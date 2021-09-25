 小米遭控逃税 印度追缴近9千万美金 | 经济纵横 | DW | 06.01.2022

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经济纵横

小米遭控逃税 印度追缴近9千万美金

小米是印度最多人使用的手机品牌，平均每四人就有约一人使用小米。印度政府近期对多个中国智能手机企业进行搜查，并向小米追税8800万美金。对此，小米称双方在价格认定上「存在分歧」。

Xiaomi Company

小米是印度最大的智能手机品牌，2021年第三季占比达23%。

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在中国重新成为印度最大贸易伙伴的时候，印度政府出台旨在摆脱对中国电子产品依赖的政策。

与中国陷入冲突的印度向包括微信，抖音在内的多个APP下达了禁令。有印方分析人士认为，这是和平对抗中国的一个手段。同时有不少印度民众支持政府对中国APP发出的禁令。

德国联邦信息安全办公室（BSI）证实，已经针对有关小米等中国手机存在安全漏洞的指控启动相关调查。此前立陶宛国家数字安全中心发出警告，表示包括小米和华为出产的数款手机存在通过内置浏览器实施审查屏蔽的可能性。

（德国之声中文网）印度政府周三（5日）表示，当局经调查发现中国智能手机巨头小米在印度当地的公司「小米科技印度私人有限公司」（以下简称「小米印度」）有逃税行为，并要求该公司支付65.3亿卢比（约8800万美元）的税金。

据新德里电视台（NDTV）报道，去年12月21日，印度财政部执法人员向全印度20多个地方严查逃漏税丶做假帐或利用空壳公司洗钱等不法行径，其中被搜查的单位包含了小米丶OPPO等在印度具有高知名度的中资手机企业。

路透社报道，印度财政部税收局5日发布声明指出，小米印度向美国高通公司和小米中国总部支付的专利费和特许使用费，并未计入其进口商品的交易额当中。

声明并写道，印度小米及其合同制造商也未将进口的小米品牌手机及其零部件的特许权使用费计入该产品的应评税价值。税收局因此认定印度小米存在逃税行为，要求追缴该公司在2017年4月至2020年6月间共65.3亿卢比（约8800万美元）的税务。

根据市场研调公司Counterpoint Research 2021年第三季度的统计，在印度智能手机市场中，除了三星之外，前5大品牌有4个皆来自中国，分别为小米丶vivo丶realme及OPPO。其中小米更是印度最多人使用的智能手机品牌，市占率高达23%，赢过三星的17%。

OnePlus 6 Smartphone

中国智能手机品牌在印度有高知名度，除三星之外，市占前5大品牌中有4个都是中国手机。

小米：双方认知有分歧

对此，澎湃新闻报道，小米总部回应此次的税务问题根源为「各方对进口商品的价格认定存在分歧」。

小米表示，对包括专利许可费在内的特许权使用费是否应计入进口商品的价格，在各国都是复杂的技术性难题。该公司强调，印度此篇官方声明并非最终结果，未来将继续就这个问题向印度有关部门沟通。

小米印度的发言人也表示：「在小米印度，我们非常重视确保我们遵守所有印度法律。我们目前正在详细审查有关通知。作为一家负责任的公司，我们将提供所有必要的文件来支持当局。」

（综合报道）

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