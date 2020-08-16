小心中国恶意软件Golden Spy！

（德国之声中文网）德国联邦宪法保护局和联邦刑事局警示德企，注意中方的一个名为"Golden Spy"（黄金间谍）的恶意软件。它们警告说，在华德企正受到威胁。

联邦宪法保护局和联邦刑事局数字反谍部门获得的消息显示，在华德企有可能被这一恶意软件偷窃信息。美国信息技术安全服务公司Trustwave以及联邦调查局此前已在美国对这一木马软件的攻击发出警告。在来自美国的信息得到本国消息的补充后，德国安全机构现在也对本国企业提出了警示。

植入税务软件

德国联邦宪法保护局发出警告

安全机构称，这一经济间谍软件事实上植入了一个中国税务软件。在华外企被规定必须下载名为"Intelligence Tax" 或"Golden Tax"的这一税务软件，以向相关中国税务部门提供数据及转汇。而一旦安装该软件，那个间谍软件便会在安装过程结束后2小时内悄然自动下载。

卸载无用

联邦宪法保护局和联邦刑事局在一份共同警示通报中指出，作为其结果，第三者获得"包括行政访问权限在内的全部阅览手段"，并且，即使卸载税务软件，那个间谍软件也不会消除。这两个安全机构在警示通报中提供了如何侦知并清除该间谍软件的线索。

信息技术安全公司Trustwave称，于今年4月注意到了这一木马软件。当时受影响的是一家未透露名字的、同英美澳国防工业关系密切的英国技术企业。该企业新近在中国设立了一家子公司。

幕后操作者尚不清楚

Trustwave强调指出，现在尚无法确定，谁是这一工业间谍行为的幕后操作者。德国安全机构多年来警告中国从事经济间谍活动，所使用的手段无所不包，从对德企的数字攻击到收买经济界人士，应有尽有，以此获得企业内部信息。

"在华风险早已计算在内"

在华德企必须与中企合作建立合资企业，德国经济界早就意识到会有产品剽窃和工业间谍问题。但与此同时，中方以优惠生产条件和巨大的出口市场诱惑境外投资人。一家大型德企的安全负责人称："相关的风险已经计算在内"。

联邦经济安全联盟（ASW）主席瓦格纳（Volker Wagner）忠告说，对企业而言，目前重要的是谨守安全措施，因为，多数数据流失是一般安全疏漏所致。他表示，他看到，中国国内的情况也有了积极的进展。他在接受德国电视一台采访时指出，规定使用这一税入软件是"打击中国国内腐败现象的重要一步"。他强调，在对华关系上，人们不能以非白即黑的观点看待一切。

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