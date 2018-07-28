小小压力亦致病 最佳“药物”是运动

（德国之声中文网）压力、忧虑和忧郁会影响我们的健康，这大家都知道。不过，英国研究人员们发现，即使只有微弱的心理压力，若暇以时日，病亦不远矣。
研究人员们在3年时间里搜集了1.6万多人的数据，研究心理压力和慢性病之间的联带关系。这些疾病中有糖尿病、关节炎和心血管系统循环障碍症等。
研究结果显示：随着压力增大，致病风险也增加。即使那些仅仅面对微弱压力的人，罹患心血管循环障碍或关节炎等疾病的风险也会提高。
所以，应时刻重视压力问题。练习打坐、普拉提或瑜伽 ，有助于减少压力，提高生理和心理健康程度。
肉桂不仅放在糕点和一锅烩里好吃，而且也是一种天然抗菌素
肉桂-天然抗菌素？
对抗菌素有耐药性，已成为一种全球性危机。作为对策，研究人员绞尽脑汁，寻求替代办法。肉桂有望成为一种替代手段。澳大利亚斯威本科技大学（Swinburne University of Technology）的研究人员便有此说。
他们研究了肉桂醛。它是肉桂油的组成部分，使肉桂有一种特殊的味道和香味。学者们希望了解，肉桂醛是否能摧毁所谓的细菌生物膜。
细菌生物膜来自于共同组成紧密结构的细菌。它们常呈抗菌素耐药性，会在人体内引发严重炎症。
研究结果表明：肉桂醛的确是一种天然抗菌素，在实验中，它摧毁了75.6%的生物膜；细菌的繁殖也因它受到抑制，难以产生新的生物膜。
运动好处多多
心脏健康，肠菌健康
通过运动保持心脏健康的人，体内"好"肠菌数量也会增加。这是加利福尼亚旧金山大学科学家们的一项研究得出的结论。越来越多的研究报告证实，人体内的肠菌和我们的健康之间有关联。
学者们研究了运动对"好"肠菌的影响。他们发现，定期作运动的人和心血管循环值最佳者，大肠里也有更多健康细菌。按研究人员的说法，体育依然是最好的药物。
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食补的传说和真相
看起来很美
肉桂并不像人们想的那么健康！虽然有说法认为肉桂可以补肾、散寒，但这种提味香料可能并不会给身体带来益处：它的成分之一是香豆素，浓度过高的香豆素会伤及肝肾。
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食补的传说和真相
神奇饮品还是黑色毒药?
“咖啡致癌”、“咖啡破坏神经”、“咖啡会扰乱体液平衡”…… 之前人们大多认为咖啡会损害健康。咖啡对健康有害还是带来益处是科学家们多年研究的一个课题。而今，我们知道，咖啡其实并没有传说中的那么不好。有研究发现，它也许可以预防某些癌症。
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食补的传说和真相
贪杯无益
“少喝酒，多吃菜”，饮酒对身体并不好。不过人们普遍认为，红酒含有许多对身体有益的成份，比如被认为是抗氧化物质的白藜芦醇、花青素。喝还是不喝？专家对志愿者进行了长期研究，结果是：每天一杯红酒看起来是有益的，至少对身体无害。但这和每天豪饮是两码事！
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食补的传说和真相
黄油PK 人造黄油
许多年以前，医学专家们劝说消费者少吃黄油，转而食用人造黄油。因为它不含那么多饱和脂肪酸，一度被认为是比黄油更健康的替代品。然而一些科学家们现在推翻了这种说法，认为这种人造产品含有许多化学物质。仁者见仁，智者见智吧……
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食补的传说和真相
朋友还是敌人？
因心肌梗塞辞世的人，一定会与胆固醇扯上关系。它会导致动脉硬化。鸡蛋、奶酪和肉类都含有胆固醇。另一方面，人体又需要它，甚至会自身合成胆固醇。好坏参半，看来找到平衡才是关键。
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食补的传说和真相
“中餐馆症候群”
少吃味精！味精的主要成分是谷氨酸钠，它是一种危险的物质，一些中餐馆的菜肴或者方便面、薯片中都含有这种物质，人们食用之后可能会出现“味精综合症”，由于西方人在吃中国菜的时候曾出现这些病症，所有也被称为“中餐馆症候群” （Chinese restaurant syndrome），患者可能会发抖、冒汗或者局部麻痹。奇怪的是，至今没有医学研究能够证明这些症状与味精有直接关系。
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食补的传说和真相
冰鲜更健康
许多人对冷冻蔬菜比较排斥，认为新鲜蔬菜维他命含量要高出许多。事实却是相反的：冰鲜的蔬菜营养含量更高，因为它们收获之后被速冻，而不是在空气中“躺”上几天。
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食补的传说和真相
不要对鱼希望过高
鱼类含有Omega-3脂肪酸，它有着各种神奇的功效：抗癌、利于心脏和循环系统，甚至提高人们的注意力，治疗抑郁症。健康专家建议人们每天服用带有Omega-3脂肪酸的鱼油胶囊。有研究表明，这种脂肪酸的确可以促进新陈代谢，但是人们也应该清楚，它并不是包治百病的灵丹妙药。
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食补的传说和真相
物极必反
维他命对人体十分重要。尤其是维他命C可以提高人体抵抗力。但是每天吞食各种维他命胶囊并不会一定会有助于健康。有研究怀疑，维他命胶囊可能会损害人体健康。
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食补的传说和真相
别等到口渴
人体缺水的一个重要讯息就是口渴。但是有理论认为不要等到口渴得时候才想起喝水。平时应养成定量喝水的习惯，而不是等到感觉口渴时再喝水，每天应该至少喝三升水。
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食补的传说和真相
牛奶呢？
普遍认为，牛奶含钙，有利于骨骼并会增强免疫系统。瑞典的一项长期研究却发现：爱喝牛奶的人寿命更短。是牛奶中半乳糖的错？有观点认为半乳糖致人衰老。这个问题还没有答案。喝喝茶，淡定地等待结果吧……
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食补的传说和真相
有机不等于健康
嫌食品化学含量太高的人，会选择有机食品。不过有研究指出，有机食品并不比一般食品更为营养或健康，它们只是价格更贵而已。
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食补的传说和真相
且吃且珍惜
众说纷纭，说法不一。各种食品的研究报告应只作为参考。不过健康的生活方式还是值得去追求的。统计显示，吸烟、喝酒、肥胖和不运动都是健康的最大杀手。
作者: Brigitte Osterath