小小压力亦致病 最佳“药物”是运动

（德国之声中文网）压力、忧虑和忧郁会影响我们的健康，这大家都知道。不过，英国研究人员们发现，即使只有微弱的心理压力，若暇以时日，病亦不远矣。

研究人员们在3年时间里搜集了1.6万多人的数据，研究心理压力和慢性病之间的联带关系。这些疾病中有糖尿病、关节炎和心血管系统循环障碍症等。

研究结果显示：随着压力增大，致病风险也增加。即使那些仅仅面对微弱压力的人，罹患心血管循环障碍或关节炎等疾病的风险也会提高。

所以，应时刻重视压力问题。练习打坐、普拉提或瑜伽 ，有助于减少压力，提高生理和心理健康程度。

肉桂-天然抗菌素？

对抗菌素有耐药性，已成为一种全球性危机。作为对策，研究人员绞尽脑汁，寻求替代办法。肉桂有望成为一种替代手段。澳大利亚斯威本科技大学（Swinburne University of Technology）的研究人员便有此说。

他们研究了肉桂醛。它是肉桂油的组成部分，使肉桂有一种特殊的味道和香味。学者们希望了解，肉桂醛是否能摧毁所谓的细菌生物膜。

细菌生物膜来自于共同组成紧密结构的细菌。它们常呈抗菌素耐药性，会在人体内引发严重炎症。

研究结果表明：肉桂醛的确是一种天然抗菌素，在实验中，它摧毁了75.6%的生物膜；细菌的繁殖也因它受到抑制，难以产生新的生物膜。

运动好处多多

心脏健康，肠菌健康

通过运动保持心脏健康的人，体内"好"肠菌数量也会增加。这是加利福尼亚旧金山大学科学家们的一项研究得出的结论。越来越多的研究报告证实，人体内的肠菌和我们的健康之间有关联。

学者们研究了运动对"好"肠菌的影响。他们发现，定期作运动的人和心血管循环值最佳者，大肠里也有更多健康细菌。按研究人员的说法，体育依然是最好的药物。