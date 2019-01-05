小猪佩奇在华“复出” 先期宣传过年“催泪”

（德国之声中文网）“啥是佩奇”讲述一位老人盼望儿孙回家过年，得知小孙子喜欢佩奇，而四处打听"啥是佩奇"，最后用鼓风机自制了一个"佩奇"。不少网友评论说，联想到自己家人而感动。不过，也有网友认为这仅是一个"煽情"的广告片。

这则在中国社交媒体刷屏的短片导演，也是即将于春节上映的电影"小猪佩奇过大年"的导演。后者由"小猪佩奇"出品方Entertainment One与中国的阿里巴巴影业联合制作。中国媒体报道说，去年7月，中国国家电影局批准了该片的立项。电影局的备案单显示，该片讲述"汤圆、饺子和爸爸妈妈生活在一个温暖的家庭里。除夕这天，爷爷奶奶与他们相聚。大家体验了传统习俗，经历了很多意想不到的事情。他们和佩奇乔治一样，每经历一件事情，就会让他们更加热爱彼此，热爱家人，热爱生活。"

去年5月，中国视频网站抖音被传出"小猪佩奇"下架的消息。当时，半官方的《环球时报》英文版在一篇相关文章中说，小猪佩奇这个角色"没想到成了中国社会人亚文化的文化标志"。文章还解释了"社会人"的含义--即"那些与主流价值观背道而驰，通常受教育程度不高，没有稳定工作的人"，"他们游手好闲，是党努力培养的年轻一代的反面"。

德国之声此前报道，当时网传一份抖音"社区规则"中，小猪佩奇被列为禁止元素。之后，抖音相关人士向《每日经济新闻》回应称，并未封杀佩奇。《每日经济新闻》报道援引分析认为这是"内容监管之下抖音强烈求生欲的表现"。纽约时报当时的报道也分析称，抖音决定删除相关视频是防范于未然的自我审查，而不是政府下令禁播。

"啥是佩奇"所使用的叙事手法和亲情主题，在国外的"软广告"宣传片中时常被使用。比如，德国连锁超市Edeka就曾推出过圣诞节以回家（#heimkommen）为标签的短片，其中一则视频在YouTube上有超过6000万个点击。