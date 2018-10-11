小舒马赫——天生的赛车手

（德国之声中文网）对于米克·舒马赫（Mick Schumacher）而言，一切顺畅。尽管比赛初期出了点问题，这位19岁青年人仍在三级方程式赛得分表上名列第一。随着连续5次称冠，一级方程式赛许可证对于他已属唾手可得。加盟意大利德利赛车队的他，在下半程赛季展开一场追逐赛，其驾车风格之潇洒，颇有当年法拉利时代的其父之格调。

小舒马赫是以在斯帕-弗朗科尔尚赛道（Spa-Francorchamps）上拔得头筹而实现华丽转身的。殊知，此赛道正是其父首次出征一级方程式赛时的舞台，并在那里拿下平生第一个大满贯头衔。

从那里起，米克·舒马赫以遥遥领先英国小将蒂克特姆（Dan Ticktum）的身份前往参加在霍肯海姆（Hockenheim）举行的赛季决赛（10月13/14日）。只要在总评分中排名第二，他便有了获得一级方程式比赛超级证书的资格。

带着夺冠渴望一路杀进决赛

小舒马赫渴求决赛，并立志夺冠。他说，一旦坐在车里，我无时无刻不在想着冠军赛。他说，他高兴地期待着每一场赛车，并一步步做计划。不过，至于这一赛季后，接下去怎么做，尚在未定之数。

也为大舒马赫当过经纪人的凯姆（Sabine Kehm）女士则有意降低人们的预期。她指出，后继赛车手人才辈出，英国人诺里斯（Lando Norris）便有更佳的成功纪录。去岁，诺里斯赢得了三级方程式赛；今年，他还有望称雄二级方程式赛；明年，他被招加盟麦克莱伦车队，将成为一级方程式赛车手。

米克庆祝夺冠

万事开头难

相比之下，米克·舒马赫则要反复面对失利局面。他的赛车生涯已逾10年。就像父亲（迈克尔·舒马赫）一样，他也是起步于卡丁车赛事的。不过，从他入行到第一次夺冠，花了蛮久时间。2015年，荷兰赛车队Van Amersfoort与他签约，将他收入四级方程式赛。不久后，他获得首次胜利。

转会德利赛车队后的当年，他即获得德国四级方程式赛亚军，并紧接着晋升三级方程式赛车队。现在，便要跨出下一步。或许，是巨大的一步：进入赛车运动的最高级。

"了不起的故事"

一级方程式赛掌门人凯里（Chase Carey）称，舒马赫这个名字可能重返"最高级"可是"一个了不起的故事"。在法拉利车队队长阿里瓦贝内（Maurizio Arrivabene）眼里，法拉利与之相连的这个名字的故事，是一个特别的故事。不过，2019年是否就会出现一个新"舒马赫时代"，尚在未定之数。20个赛车手位子争夺激烈，因为，恐怕要在中期后才有小舒马赫的份儿。有个过渡期可能更具意义。至少，二级方程式赛的最近４个冠军就证明了这一点。他们都直接进入了一级方程式。小舒马赫说，他有意经由多年去学习，他的目标是，"在某个时候，在完全发展成熟的情况下进入一级方程式"。

父亲的健康状况依然是迷

米克的父亲迈克尔·舒马赫2013年12月在一次滑雪事故中脑部严重受伤。有关他的健康状况，有关各方迄今保持沉默。自出院以来，这位创纪录世界冠军一直住在位于瑞士的家族别墅里，与公众隔绝。

经纪人凯姆女士始终对外封闭有关这位一级方程式赛神话般人物健康状况的消息。她曾对《慕尼黑信使报》（Münchener Merkur）说，"我们深知，这让某些人难以理解，但我们这么做与迈克尔的态度是完全一致的。"这一点迄今没有改变。

图集：“车王”舒马赫回家了 滑雪意外受伤 前一级方程式赛车世界冠军舒马赫在法国度假时，在一次滑雪事故中受重伤。显然他在滑雪时也追求速度，这是以前的资料图片。

图集：“车王”舒马赫回家了 立即接受手术 出事当天，44岁的舒马赫在法国格勒诺布尔（Grenoble）大学附属医院接受了手术，负责治疗的医生称，舒马赫目前仍处于昏迷中。

图集：“车王”舒马赫回家了 情况“相当严峻” 直到当天晚间，负责治疗的医生才发布了有关舒马赫并且的消息。医院的发言人表示，病人目前的状况不容乐观。一名脑外科专家特地从巴黎赶往格勒诺布尔参加治疗。

图集：“车王”舒马赫回家了 七度世界冠军 舒马赫去年才从一级方程式赛车运动退役。他曾7次获得世界冠军称号，是最受欢迎的德国人之一。除赛车外，44岁的舒马赫还喜爱足球、摩托车和滑雪运动。

图集：“车王”舒马赫回家了 朋友和家人守护 舒马赫和家人正在法国度假。据报道，事故发生后，他的妻子科琳娜（Corinna，中）和许多朋友及舒马赫在费拉利和奔驰车队的昔日同事都赶往医院探望。

图集：“车王”舒马赫回家了 事故一再发生 在赛车手生涯中，舒马赫多次遭遇意外事故。图为1994年舒马赫与英国车手Damon Hill的一次撞车事故。

图集：“车王”舒马赫回家了 不仅在赛车场上追风 舒马赫在驾驶摩托车时也毫不畏惧风险。在2009年2月的一次摩托车事故中，他颈部骨折。

图集：“车王”舒马赫回家了 为偶像担忧 成千上百万粉丝曾在赛车场上和电视屏幕上目睹了舒马赫的成功与辉煌。

图集：“车王”舒马赫回家了 离开医院 舒马赫目前已经离开洛桑医院，回到家中。包括他的粉丝在内的许多人都表达了良好祝愿，希望舒马赫能够挺过难关，恢复健康。 作者: Marko Langer/叶宣



凝炼／王凡（德新社、体育通讯社）