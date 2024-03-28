 小米首款汽车发布 SU7起价21.59万元 | 经济 | DW | 28.03.2024

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经济

小米首款汽车发布 SU7起价21.59万元

小米的首款汽车号称对标保时捷Taycan和特斯拉Model S，售价却低了一大截。雷军说，希望小米汽车经过15年至20年的努力后，成为全球排行第五的车商。

小米SU7正式上市了

小米SU7正式上市了

（德国之声中文网）小米周四（3月28日）正式发布首款汽车SU7，由此，小米投身到中国国内发展迅猛、但同时竞争极其激烈的电动车市场。

这款新车定位于“C 级高性能生态科技轿车”。新车有两个版本：单电机版本和双电机版本，续航里程分别可达700公里和810公里。电池容量可选择 73.6千瓦时以及 101千瓦时。

单电机版包括标准和Pro两个车型，SU7 Max则搭载双电机。新车售价在21.59万元人民币至29.99 万元之间。

小米品牌以其价格实惠的智能手机和时尚家电而风靡全球，是国际上第三大智能手机制造商。

雷军在3月28日上市发布会上坦承压力很大，如果有吐槽的话鞠躬恳请“口下留情”

雷军在3月28日上市发布会上坦承压力很大，如果有吐槽的话鞠躬恳请“口下留情”

小米集团执行董事雷军曾表示，SU7是他人生最后一次创业，愿意押上全部声誉为小米汽车而战，挑战比亚迪和特斯拉。

在周四的发布会上，雷军说，“造车这三年，思想负担特别大，造车太难了，连苹果这样的巨头都放弃了。”他表示，小米汽车希望用15年至20年的努力，成为全球前五的汽车厂商。

小米汽车于2021年成立，2023年8月获得了中国国家发改委颁发的汽车生产许可证。当年12月，小米宣布同北汽集团合作制造首款SU7。据公开资讯，SU7对标保时捷Taycan和特斯拉Model S

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（综合报道）

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