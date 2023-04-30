《小美人魚》中國票房差 種族歧視作祟？

（德國之聲中文網）迪士尼真人版《小美人魚》上週四（5月26日）於北美、中國同步上映，卻因票房表現懸殊，掀起一波跨國網路論戰。

非裔女星貝利（Halle Bailey）出演動畫中皮膚白皙的女主角愛麗兒，受到美國觀眾大力讚譽，稱迪士尼為年輕的非裔女孩起到激勵作用，但中國民眾卻不買單，痛批電影「過度政治正確」。

「我能要回我的愛麗兒嗎？」一位中國網友在微博上寫道，同時多位網友都表示，他們童年最喜歡的童話故事之一已經崩毀。事實上，自去年迪士尼確定女主角人選以來，就有大量中國網民對此決定表示憤怒，並發誓在電影上映時進行抵制、拒看。

根據數據平台「藝恩」顯示，真人版《小美人魚》在北美上映3天即賺近9500萬美元，而同期在中國僅進帳263萬美元，票房表現天差地遠，成為迪士尼今年在中國市場發行收入最低的一部電影。

有中國網友在電影上映後發推文道： 「真不是我對黑人演員本身有啥不滿，我不滿意的是把白種人乃至黃種人的故事弄成黑人主角⋯⋯。黑人不是沒有自己的文化和傳說⋯⋯，去拍一部真正站在黑人視角、真正尊重黑人文化的電影很難嗎？」

北京喉舌也加入戰局

票房出爐後，有西方網民在推特上指控中國觀眾抵制該片是出於對黑人的「種族歧視」，在網路上掀起激烈論戰。這番指責更是激怒了北京，中國國營媒體《環球時報》連2日發表文章，反駁西方言論並強烈抨擊迪士尼選擇一位「黑美人魚」的決定。

其中一篇文章寫道：「迪士尼在經典電影中強行加入少數族群，並不是基於種族主義，而是顯出其懶惰和不負責任的敘事策略。」文章指出，迪士尼正在將經典童話故事變成「政治正確」底下的「犧牲品」。

另一篇文章則強烈否認了對中國歧視黑人的相關指責。 「絕大多數中國觀眾對黑人小美人魚沒有任何偏見，」作者寫道，「中國討論的主要方向是圍繞在（迪士尼）改編了傳統童話。」

《環球時報》指出，西方不應該「綁架中國觀眾」，期望他們「以同樣的方式接受這部電影......因為中國人沒有這種政治正確性」，並表示就歷史的角度而言，是西方人——而非中國人——入侵非洲、殖民並奴役當地人種，因此面對黑人，中國人並不具備美國人的「罪疚感」。

台灣國立陽明交通大學傳播與科技學系副教授戴瑜慧告訴DW，中國自第一代領導人毛澤東以來，即打著「國際主義」、「第三世界國家之老大」的旗幟，企圖拉攏亞洲、非洲、拉丁美洲一起對抗「邪惡的西方帝國主義」，這樣的策略一直延續至今，而《環球時報》是北京對外傳遞訊息、進行大內宣的「喉舌」，也是專門「煽動國族主義」的重要官媒之一。

在中國國家主席習近平上任之後，他於2013年推動「一帶一路」倡議（BRI），向非洲國家提供巨額借貸以興建鐵路、公路和港口等基礎建設，並投資當地礦產。這讓北京對當地的掌控力日漸加深，BRI計劃也因此被國際社會批評為「新殖民主義」。

此外，北京對新疆、西藏等少數民族的打壓和同化政策，也被外界視為「大漢沙文主義」，即使中國至今否認任何有關指控。

戴瑜慧分析，中國因此有必要就此事出面回應，同時極力抨擊「政治正確」一詞，因為這代表了對「種族主義、女性主義等一切壓迫」的反省。她認為，中國反駁《小美人魚》的種族爭議，就如同先前的「冰淇淋事件」一樣，只是北京藉機出聲指責西方、煽動國族主義的眾多案例之一。

中國如何對待黑人？

歷年來，中國對非洲族群的歧視不勝枚舉，包括2016年播出能將黑人「洗白」的洗衣粉廣告、2018年和2021年的春晚都出現表演者「塗黑臉」的冒犯行為，以及2022年廣州爆發新冠疫情，中國當局宣布隔離非裔群體、多人因此被趕出住家和旅店，淪落街頭。

2022年，一位居住在馬拉維的中國人拍攝了多支種族歧視影片，遭到中國網友瘋傳。其中一個影片顯示，一群非洲兒童被安排用中文高呼：「我是黑鬼，智商很低」，顯然不明白話中的含義。

即便中國政府曾出面宣稱，國內對種族歧視「零容忍」，但在現實生活中，居住在中國的黑人仍須面臨歧視眼光，以及缺乏工作機會的難題。「他們（雇主）直接了當地對你說：『對不起，我們要白人』，」一位在中國生活了13年的非洲人去年接受德廣聯（ARD）採訪時表示。

部分學者認為，亞洲人對黑人的歧視並不完全是針對黑人本身，而是來自於對白人的崇尚。換句話說，亞洲族群對白人的喜愛或順從，使該族群成為了全球「反黑人」意識形態的同謀。

隨著西方社會對「政治正確」的意識提高，在此次《小美人魚》的選角爭議中，華人圈似乎相較西方觀眾更無法接受黑人女主角。對此，旅居英國的專欄作家賀婕在《換日線》上寫道：「我想了一下亞洲社群是怎麼捍衛白人性的，發現其實很多人不是刻意選擇，而是『沒想那麼多』。很多人沒意識到習慣白人主導的社會、不自覺的崇尚白人審美等白人霸權，讓白人光是存在就有諸多優勢。」

戴瑜慧告訴DW，中國的確也存在「白人至上」的思維，「但他們對白人世界是既愛又恨」，即中國想取代白人、取代美國成為世界第一的想法，來自於「我想要成為你，但是我又不是你，所以你對我的所作所為，我都會極端敏感且在乎」的複雜心態。

捍衛中非關係

在《環球時報》批評《小美人魚》的報導中，也強調了中國與黑人族群的正向關係，並稱西方人士有關中國歧視黑人的指責是在「中國和非洲之間挑撥離間」。

「中國一直與非洲保持著兄弟般的關係，從來不需要好萊塢盛行的『贖罪』心態。」報導指出，中國對非洲的支持和援助是「看得見的」，不像西方只是「空談」。

過去20多年，中國一直是非洲最大的貿易夥伴。然而《日經亞洲》今年3月報導，中國在非洲撒哈拉以南地區的BRI投資在去年降至新低。分析人士認為，部分原因來自於美國和歐盟對非洲的投資興趣增加；一旦西方資金注入，非洲國家領導人可能開始考慮減少對北京的依賴。

不過，尼日利亞政治經濟學家伊格威（Uche Igwe）告訴《日經亞洲》，中國的目標是在2022年至2024年間拿下3000億美元價值的非洲商品，且「中國還沒有放棄非洲」。

台灣學者戴瑜慧向DW分析，中國欲團結非洲等第三世界國家的目的，並不是為了要「創建出一個平等的社會」，而是企圖超越西方國家，改變現今以「白人為首、黃種人居中、黑人為底」的金字塔結構。因此，即便中國取代白人、站上了金字塔頂端，黑人仍可能繼續墊底。

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