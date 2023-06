《小美人魚》中國票房差 種族歧視作祟？

探讨种族歧视的好莱坞电影

波蒂埃旧作:《炎热的夜晚》

1960年代,种族主义的主题在主流电影中开始占有一席之地。在电影《炎热的夜晚》(In the Heat of the Night,台湾译《恶夜追缉令》)中,西德尼·波蒂埃(Sidney Poitier)饰演来自北方的黑人警察,他被卷入一起白人谋杀案中。波蒂埃在当地遭遇了恶劣的种族歧视并被误认为嫌疑犯。这部电影获得了5个奥斯卡奖项,波蒂埃也成为美国影坛中首位非裔超级明星。