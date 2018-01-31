小米：市场阴霾下的上市行动

（德国之声中文网）小米在香港首次公开募股（IPO）第一天，开盘价16.6港元，跌破 发行价17港元。此后逆市下跌近4%，最低跌幅曾达5.9%。

上周有消息传出，在小米公开上市前，一些机构投资者在所谓"暗盘交易"中看到的出价低至15.40港元。

香港金利丰证券的分析师黄德几(Dickie Wong)对此表示，"目前市场气氛不佳，谁都无能为力。"

中国媒体报道称，上市前一天的7月8日，雷军给小米员工发出了一封全员信，公开表示李嘉诚、马云、马化腾等行业领袖和十几万投资者都认购了小米股票。

雷军还在公开信中表示，根据上市估值，小米已经跻身有史以来全球科技股前三大IPO。前两位分别是阿里巴巴和脸书。

雷军敲响上市锣声

快速发展

尽管小米上市被视为今年最令人期待的中国科技企业上市行动，这家中国智能手机及电子产品制造商的上市估值只有540亿美元，远低于此前雄心勃勃的1000亿美元目标。而位居前两位的阿里巴巴和脸书在首次公开上市时的市值都达到千亿美元的级别。

从一家小型初创企业开始，小米以惊人速度崛起，并在去年年底成为世界第四大智能手机制造商。该公司创始人雷军形容小米是一种新形态的企业，推行"铁人三项"商业模式，也就是整合硬件、互联网和电子商务。

但分析人士指出，针对小米商务模式的疑虑恰恰是导致其市场价值遭到低估的原因之一。

同股不同权

总部位于北京的小米公司是首家采取"同股不同权"方式在港交所上市的公司，也就是不同类型的股东投票权有所差异。按照小米公司IPO申请书的说法，小米股本将分为A类股份及B类股份，A类股份持有人每股可投10票，而B类股份持有人则每股可投一票。这样便出现有些股东的投票权超过其股份比例的现象。比如身为小米董事会主席和首席执行官的雷军本人，持股比例为31%，但投票权高达57.9%。

"同股不同权"的安排曾引发争议，有意见认为，这样会让公司被小部分所有人完全控制，可能造成其他投资者利益受损。香港交易所以前并不允许双重股权结构公司上市，但在今年4月，港交所发布新规，对相关规定作出改革。

作出这一改革的背景之一是：一些原本打算在香港上市的中国电商巨头，正是由于当时的港股不允许"同股不同权"之多重股权架构，而转去纽约上市，其中就包括马云的阿里巴巴公司。