了一级方程式。小舒马赫说，他有意经由多年去学习，他的目标是，"在某个时候，在完全发展成熟的情况下进入一级方程式"。
父亲的健康状况依然是迷
米克的父亲迈克尔·舒马赫2013年12月在一次滑雪事故中脑部严重受伤。有关他的健康状况，有关各方迄今保持沉默。自出院以来，这位创纪录世界冠军一直住在位于瑞士的家族别墅里，与公众隔绝。
经纪人凯姆女士始终对外封闭有关这位一级方程式赛神话般人物健康状况的消息。她曾对《慕尼黑信使报》（Münchener Merkur）说，"我们深知，这让某些人难以理解，但我们这么做与迈克尔的态度是完全一致的。"这一点迄今没有改变。
凝炼／王凡（德新社、体育通讯社）