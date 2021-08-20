小红书等38款APP被通报 涉"过度收集用户信息"

（德国之声中文网）据中国媒体报道，中国工信部11月3日发布《关于APP超范围索取权限、过度收集用户个人信息等问题"回头看"的通报》，指出38款APP存在问题，问题集中在APP超范围、高频次索取权限，非服务场景所必需收集用户个人信息，欺骗误导用户下载等违规行为。

被点名的38款APP中也包括小红书、腾讯新闻、探探、58同城、豆瓣等头部APP。工信部要求上述APP在11月9日前完成整改，称逾期不整改或整改不到位的，将依法依规进行处置并予以行政处罚。

《中国证券报》在进行相关报道时特别强调，中国《个人信息保护法》自2021年11月1日起施行，"意味着数字时代的网络安全、数据安全、个人信息保护有了全面的基础制度保障"。

报道也称，工信部今年以来持续加大对APP侵害用户权益、违法违规行为的整治力度，先后三次组织对重点问题开展"回头看"。

中国人大今年8月通过的《个人信息保护法》11月起正式实施。新法明确规定不得过度收集个人信息、大数据杀熟、滥用人脸识别技术等；并且将不满十四周岁未成年人的个人信息作为敏感个人信息；个人信息跨境提供的规则也有所修改。中国媒体称该法为个人信息保护提供了法律"安全锁"。

路透社报道指出，中国实施《个人信息保护法》正值公众对大型科技公司收集隐私和数据的监督意识越来越强之际，该法也是对今年早些时候通过的《数据安全法》的补充，《数据安全法》主要是针对公司如何存储和分类数据的框架规定。

在当今数字时代，数据安全以及隐私信息保护在全球都愈加成为话题。欧盟针对数据隐私的《通用数据保护条例》在2018年5月25日开始实施。据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）统计，在全球194个国家中有128个通过立法，确保数据安全、保护隐私。

Facebook称将停用人脸识别系统

刚刚在上周宣布会将母公司更名为Meta（代表"元宇宙"）的Facebook，11月2日宣布停止使用人脸识别软件。

美媒CNN在报道中表示，对于以收集数十亿用户海量数据而闻名的Facebook而言，这是一个巨大的转变。这家美国社媒巨头表示，取消人脸识别功能是出于数据保护的考量，其为该功能收集的十几亿用户数据也将被删除。

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