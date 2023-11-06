 對華脫鉤效應浮現?外商直接投資首次負增長 | 经济纵横 | DW | 06.11.2023

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经济纵横

對華脫鉤效應浮現?外商直接投資首次負增長

中國國家外匯管理局最新發佈的今年第三季度中國國際收支平衡表資料顯示，在中國的外國直接投資首次出現了逆差。這凸顯了西方各國政府推行“去風險”策略之後，中國對海外企業的吸引力正在減小。

外商直接投資下滑讓人民幣匯率面臨壓力

外商直接投資下滑讓人民幣匯率面臨壓力

（德國之聲中文網）根據國家外匯管理局11月3日的最新資料，今年第三季度，中國的直接投資負債（Direct invest liabilities）出現了118億美元的逆差，是中國自1998年開始統計這個反映外商直接投資的指標以來的首次逆差。同時，這也導致了中國的國際基本收支（Basic balance）史上第二度出現赤字，達到32億美元。

就在上個季度，中國的直接投資負債剛剛創下了1998年有記錄以來的最小季度增幅。新加坡華僑銀行的大中華區研究主管謝棟銘估計，中國當局將採取持續的戰略性措施來應對人民幣面臨的這些壓力。他認為，央行將繼續採取逆週期干預措施來對本國貨幣提供支撐。

根據最新資料，今年10月的在岸人民幣兌換美元交易量下滑至1.85萬億元（折合2540億美元），比8月份水準下降了73%，創下歷史新低。路透社從消息人士處獲悉，中國央行已經敦促各大銀行勸阻客戶將人民幣兌換成美元。

根據高盛的統計資料，今年9月的中國外匯流出量大幅上升至750億美元，創下2016年以來的單月新高。就在一星期前，高盛集團在一份分析報告中也提到了中國的資金外流問題，認為外國投資下降的主要原因是“再投資利潤外流”；同時，外商直接投資的重點也發生了變化，從製造業轉向金融、IT、科研等領域，亦反映出潛在的“供應鏈多樣化”。

中國汽車廠商不斷增加的競爭力，也令長年來作為中國最主要外國投資的西方車企銷售額暴跌，這些也導致外國企業在投資中國前更為猶豫

中國汽車廠商不斷增加的競爭力，也令長年來作為中國最主要外國投資的西方車企銷售額暴跌，這些也導致外國企業在投資中國前更為猶豫

疫情期間外商投資曾創新高

值得一提的是，在疫情期間的2022年，中國曾經錄得1890億美元的年度直接投資負債新高，與現在的慘澹形成了鮮明對比。

分析人士指出，美國在貿易戰期間加徵的關稅、疫情對中外經貿往來的限制、地緣政治局勢緊張都導致跨國企業更為重視投資中國的風險。此外，中國本土市場的消費需求低迷也影響了外國企業在華經營的利潤，而中國汽車廠商不斷增加的競爭力，也令長年作為中國最主要外國投資的西方車企銷售額暴跌，這些也導致外國企業在投資中國前更為猶豫。

因此，近期中國領導層也在努力說服外資企業繼續來華投資。就在11月5日，中國總理李強在上海出席第六屆中國國際進口博覽會開幕式時表示，中國會持續推進開放，“進一步放寬市場准入，依法保護外商投資權益”

（路透社、美聯社、華爾街日報）

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