小国立陶宛何以成为抗中先锋？

（德国之声中文网）2020年秋，东欧波罗的海三小国之一的立陶宛结束大选，由祖国联盟（Homeland Union）丶自由运动（Liberal Movement）和自由联盟（Freedom parties）等三个党派组成的新执政联盟强调，将本于价值观发展外交政策：“我们将积极反对任何侵犯人权与民主自由的行为，并且将捍卫世界各地的自由奋斗者，包括白俄罗斯和台湾。”

今年五月，立陶宛宣布退出由中国与中欧与东欧国家所组成的17+1合作机制。7月，立陶宛外长加布里埃尔·兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）透露，将在包含台湾在内的多个亚洲国家设立代表处，提升与台湾的双边关系。中国对此表示抗议。9月15日，美国国务卿布林肯在华盛顿会见兰斯伯格斯，重申面对中国企图施加的胁迫，美国将坚定地支持立陶宛。

11月18日，"驻立陶宛台湾代表处"正式挂牌。令北京方面尤为愤怒的是，该代表处冠以"台湾"之名，而非在其他国家通用的"台北"办事处。中方批评立陶宛通过此举在世界上制造一中一台，公然违背一个中国原则"，并将与立陶宛的外交关系降至"代办"等级。

价值观之战与战略定位

德国科学与政治基金会朗恩博士（Dr.Kai-Olaf Lang）认为，立陶宛此举虽然的确得到美国方面的支持，但这首先是出于立陶宛政府本身的愿望和立场定位，以及地缘政治考量。他说："立陶宛政府成立之初就提出要为自由民主而战，支持世界各地为自由斗争，包括白俄罗斯和台湾。此外，立陶宛将中国视为俄罗斯的盟友。立陶宛外长兰斯伯格斯现在正在华盛顿访问，讨论对抗中俄的印太战略。这对像立陶宛这样的国家来说确实是新鲜事。美国和立陶宛双方都想以此对中俄发出地缘战略信号。"

立陶宛独立后一直站在反对俄罗斯影响力的前沿，并希望得到美国更多支持。1990年，立陶宛是第一个宣布脱离莫斯科独立的苏联加盟共和国，立陶宛现任外长加布里埃尔·兰斯伯格斯的祖父、后来出任立陶宛总统的维陶塔斯·兰茨贝尔吉斯(Vytautas Landsbergis)当时扮演了独立运动领导人的角色。"立陶宛外长现在的做法也可以看作是沿袭兰茨贝尔吉斯的家族传统"，朗恩博士说。维陶塔斯·兰茨贝尔吉斯11月18日参加了"驻立陶宛台湾代表处"挂牌仪式。

对中国经济依赖小

立陶宛人口仅280万，经济规模只有中国的1/270。不过，相比欧洲体量更大的国家，立陶宛对中国的经济依赖相当小。立陶宛经济部长阿尔莫奈特（Ausrine Armonaite）曾表示，立陶宛对中国的出口只占总出口的1%，就算有损失，也不是太严重。德国科学与政治基金会朗恩博士指出，一段时间来，中东欧国家纷纷对中国近年来对该地区投资规模小表示失望，而立陶宛正是因为国家小，对中国在经济上依赖性小，即便受中国制裁损失也小，所以才不像欧洲其他很多国家那样畏惧中国。同时，在新冠危机中，立陶宛和其他欧洲国家越来越感到对中国产品、中国供应链依赖性太强可能带来的危险。立陶宛外长兰斯伯格斯11月24日就表示，立陶宛正在向世界展示一种抵抗中国日益增长的压力的方式，那就是透过实现供应链的多样化并与其他民主国家团结起来。据悉，立陶宛目前正和台湾商谈在芯片领域合作建厂等事宜。

对北京而言，立陶宛虽是小国，地理位置却很重要，是从中国到欧洲的铁路货运的一条经济实惠的过境通道。目前，中国虽然停止了直达立陶宛的铁路货运列车，但并未停止经立陶宛通向其它欧洲国家的铁路货运。此外，鉴于捷克、波兰等中东欧国家批评中国的声音日渐高涨，北京也不得不担心过于强硬的反应产生适得其反的效果，引发更多仿效。

科学与政治基金会朗恩博士认为，出于包括以上因素在内的多种原因，北京现在虽然态度强硬，但只是降低双方外交级别，目的也是避免局势进一步激化，同时保留施压空间。而立陶宛方面也并非一定希望事情闹到不可收拾的地步。朗恩博士说，"驻立陶宛台湾代表处"揭牌仪式上，外长加布里埃尔·兰斯伯格斯并没有到场就是一个迹象。"

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。