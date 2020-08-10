小米等九企业列美黑名单 中海油也被制裁

(德国之声中文网) 特朗普政府在周四(1月14日) 加大了对中国企业的制裁和限制力度，包括对中国国有石油企业实施制裁，还对小米等其他9家中国企业发布投资禁令。

在特朗普政府执政末期公布的一系列措施中，华府将中国国有石油公司中海油(CNOOC)列入黑名单，原因是该公司的技术隐含安全威胁，以及北京在争议海域南海的行动。

此外，美国将9家公司新增到国防部判定为与中国军方有联系的名单中，九家公司依序为小米集团、中微半导体设备公司、箩筐技术公司、北京中关村發展投资中心、广东高云半导体科技公司、大新华航空、中译语通科技公司、中国航空集团与中国商用飞机公司。

国防部的这份企业黑名单最早在2020年6月提交给国会，接下来还会继续更新并且视情况新增项目。

这些被加入黑名单的企业将受到新美国投资禁令约束，迫使投资人在2021年11月之前抛售这些公司的股份。

中海油因「好战」被制裁

美国商务部14日声明表示，因为中海油在南中国海「好战」的行为对其实施制裁。国务院除了对政府与军事官员实施签证限制外，也对该公司的管理阶层签证实施限制。

商务部说，中国与周边国家在南海区域的主权争议存在多年，中海油为了提升对资源有兴趣的邻国的政治风险，多次骚扰和威胁南海区域的海上油气勘探和开采。

商务部长罗斯(Wilbur Ross)在声明中表示: 「中国在南海鲁莽又好战的行动，以及为其军事化努力而积极推动获取敏感的知识产权和技术，是对美国国家安全和国际社会安全的威胁。」

声明说:「中海油为了人民解放军扮演恶霸来恐吓中国的邻国，而中国军方继续受益于政府的军民融合政策，以达到恶意目的。」

国务院高官强调，适用于中海油的黑名单不适用于原油和天然气等油气贸易，也不适用于争议地区以外的合资企业。

上周，美商务部曾宣布将中海油加到制裁名单，冻结该公司在美国司法管辖权下的财产，也禁止包括银行或其他公司在每分部等美国公司与其交易。在声明发出之后，标普道琼商业指数周三稍晚宣布，最晚在2月1日将中海油股票从指数中移除。

美商务部新禁令料打击TikTok

与此同时，美商务部宣布了与包括中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜、古巴和委内瑞拉在内的「外国对手」进行技术和通信设备交易的新规则。一名高级政府官员证实，新规则将适用于特朗普禁止在美国运营的视频应用TikTok。

该规则将于周五公布，并在宣布后60天内生效。它源于特朗普在2019年5月发布的行政命令，官员们表示，这是经过与私营部门仔细审查后决定的，公布时希望总统当选人拜登的新一届政府能够保持这些政策。的是为了防止软件和硬件中的数据和国家安全漏洞，并将概述一个6个月的审查过程，然后才会实施任何禁令。

张慈/邹宗翰 (法新社、路透社)

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