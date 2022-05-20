對李克強賀信表示歡迎 澳新總理強調對華政策不變

澳洲新總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），對中國總理李克強在上週六（21日）工黨勝選後發給他的賀信表示歡迎，並表示將在返回澳洲後，做出適當回應。但他強調，他的政府不會屈從於中國過去曾提出的「對澳14條」。
（德國之聲中文網）衛報澳洲版報導，澳洲總理阿爾巴尼斯24日在日本東京參加的「四方會議」後證實，已收到中國總理李克強的賀信，這也是兩年多來中國政府對澳大利亞首次發出的高階政府信函。
阿爾巴尼斯說：「我現在已經收到了李總理的賀信，就像我從世界其他領導人那裡收到的一樣，我對此表示歡迎」。他還表示，「當我們回到澳大利亞時，我們將即時作出適當的回應」．阿爾巴尼斯目前已啟程返回澳大利亞。
「這是一封正式信函，我歡迎來自世界各地的祝賀」，不過，他亦強調澳洲政府對中國的看法並沒有改變，他堅稱，「是中國對澳大利亞實施了制裁，這樣做是沒有道理的，所以制裁應該取消」。
阿爾巴尼斯提到了2020年底，中國駐澳大使館官員提出的一份「14條不滿」，這使當時兩國的關係惡化至幾十年來的最低點。
中國外交官員在預先未告知澳洲政府的情況下，將「14條」交給澳洲多家主流媒體，引爆話題，其中包括：中國不滿澳大利亞聯邦政府，嘗試破壞維多利亞州政府與中國達成的「一帶一路」協議；責怪坎培拉讓澳大利亞媒體對中國做出「不友善且充滿敵意」的報導；在國際論壇帶頭攻擊中國在香港、台灣與新疆事務；呼籲國際針對新冠病毒的起源展開調查等。
阿爾巴尼斯回應稱「中國提出的這些要求是完全不合理的，我們拒絕所有的這些要求」， 他說，「我們會決定自己的價值觀，我們會決定澳大利亞未來的方向，應該改變的是中國，而非澳大利亞」。
中國官媒新華社23日率先公佈了這封賀信的部分內容，李克強在賀電中表示，中澳關系健康穩定發展，符合兩國人民根本利益和共同願望，也有利於亞太地區和平穩定、發展繁榮。上世紀70年代，澳大利亞工黨作出同中國建交的正確抉擇，為兩國關係發展作出重要貢獻。今年是中澳建交50周年。中方願同澳方一道，總結過去、面向未來，秉持相互尊重、互利共贏原則，推動中澳全面戰略伙伴關系健康穩定發展。
5月18日的衛報澳洲版曾報導，中國外交消息人士指出，無論結果如何，他們都看到了在大選後緩解緊張局勢的「好機會」。
工黨籍的澳大利亞前總理陸克文，5月21日投書澳大利亞《星期六報》（The Saturday Paper）表示，「任何澳大利亞政府現在都會發現中國具有挑戰性，因為我們的問題不是獨一無二的：它們是世界各地的朋友和盟友所共有的。這是因為權力平衡的變化，以及習近平決定奉行更加自信的外交和安全政策」。
阿爾巴尼斯曾在2013年時，短暫出任過陸克文二次內閣的副總理，直到工黨敗選下台。長期以來，在工黨面臨內部鬥爭時，阿爾巴尼斯也一直支持陸克文。因此，陸克文的觀點，往往被外界視為是工黨新政府未來的外交策略。
他寫道， 「一個成功的中國戰略在我們的核心價值觀上應該是不容商榷的：我們的自由民主、我們對普遍人權的承諾以及我們與美國的聯盟是不容爭論的」，「但我應該少說多做，而且——當我們不可避免地不同意北京時——我們應該總是成群結隊地狩獵，這樣澳大利亞就不會被輕易挑出來進行報復。」
陸克文表示，隨著時間的推移，通過謹慎的外交，（澳大利亞新政府）可以在不對北京所謂的「十四條要求」做出實質性讓步的情況下，使兩國關係降溫、穩定甚至正常化。
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