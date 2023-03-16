《小熊維尼：血與蜜》突取消香港公映

（德國之聲中文網）英國驚慄電影《小熊維尼：血與蜜》（Winnie The Pooh: Blood and Honey）訂於3月23日在香港公映，早前已經展開宣傳和舉行優先場。但是在3月21日傍晚，其香港發行商VII Pillars Entertainment宣佈，將會取消該片在香港及澳門地區上映。聲明沒有解釋原因，僅表示：「《小熊維尼，血與蜜》未能與觀眾見面。希望各位見諒！未來我們仍會持續尋找質量優良、獨具特色的電影，為大家呈獻更多選擇。感謝一路以來的支持！」

電影下架的端倪在前一天出現，香港影迷專頁「電影療傷誌」原訂3月21日晚舉行包場放映，但在3月20日臨時宣佈「基於技術原因」放映會「被取消」。該專頁表示「痛心」，因為發行公司付出了買片和宣傳費用，而主辦者也已全數付出紀念戲票的製作成本及設計心力，稱「很無可奈可，但只能接受這個彼此都血本無歸的結局」。

該專頁原本還在帖文提到，「相信大家都明白身於現今的香港，的確有很多事情是不可抗力的」，「痛心是除了再次見證有其他原因凌駕於電影之上」，但是及後刪走這些句子。

《小熊維尼：血與蜜》被臨時下架惹來審查的質疑。德國之聲向VII Pillars Entertainment及香港電檢處查詢取消放映的原因，截稿前未獲回覆。

較爲突然的決定

上週一（3月13日），發行商VII Pillars Entertainment舉辦《小熊維尼：血與蜜》首映會，當時全院滿座。直到本週一（3月20日）凌晨時份，公司專頁仍表示該電影會於本週四上映。

「香港電影、報刊及物品管理辦事處」回覆DW詢問時稱：就影片《小熊維尼: 血與蜜》的檢片申請，電影、報刊及物品管理辦事處已向影片申請人發出核准證明書。有關香港戲院安排哪些已獲核准證明書的電影在其院內上映，純屬其商業決定，電影報刊辦不作評論。

VII Pillars Entertainment連日來在社交平台多次發文和影片宣傳電影，並列出30家上映戲院，包括多個大型連鎖院線。記者根據該名單查看各戲院網站，全部都沒有載列《小熊維尼：血與蜜》的預告放映資料；但是其他同樣訂於3月23日甚至更遲公映的電影，則已開放預售戲票。其中一家上週開始預售《小熊維尼：血與蜜》的戲院，其購票連結現已失效。

香港於2021年修改電影檢查條例，若電影被評為「可能不利國家安全」便會被禁止公映。多部涉及社會題材的獨立電影、短片、動畫等被電檢處要求刪改內容，部分無法取得公映許可，或索性放棄在香港播放。

英國出產的《小熊維尼：血與蜜》是一部低成本的獨立電影，有30多個國家正在放映。31歲的里斯·弗雷克沃特菲爾德（Rhys Frake-Waterfield）自編自導，取材於經典兒童讀物《小熊維尼》並創作成真人恐怖版故事，講述小熊維尼和小豬被長大的人類好友羅賓疏遠，演變為森林殺戮。

中國國家主席習近平2013年訪美與時任總統奧巴馬會面的照片，被一些網民戲謔為小熊維尼與跳跳虎，兩岸三地民眾不時把維尼用作諷刺和表達異議的元素。自此，小熊維尼成為中國內地的網絡審查對象；數年前，迪士尼製作的真人電影《摯友維尼》（Christopher Robin）亦遭當局禁映，但相關題材的電影以往未曾被香港禁播。

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