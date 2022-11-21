 對抗中國 美軍可能重回蘇比克灣 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.11.2022

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對抗中國 美軍可能重回蘇比克灣

由於中國海上力量的崛起，美軍有意在不久的將來，重返菲律賓的蘇比克灣。

美國與菲律賓的軍事關係非常密切，圖為雙方今年3月在菲律賓舉行的聯合軍演（資料照）

美國與菲律賓的軍事關係非常密切，圖為雙方今年3月在菲律賓舉行的聯合軍演（資料照）

（德國之聲中文網）在美國副總統哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）結束出訪完菲律賓後，有消息人士指出，由於擔心中國在海上的自信日益增強，美軍可能會在放棄曾經是他們在亞洲最大的軍事基地30年後，再度重返菲律賓的蘇比克灣

日本共同社報導，這項消息來自於一位負責監督此一自由港區的當地高級官員。這個面向南中國海的前美國海軍基地，已成為繁華的自由港，蘇比克灣僱用了大約15萬名當地員工，由蘇比克灣大都會管理局管理。

馬尼拉和華盛頓一直就在菲律賓新設立五個軍事地點進行談判，以根據《加強防務合作協議》（EDCA），來建設美國在菲律賓的軍事設施和放置武器。

蘇比克灣大都會管理局主席保利諾（Rolen Paulino）週三（11月23日）表示，如果蘇比克灣不是EDCA的地點，他會「非常驚訝」，因為「在戰爭期間，時間至關重要」。

作為鄰近蘇比克灣的奧隆阿波市（Olongapo）前市長，保利諾更希望他的政府與美國保持國防聯盟，並補充說，鑑於奧隆阿波市的大多數居民與美國軍人生活在一起的時間很長，他們都是「親美的」。保利諾還說，台灣海峽的緊張局勢，以及美國和中國之間日益增長的敵意令人擔憂。

美軍在1992年11月26日離開了蘇比克灣，這是一座他們使用了94年的海軍基地，今年正好是30週年。本週四（11月24日）當地舉行了一系列活動，以紀念蘇比克灣大都會管理局成立30週年，其中包括在蘇比克機場公開展示民用飛機和一架菲律賓海軍直升機，該機場現在被重新用於監視和航空訓練。

11月9日時，才上任不久的美國駐菲律賓大使卡爾森（MaryKay Carlson），參觀了蘇比克灣和美國私人公司博龍資產管理有限公司（Cerberus Capital Management LP）今年收購的造船廠。菲律賓海軍也開始佔用造船廠的一部分區域，作為新的海軍基地。

保利諾認為，卡爾森的訪問放大了蘇比克灣對美國的重要性。一名菲律賓高級官員表示，曾有兩家中國公司想控制該造船廠，但美國介入了。

菲律賓海岸防衛隊的船隻（資料照）

菲律賓海岸防衛隊的船隻（資料照）

菲律賓和中國在南海的主權聲張有重疊，南海是一條礦藏豐富且重要的航道，每年通過價值 3 萬億美元的貿易。

按照菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）的命令，馬尼拉週四向中國寫了一份普通的外交照會，要求中方「澄清」11月20日菲律賓海軍與中國海岸警衛隊，在菲律賓佔領的中業島附近發生的衝突

中業島是南海一個海上島嶼。在有爭議的水域中發揮作用。菲律賓當局表示，中國海岸警衛隊「強行」回收了類似於10月份發射的中國火箭的碎片。

一艘中國海岸警衛隊剛性船體充氣艇，靠近一艘將碎片拖到島上的菲律賓海軍艦艇，並兩次試圖在中國船員切斷拖纜並拿走物體之前，擋住菲方的船隻。

中國外長王毅曾在今年7月訪問菲律賓，並會見了菲律賓總統小馬科斯（資料照）

中國外長王毅曾在今年7月訪問菲律賓，並會見了菲律賓總統小馬科斯（資料照）

（日本共同社）

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