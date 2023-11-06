對華脫鉤效應浮現?外商直接投資首次負增長

（德國之聲中文網）根據國家外匯管理局11月3日的最新資料，今年第三季度，中國的直接投資負債（Direct invest liabilities）出現了118億美元的逆差，是中國自1998年開始統計這個反映外商直接投資的指標以來的首次逆差。同時，這也導致了中國的國際基本收支（Basic balance）史上第二度出現赤字，達到32億美元。

就在上個季度，中國的直接投資負債剛剛創下了1998年有記錄以來的最小季度增幅。新加坡華僑銀行的大中華區研究主管謝棟銘估計，中國當局將採取持續的戰略性措施來應對人民幣面臨的這些壓力。他認為，央行將繼續採取逆週期干預措施來對本國貨幣提供支撐。

根據最新資料，今年10月的在岸人民幣兌換美元交易量下滑至1.85萬億元（折合2540億美元），比8月份水準下降了73%，創下歷史新低。路透社從消息人士處獲悉，中國央行已經敦促各大銀行勸阻客戶將人民幣兌換成美元。

根據高盛的統計資料，今年9月的中國外匯流出量大幅上升至750億美元，創下2016年以來的單月新高。就在一星期前，高盛集團在一份分析報告中也提到了中國的資金外流問題，認為外國投資下降的主要原因是“再投資利潤外流”；同時，外商直接投資的重點也發生了變化，從製造業轉向金融、IT、科研等領域，亦反映出潛在的“供應鏈多樣化”。

疫情期間外商投資曾創新高

值得一提的是，在疫情期間的2022年，中國曾經錄得1890億美元的年度直接投資負債新高，與現在的慘澹形成了鮮明對比。

分析人士指出，美國在貿易戰期間加徵的關稅、疫情對中外經貿往來的限制、地緣政治局勢緊張都導致跨國企業更為重視投資中國的風險。此外，中國本土市場的消費需求低迷也影響了外國企業在華經營的利潤，而中國汽車廠商不斷增加的競爭力，也令長年作為中國最主要外國投資的西方車企銷售額暴跌，這些也導致外國企業在投資中國前更為猶豫。

因此，近期中國領導層也在努力說服外資企業繼續來華投資。就在11月5日，中國總理李強在上海出席第六屆中國國際進口博覽會開幕式時表示，中國會持續推進開放，“進一步放寬市場准入，依法保護外商投資權益”。

（路透社、美聯社、華爾街日報）

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