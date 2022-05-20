對李克強賀信表示歡迎 澳新總理強調對華政策不變

（德國之聲中文網）衛報澳洲版報導，澳洲總理阿爾巴尼斯24日在日本東京參加的「四方會議」後證實，已收到中國總理李克強的賀信，這也是兩年多來中國政府對澳大利亞首次發出的高階政府信函。

阿爾巴尼斯說：「我現在已經收到了李總理的賀信，就像我從世界其他領導人那裡收到的一樣，我對此表示歡迎」。他還表示，「當我們回到澳大利亞時，我們將即時作出適當的回應」．阿爾巴尼斯目前已啟程返回澳大利亞。

「這是一封正式信函，我歡迎來自世界各地的祝賀」，不過，他亦強調澳洲政府對中國的看法並沒有改變，他堅稱，「是中國對澳大利亞實施了制裁，這樣做是沒有道理的，所以制裁應該取消」。

阿爾巴尼斯提到了2020年底，中國駐澳大使館官員提出的一份「14條不滿」，這使當時兩國的關係惡化至幾十年來的最低點。

中國外交官員在預先未告知澳洲政府的情況下，將「14條」交給澳洲多家主流媒體，引爆話題，其中包括：中國不滿澳大利亞聯邦政府，嘗試破壞維多利亞州政府與中國達成的「一帶一路」協議；責怪坎培拉讓澳大利亞媒體對中國做出「不友善且充滿敵意」的報導；在國際論壇帶頭攻擊中國在香港、台灣與新疆事務；呼籲國際針對新冠病毒的起源展開調查等。

阿爾巴尼斯回應稱「中國提出的這些要求是完全不合理的，我們拒絕所有的這些要求」， 他說，「我們會決定自己的價值觀，我們會決定澳大利亞未來的方向，應該改變的是中國，而非澳大利亞」。

中國官媒新華社23日率先公佈了這封賀信的部分內容，李克強在賀電中表示，中澳關系健康穩定發展，符合兩國人民根本利益和共同願望，也有利於亞太地區和平穩定、發展繁榮。上世紀70年代，澳大利亞工黨作出同中國建交的正確抉擇，為兩國關係發展作出重要貢獻。今年是中澳建交50周年。中方願同澳方一道，總結過去、面向未來，秉持相互尊重、互利共贏原則，推動中澳全面戰略伙伴關系健康穩定發展。

5月18日的衛報澳洲版曾報導，中國外交消息人士指出，無論結果如何，他們都看到了在大選後緩解緊張局勢的「好機會」。

陸克文：外交多做少說

工黨籍的澳大利亞前總理陸克文，5月21日投書澳大利亞《星期六報》（The Saturday Paper）表示，「任何澳大利亞政府現在都會發現中國具有挑戰性，因為我們的問題不是獨一無二的：它們是世界各地的朋友和盟友所共有的。這是因為權力平衡的變化，以及習近平決定奉行更加自信的外交和安全政策」。

阿爾巴尼斯曾在2013年時，短暫出任過陸克文二次內閣的副總理，直到工黨敗選下台。長期以來，在工黨面臨內部鬥爭時，阿爾巴尼斯也一直支持陸克文。因此，陸克文的觀點，往往被外界視為是工黨新政府未來的外交策略。

他寫道， 「一個成功的中國戰略在我們的核心價值觀上應該是不容商榷的：我們的自由民主、我們對普遍人權的承諾以及我們與美國的聯盟是不容爭論的」，「但我應該少說多做，而且——當我們不可避免地不同意北京時——我們應該總是成群結隊地狩獵，這樣澳大利亞就不會被輕易挑出來進行報復。」

陸克文表示，隨著時間的推移，通過謹慎的外交，（澳大利亞新政府）可以在不對北京所謂的「十四條要求」做出實質性讓步的情況下，使兩國關係降溫、穩定甚至正常化。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



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