小儿麻痹疫苗接种在加沙开始

（德国之声中文网）周日(9月1日)，加沙地带启动一项针对小儿麻痹症的疫苗接种活动，年龄在刚出生到10岁之间的儿童从早晨9点开始接种疫苗。

当日，加沙市中心上空可以看到盘旋着许多无人机，负责接种疫苗的医生沙阿巴尼（Jasser Schaabane）表示，"我们希望这次儿童疫苗接种活动能够顺利进行。"

数天前，以色列同意为加沙儿童接种小儿麻痹症疫苗接种提供"人道主义停火"。根据以色列政府的说法，接种疫苗活动先先在加沙中部开始截止到周二，然后扩展至南部和北部。

今年7月，在汗尤尼斯和加沙地带中心的污水样本中检测到了小儿麻痹病毒。最近，巴拉赫市的一个10个月大的婴儿确诊了加沙地带25年来首例小儿麻痹症病例。小儿麻痹症，医学术语为脊髓灰质炎，是由一种急性传染性病毒引起的疾病，该病毒会攻击脊髓，并可能导致儿童永久性瘫痪。

世界卫生组织（WHO）多次敦促实现人道主义停火，以便为加沙地带超过64万名10岁以下的儿童接种小儿麻痹症疫苗。预计在未来几天内，加沙地带至少90%的儿童将接种第一剂口服疫苗。

(法新社、路透社)

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