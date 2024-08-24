小罗伯特·肯尼迪：暂停总统竞选 支持特朗普

(德国之声中文网）美国独立总统候选人小罗伯特·肯尼迪 （Robert F. Kennedy Jr.） 周五（8月23日）宣布暂停其竞选活动，并表示支持唐纳德·特朗普（Donald Trump）。小罗伯特·肯尼迪的最新表态证实了之前外界的相关猜测：他将退出并支持共和党候选人特朗普。小罗伯特·肯尼迪周五在亚利桑那州（Arizona）的一场新闻发布会上表示，已不再相信自己有机会胜选。

此前，多家美国媒体报道称，小罗伯特·肯尼迪寻求与民主党候选人卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）讨论以换取内阁职位，但遭到了卡玛拉·哈里斯竞选团队的拒绝。亦有消息称，小罗伯特·肯尼迪可能在寻求与特朗普达成相关协议。

并未正式结束竞选

小罗伯特·肯尼迪周五表示，他的内部民调显示，他的参选会对特朗普不利，而有助于卡玛拉·哈里斯。然而，最近的公开民调并未明确显示他对任何一个主要党派候选人的支持会产生较大影响。

这名美国著名政治家族后裔同时强调，他并未正式结束竞选，他决定尝试将自己的名字从一些摇摆州的选票上移除，此举的原因包括言论自由、乌克兰战争以及“针对我们孩子的战争”等问题。他解释说，这些是促使他离开民主党并以独立候选人身份竞选的主要原因，也是现在决定支持前总统特朗普的原因。小罗伯特·肯尼迪还透露，他的决定是在过去几周与特朗普讨论后作出的。他将两人的联盟形容为“团结党”。

小罗伯特·肯尼迪在亚利桑那州的一场集会上与特朗普同台亮相。 图像来源: Go Nakamura/REUTERS

今年70岁的小罗伯特·肯尼迪是美国前司法部长罗伯特·F·肯尼迪(Robert F. Kennedy)的儿子，也是美国第35任总统约翰·F·肯尼迪（John. F. Kennedy）的侄子，同时也是积极的反疫苗活动人士。他曾以民主党候选人的身份参加总统竞选，但于去年10月退出，并宣布以独立人士身份参选。此举遭到其家族多名成员的反对和指责。

特朗普表示欢迎

在宣布暂停竞选数小时后，小罗伯特·肯尼迪在亚利桑那州的一场集会上与特朗普同台亮相，现场观众热情高呼“鲍比”（小罗伯特·肯尼迪的昵称）的名字，气氛热烈。特朗普称小罗伯特·肯尼迪为“一位在我们共同价值观上做出巨大贡献的人”。特朗普表示：“我们都在为这个国家做正确的事情”，随后他赞扬了小罗伯特·肯尼迪提出的“长期以来被忽视的重要问题”。

小罗伯特·肯尼迪站在一旁，特朗普提到他被暗杀的叔叔约翰·F·肯尼迪和父亲罗伯特·F·肯尼迪，并说他知道“他们此刻一定在天上为他感到骄傲”。特朗普还表示，如果他在今秋获胜，他将成立一个新的独立委员会，公布所有关于约翰·F·肯尼迪遇刺事件的剩余文件。他还重申，他将成立一个小组——“与鲍比合作”——调查慢性健康问题和儿童疾病的增加问题。

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小罗伯特·肯尼迪仍可能影响选举结果吗？

美联社认为，小罗伯特·肯尼迪的决定是竞选末期的一大变动，可能会让前总统特朗普从小罗伯特·肯尼迪的支持者中获得一定的支持。

虽然小罗伯特·肯尼迪的参选一度令民主党和共和党阵营都感到担忧，但在特朗普经历遇刺未遂事件以及乔·拜登宣布将接力棒交给卡玛拉·哈里斯后，他的支持率已大幅下降：去年11月小罗伯特·肯尼迪的支持率是20%，目前其支持率约为4%。虽然支持率不高，路透社指出，但在像目前特朗普与卡玛拉·哈里斯的对决中，小罗伯特·肯尼迪仍可能对选举结果产生一定影响。

路透社报道称，德雷塞尔大学（Drexel University）政治学教授罗森伯格（William Rosenberg）表示，鉴于小罗伯特·肯尼迪较低的民调数据，他的最新决定不太可能对竞选产生重大影响。特朗普的民调专家法布里齐奥（Tony Fabrizio）则认为，在关键州，更多的小罗伯特·肯尼迪支持者会支持特朗普而非卡玛拉·哈里斯。

对于肯尼迪支持特朗普的表态，民主党表示不以为然。民主党全国委员会高级顾问卡希尔（Mary Beth Cahill）发表声明指出：“特朗普并没有获得一份有助于增加支持的背书，而是继承了一个失败边缘候选人的包袱。走好不送。”

据报道，小罗伯特·肯尼迪寻求与民主党候选人卡玛拉·哈里斯讨论以换取内阁职位，但被拒绝。 图像来源: Brynn Anderson/dpa/AP/picture alliance

家族成员：“悲剧故事的悲伤结局”

美联社介绍，一年前，很多人可能认为，一个在民主党政治历史上最著名的家族成员与特朗普合作以阻止一位民主党人入主白宫是不可想象的。即便是在最近几个月，小罗伯特·肯尼迪还指责特朗普背叛了他的追随者，而特朗普则批评小罗伯特·肯尼迪是“竞选中最激进的左翼候选人”。

如今小罗伯特·肯尼迪的决定令外界哗然的同时也遭到家族的谴责。周五，五名其家族成员公开谴责他支持特朗普，称这背叛了这个曾经强大的家族所代表的一切，并指此举是“悲剧故事的悲伤结局”。

（美联社，路透社，德新社）

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