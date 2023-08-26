小编呼吁「躺平」应对核污水 网易新闻B站被封

（德国之声中文网）中国官方对于日本排放核废水一向维持谴责态度，在日本正式开始排水入海后，中国海关总署甚至宣布立即全面暂停进口原产地为日本的水产品。因此，中国互联网上的舆论也多偏向于批评日方污染海洋、号召要抵制日本产品等。

不过，网易新闻8月25日在其bilibili（又称B站）页面上发布的内容，看似是在响应中国国内对于日本排放废水的不满，却被质疑是在暗讽当前社会问题，并且与近期的政府政策唱反调。

中国官方大力谴责日本将核废水排入海中的行为

不生娃、不买房、不上班

根据社交平台X（前推特）「李老师不是你老师」等帐号发布的截图，网易新闻发布的内容如下。

「鉴于邻国排放核污水，小编认为我们应该早做准备，比如：不要结婚生孩子，不能污染祖国的下一代；多存款，少消费，以备意外发生；不要买房，不要买车，人可能活不了那么久；尽量在家躺平，不要出门乱跑，不上班也没关系。」

「中国数字时代」的截图显示，该则动态一度吸引了1千多则评论、2千多个人点赞，部分网友在底下评论道「支持」、「你是真的勇！」。

网易该帖中提到的「不生孩子」、「少消费」、「不要买房买车」以及「躺平」等观念，都与近日中国官方如「提高生育率」、「刺激消费」等政策背道而驰。

动态消失、账号被禁

目前在网易bilibili页面已经看不到该则动态，其主页至8月26日为止仍显示「该账号封禁中」。

在中国社媒平台微博上，有网民发帖称：「网易新闻被B站封了」并附上截图。底下有人评论表示：「让你举着枪，没让你掉转枪口啊」、「本来的目标是让你关注外部矛盾，你却掉头关注不该关注的，不封你封谁」。

而在另一个平台知乎上有人提问：「如何评价网易新闻B站账号被封？」一名网友对此表示：「要知道，网易的号是被B站封的，不是被政府封的，所以这只能算是资本家内部矛盾。」另一位则揶揄：「日本核处理水排放入海果然厉害，网易新闻封号是第一批受害者之一。为此，我建议强烈谴责日本。」

「最后一代」年轻人躺平的无奈

事实上，自从新冠疫情以来，中国年轻人面对工作难找、经济下行选择「躺平」已不罕见。不过，「躺平」显然与习近平倡导的「撸起袖子加油干」的口号背道而驰，因而遭到官方主流媒体的声讨。

与躺平相呼应的还有「最后一代」，其出处为去年上海封城期间不愿意集中隔离的居民。随后这一表述引发了大量共鸣，因为年轻人在疫情过后仍需面对经济萎靡、高失业率、工作压力大的环境。失去了生育意愿的他们，只能以「不婚不育」让自己成为「最后一代」，消极反抗中国政府鼓励生育的措施。

中国青年找工作难 听听他们怎么说

（综合报导）

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