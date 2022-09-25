小米在印度市场遭遇阻击，濒临停产

（德国之声中文网）近年来中国智能手机品牌主导印度市场，但由于两国间地缘政治恶化的影响，在印度的中国公司正受到日益严格的审查。对于市场龙头小米而言，其经营环境日益恶化。

印度专门从事金融犯罪调查的联邦机构印度执法局（ED）今年 4 月冻结了小米的资产，指控该公司通过特许权使用费向外国实体非法汇款。小米表示，ED 没收的资产中超过 84% 是用于向美国的顶级智能手机芯片供应商高通公司支付的特许权使用费。

上周，由于印度法院拒绝在税务纠纷得到解决前解冻小米在该国价值 6.76 亿美元的资产，小米声称，其在印度的业务“实际上已经被迫停止了”。

并非孤立事件

此司法案件并非孤立事件，它正值中国科技公司在印度市场上面临日益恶劣的经营环境之际。分析师们表示，虽然印度消费者已经接受了中国智能手机和其他高科技产品，但德里可能担心中国品牌过于迅速的主导其市场。类似于在美国和其它西方市场所看到的情况，德里还表达了对中国产品的安全性，以及日益增长的国家安全问题的担忧。随着这些紧张局势的加剧，中国品牌在未来几年可能会在市场上面临一条艰难的道路，包括更严格的审查和由此导致的更多类似冲突。

小米否认在税务纠纷中有任何不当行为，并在法庭上对ED的资产冻结提出质疑，称此举“严重不相称”。小米同时表示，资产冻结将使其难以在印度教排灯节之前维持日常运作和支付工资——排灯节期间通常是印度的消费旺季。由于这场纠纷，小米在香港上市的股票已经遭受了损失，该股今年迄今已贬值一半以上——远超过恒生指数 30% 的平均跌幅。

中国智能手机品牌称雄印度市场

2014 年，小米成为最早进入印度市场的中国智能手机制造商之一，当时市场还相对不发达。现在小米在印度市场销售的 99% 的智能手机和 100% 的电视机都已本地化生产，并将这个市场视为仅次于中国的最赚钱的市场之一。

印度已经是仅次于中国的全球第二大智能手机市场，并且仍然充满潜力。根据印度当地的行业分析机构 Counterpoint Research 的数据，其去年的收入超过 380 亿美元，比 2020 年增长 27%。中国智能手机品牌占据了 76% 的市场份额，小米以 24% 领先。

一些分析师表示，中国供应商可能因为增长过快而引起了印度监管机构的关注。他们补充说，印度正试图更清楚地了解中国公司在当地业务的实质和目的，这导致了更严格的审查。

专门关注跨境投资相关法律事务的 Khaitan & Co. 合伙人 Atul Pandey 表示，小米案是此趋势的一部分。他说：“过去两年印度政府禁掉了一批来自中国的应用程序，称这些应用程序在秘密地将个人数据转移到境外，”，其中包括了TikTok 和微信等中国大牌在印度被禁的案例。 “随后，政府一直在密切审查向海外股东支付的特许权使用费和许可费。”

Pandey认为印度监管部门的行为并非出于政治目的，因为在他长期代理中国客户的工作经验中，他发现很多中国公司不愿意准时当地法律法规，不愿意把在印度市场赚到的利润留在当地再投资，这使得印度政府怀疑中国企业在当地投资的真实意图。“有一种看法是中国科技企业来印度只是为了洗钱和窃取当地数据。”Pandey补充道。

在调查小米的商业行为时，ED 发现该公司的印度子公司在当地开展业务一年后，在其中国母公司的指示下开始汇出外币。征求意见稿确定汇出的金额是“为了小米集团实体的最终利益”，并且小米印度没有从收到汇款的三个外国实体那里获得任何服务。它还发现小米印度在向国外汇款时向银行提供了误导性信息。

尽管困难重重，但小米否认计划离开印度并将当地业务转移到巴基斯坦的传闻，称当地媒体South Asia Index此前的相关报道“无中生有”。此外，最近还有来自埃及媒体的报道称，开罗已经确定新的特惠招商引资政策，专门针对吸引来自中国的高科技企业，包括智能手机制造商。但相比总量依然不大的非洲和中东市场，小米和其他中国智能手机制造商在印度拥有巨大的市场份额，尤其在二三线城市，Pandey说，“如果这些智能手机制造商离开印度市场，那将是个商业上不审慎的决定。”

根据 Counterpoint 的数据，2021 年印度占全球中国智能手机出货量的 17%，印度消费者非常喜欢购买中国智能手机（图为一位印度消费者手持一加手机）

地缘政治冲突影响中国企业投资印度

大多数其他中国智能手机制造商都面临着类似的麻烦，包括Oppo面临的对其价值 440 亿卢比（5.35 亿美元）的逃税指控。另外，尽管在当地市场亏损严重，但华为被发现向其中国公司汇出了 73 亿卢比。结果，华为印度首席执行官李雄伟在试图离开印度时被拘留，后来被保释。9 月，印度媒体《Business Today》报道称，另一大中国智能手机玩家 Vivo 将其在印度公司 6247 亿卢比总收入的一半汇给了中国公司，以避免缴纳地方税。印度税务部门调查发现，Vivo 印度公司涉嫌逃税共计221亿卢比，随后冻结了该公司价值46.5亿卢比的印度资产。

2020 年两国在中国新疆和印控克什米尔交界的实际控制线附近发生严重冲突后，两国之间的政治关系一直趋于紧张。自那时以来，印度以安全问题为由禁止了 300 多个中国应用程序，并收紧了对中国公司投资的规定，对中国公司的严格审查也随之发生了。

中国驻印度大使馆在 7 月初的一份声明中表示，调查正在扰乱中国公司的“正常商业活动”，并削弱“包括中国企业在内的其他国家的市场主体在印度投资和经营的信心和意愿”。

“印度监管机构ED对小米的指控创下了一个非常不好的先例，”中瑞法律协会研究数字科技的专家蒋嘉之评论道，“所有的贸易保护政策最终的结果都一样，就是普通消费者受到损失，然后当地企业由于缺乏竞争，也得不到真正的发展。”

印度市场对中国手机需求超越政治

根据 Counterpoint 的数据，2021 年印度占全球中国智能手机出货量的 17%，仅此于中国大陆的 31%。中国智能手机市场近年来一直需求疲软，但印度的市场却在强势增长中，这让中国品牌很难放弃这一战略性市场。

分析师们表示，尽管在 2020 年边境冲突后，印度国内的反华情绪高涨，但印度消费者对中国智能手机的喜爱超越了政治，主要是因为它们在对价格高度敏感的印度市场中被视为具有巨大性价比优势。过去几年，印度制造商试图从国内对廉价智能手机的巨大需求中寻求商机。譬如，印度大型企业集团 Reliance 的亿万富翁老板Mukesh Ambani 与谷歌合作开发了一款智能手机。但这些产品并没有在消费者中引起很大的反响。

International Data Corporation （IDC）研究总监 Kiranjeet Kaur 表示：“如果你比较这些手机的功能就会发现，中国智能手机的功能要多得多，而成本只高出一点点。”

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