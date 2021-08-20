小红书等38款APP被通报 涉"过度收集用户信息"

（德国之声中文网）据中国媒体报道，中国工信部11月3日发布《关于APP超范围索取权限、过度收集用户个人信息等问题"回头看"的通报》，指出38款APP存在问题，问题集中在APP超范围、高频次索取权限，非服务场景所必需收集用户个人信息，欺骗误导用户下载等违规行为。
小红书、腾讯新闻、探探、58同城、豆瓣等头部APP被点名（资料图片）
被点名的38款APP中也包括小红书、腾讯新闻、探探、58同城、豆瓣等头部APP。工信部要求上述APP在11月9日前完成整改，称逾期不整改或整改不到位的，将依法依规进行处置并予以行政处罚。
《中国证券报》在进行相关报道时特别强调，中国《个人信息保护法》自2021年11月1日起施行，"意味着数字时代的网络安全、数据安全、个人信息保护有了全面的基础制度保障"。
报道也称，工信部今年以来持续加大对APP侵害用户权益、违法违规行为的整治力度，先后三次组织对重点问题开展"回头看"。
中国人大今年8月通过的《个人信息保护法》11月起正式实施。新法明确规定不得过度收集个人信息、大数据杀熟、滥用人脸识别技术等；并且将不满十四周岁未成年人的个人信息作为敏感个人信息；个人信息跨境提供的规则也有所修改。中国媒体称该法为个人信息保护提供了法律"安全锁"。
路透社报道指出，中国实施《个人信息保护法》正值公众对大型科技公司收集隐私和数据的监督意识越来越强之际，该法也是对今年早些时候通过的《数据安全法》的补充，《数据安全法》主要是针对公司如何存储和分类数据的框架规定。
在当今数字时代，数据安全以及隐私信息保护在全球都愈加成为话题。欧盟针对数据隐私的《通用数据保护条例》在2018年5月25日开始实施。据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）统计，在全球194个国家中有128个通过立法，确保数据安全、保护隐私。
Facebook称将停用人脸识别系统
刚刚在上周宣布会将母公司更名为Meta（代表"元宇宙"）的Facebook，11月2日宣布停止使用人脸识别软件。
美媒CNN在报道中表示，对于以收集数十亿用户海量数据而闻名的Facebook而言，这是一个巨大的转变。这家美国社媒巨头表示，取消人脸识别功能是出于数据保护的考量，其为该功能收集的十几亿用户数据也将被删除。
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高额罚款
10月8日,中国市场监管总局对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。今年4月，阿里巴巴也因实施“二选一”垄断行被处以罚款182亿元，占该企业2019年国内销售额的4%，这张罚单也破了中国反垄断罚款迄今为止的记录。
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美团《焚书坑》坑了自己
美团股价自2月份达到历史最高点以来，迄今已经下跌超过1万亿元（1542.8亿美元）。它尤其在对待其送货员和侵犯消费者权益方面受到批评，多次被法庭裁定赔偿合计数百万元。今年4月，美团成为反垄断调查的目标，一个月后，其创始人兼首席执行官王兴发布了唐诗《焚书坑》，被人认为是借古讽今，批评政府和习近平，其股票遭到抛售。
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英媒：支付宝将被拆分
据《金融时报》9月消息，中国计划拆分支付宝，并为蚂蚁集团旗下的“花呗”和“借呗”贷款业务另设应用程序。早在今年4月的约谈中，因垄断遭批的蚂蚁集团被要求断开支付宝与“花呗”“借呗”的连接。据悉，蚂蚁集团答应将能影响到借贷决定的用户数据，交给国家拥有部分控制权的一家全新信用评分合资企业。
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支付宝的“厄运”去年底开始
2020年11月，拥有中国最大数字支付平台支付宝的蚂蚁金服集团的港沪IPO计划被叫停。蚂蚁金服的创始人马云、也是电子商务巨头阿里巴巴的联合创始人，此前公开批评金融管制规定。后来数月之久马云没有出现在公众视野。这是支付宝“厄运”的开始。
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腾讯半年内市值蒸发2.24亿
中国最大的游戏和社交媒体公司腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。今年4月,腾讯因未向反垄断监管机构报告过去的交易而被罚款50万元，7月,该公司合并虎牙和斗鱼的计划被官方叫停。8月，新规禁止青少年每周玩电子游戏超过3小时，冲击公司游戏业务。
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滴滴上市刚刚几天
中国打车叫车公司滴滴今年6月30日在纽约首次公开募股后仅数天，便成为当局网络安全调查的目标，其应用程序从应用程序商店被删除，并禁止注册新用户。这一打击令滴滴蒸发市值约370亿美元，或超过募股40%的价值。此外，滴滴处理其数据管理和监测活动手段也受到诟病。据悉，该公司正在与国有西通信息公司进行相关的谈判。
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监管部门进驻滴滴出行
今年7月，中国国家网信办宣布，监管部门进驻滴滴出行等7家公司，对其进行网络安全审查。根据网信办最新发布《网络安全审查办法》修订草案，拥有百万以上用户个人信息的科技企业在境外上市前，必须接受官方部门的安全审查。中国网信办还出台了《网络安全三年行动计划》。
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海外上市前将数据移交给国家控制的公司
有滴滴的前车之鉴，Keep、喜马拉雅等数家中企取消了赴美IPO的计划。8月，中国监管机构考虑一项新的计划：如果握有丰富数据的公司想在美国上市，就得将其数据管理和监督权移交给第三方最好是国家控制的公司，这样可以有效限制它们将中国国内数据转移到海外的能力。