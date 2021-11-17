小威廉姆斯为彭帅发声 国际女子网联威胁撤出中国

（德国之声中文网）自从中国网球女将彭帅11月2日在微博上发布长文，对中国国务院前副总理张高丽做出性侵指控后，其社交媒体遭全面封锁，而人也不知去向。

多名国际网坛名将在推特上透过「彭帅在哪」（#whereispengshuai）的热搜词关注彭帅安危，该事件也引来国际女子网球协会（WTA）发佈声明，要求中国官方提供交代。而最新加入关注行列的还有国际网球总会（ITF）与国际奥会（IOC），以及美国天后级网球女将小威廉姆丝（Serena Williams）。

小威廉姆丝19日在推特上写道：「我对于彭帅的新闻感到受伤又震惊。我希望她是安全的，且很快可以现身。此事必须被彻底调查，而我们绝不能保持沉默。」该则贴文发布7小时已获近1.5万次转发。

其馀国际网坛知名人士如大坂直美、德约科维奇（Novak Djokovic）、比莉‧珍‧金 （Billie Jean King）、艾芙特（Chris Evert）等也都在前几日对彭帅事件发声，大大拉升了人们对于此事件的关注度。大坂直美16日并在推文写道：「无论如何审查都是不OK的」。

德国当红网球选手、东京奥运男单冠军兹维列夫（Alexander Zverev）也对彭帅表达了同情。“希望能尽快找到她”，他在意大利都灵参加职网世界巡回赛（ATP）间隙对记者说，“事关一个人的性命，我们在这里所作的一切，与此相比都不算什么。”他还说遇到的其他职业网球选手同样关切这一事件。

在寻找彭帅的国际声浪中，中国环球电视网（CGTN）18日在推特上公布一份声称是彭帅写给WTA的电子邮件，却引发诸多怀疑。

国际女子网球协会（WTA）主席西蒙（Steve Simon）当天在一份声明中说：「中国官媒发布的关于彭帅的声明，只让我对她的安全和下落感到担忧。我很难相信彭帅真的写了我们收到的邮件，我也不相信这些署名她的内容。他们必须允许彭帅自由发言，没有受到来自任何方面的胁迫或恐吓。她关于性侵犯的指控必须得到尊重，在完全透明和没有审查的情况下展开调查。」

WTA主席西蒙

西蒙19日又发出警告，如果北京对彭帅消失事件不做出澄清，WTA将取消在中国的所有赛事。“我们完全准备好终止我们的活动，并承担一切因此带来的后果”，他在接受CNN采访时说，彭帅的指控“比商业利益更重要”，“女性必须得到尊重，不能被噤声。”

目前中国已是国际女子职业网球赛事的一个重要举办地点。2018年深圳获得了2019-2028年度WTA年终总决赛的举办权，奖金也由700万美元跃升至1400万美元。但由于新冠疫情爆发，过去两年该赛事都未能在中国举办。

彭帅事件烧及北京冬奥

距离北京冬奥开幕不到一百日，曾经参加过三次奥运赛事的彭帅在此时行踪成迷，也引发外界的讨论。在中国外交部18日的例行记者会上，有记者问到彭帅一事是否会影响中国在举办北京冬奥时的形象。发言人赵立坚对此表示：「这不是外交问题，我也不掌握你提到的有关情况。」

而IOC也在CGTN发布彭帅邮件后，于18日表示：「我们已看到了最新的报道，并对彭帅安全的保证感到鼓舞。」

对此，国际非政府组织人权观察19日发表声明，质疑IOC的言论。人权观察指出：「中国政府是国际奥委会的冬奥会合作伙伴，它经常强迫那些它认为观点或行为有问题或令人尴尬的人失踪，采用法外拘留的形式，并公布强迫供词，使可疑的案件显得合法。有鉴于此，国际奥委会接受（中国）政府的保证是令人惊讶的。」

人权观察并在声明中写道，「中国政府正在实施针对数百万维吾尔族人的反人类罪行，并加强对香港和西藏的压迫，同时扼杀了国内和国际媒体。但对中国政府来说，奥运会是一个地缘政治事件，可以提升政府和执政的中国共产党在国内外的地位。」

人权观察呼吁，距离北京冬奥已不到三个月，运动员、全球的体育迷和奥运赞助商应为彭帅发声，并在奥运会前利用他们的影响力来解决中国的人权侵犯问题。人权观察表示：「奥运会应该是对人类的庆祝，而不是虐待运动员和对反人类罪行进行体育清洗的机会。」

（综合报道）

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