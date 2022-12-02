對抗中俄？ 美辦峰會拉攏非洲領袖

（德國之聲中文網）美非領導人將在週二（12月12日）開始在華盛頓進行為期三天的峰會。根據美聯社，拜登政府官員這次重點不放在中俄的非洲影響力，而在改善與非洲領導人的合作關係。

白宮新聞秘書卡琳-讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）說：「這次峰會是一個深化我們在非洲大陸的許多夥伴關係的機會。我們將集中精力加強這些夥伴關係，涉及從商業到健康到和平與安全的廣泛領域。」

白宮官員稱，會談預計將討論新冠病毒、氣候變化、俄烏戰爭對非洲的影響、貿易等問題。拜登將在美非商業論壇上發表講話、與領導人舉行小組會議，也會在白宮舉辦領導人晚宴，並在聚會期間參加與領導人的其他會議。

根據美聯社，拜登在上任的頭兩年中，大部分時間都在試圖安撫國際社會上對前總統川普「美國優先」外交政策4年下來的不滿。不過，透過延續8年前由前總統歐巴馬舉行的美非峰會是否能消除非洲對美國累積的疑慮還有待觀察。

淡化中俄非洲影響力

美國和平研究所指出，美國新的國安戰略提到，到2050年，非洲人口將占世界人口的四分之一，並形成比世界其他地區更年輕的勞動力。這也是為什麼中俄和其他國家也想在非洲建立影響力。

拜登政府過去明確表示，中國和俄羅斯在非洲的活動是對美國的威脅。在8月公佈的撒哈拉以南非洲戰略中，美國警告，中國已經向非洲的能源、基礎設施和其他項目投入了數十億美元。戰略中也聲稱，北京會在非洲挑戰基於規則的國際秩序、推進其自身商業和地緣政治利益、破壞透明度和開放性。

對此，中國官媒多次表示美國渲染「所謂中國威脅」，表示非洲人們看到，「中國才是國際秩序的維護者」。

而在俄羅斯方面，美國政府認為，俄羅斯是非洲最主要的軍火商，克里姆林宮在非洲有聯繫的寡頭和私營軍事公司。俄羅斯在此為自己的戰略和財政利益挑起衝突，使非洲大陸持續處於不穩定的狀態。

然而，美國政府官員這次強調，對中國和俄羅斯的關切不會成為會談的核心。負責非洲事務的助理國務卿莫利·菲（Molly Phee）在峰會前告訴記者：「美國優先考慮我們與非洲的關係，因為我們的共同利益和我們在應對全球挑戰方面的伙伴關係。 」

她說，基於冷戰的歷史和殖民主義對非洲的有害影響，美國會努力尋求避免重複那些早期的錯誤。

此外，美聯社報導，雖然美國政府對非洲多國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭感到失望，但拜登預計不會公開談論此事，而是從實務面討論俄烏戰爭的影響。

拜登預計將與非洲各國領導人一同參加一個關於促進糧食安全和系統復原力的會議。主要糧食出口國烏克蘭的貨運量下降情況下，非洲也受到全球糧食價格上漲的影響。

約翰內斯堡威特沃特斯蘭德大學國際關係客座教授斯特雷姆勞（John Stremlau）告訴美聯社：「本次峰會的一個獨特之處在於，俄烏戰爭在糧食供應和對烏克蘭的發展援助轉移方面對非洲造成了附帶損害。這種入侵的機會成本在非洲顯得非常高。」

誰沒有受邀？

根據美聯社，被非洲聯盟暫停資格的4個國家：幾內亞、蘇丹、馬里和布基納法索沒有被邀請參加峰會，因為這些國家的政變導致了違憲的權力變更。白宮也沒有邀請東非國家厄立特里亞；華盛頓與該國沒有正式外交關係。

但拜登仍邀請了幾位在人權和民主方面有可疑記錄的領導人參加峰會，例如儘管美國國務院表示對赤道幾內亞上個月的選舉結果感到有疑慮，這個中非小國還是受到了邀請。治理不善、侵犯人權和普遍腐敗而面臨美國和西方多年制裁的津巴布韋也被邀請參加。

此外，去年底從美國的貿易計劃（即非洲增長和機會法案）中被剔除的埃塞俄比亞也收到了邀請。埃塞俄比亞提格雷地區內戰持續，人權侵害事件頻傳。

分析人士說，非洲領導人將期待拜登在峰會期間做出一些重大承諾，包括宣布他對撒哈拉以南非洲的首次總統出訪，努力通過私營部門的投資和貿易來支持非洲大陸的經濟等。

南蘇丹朱巴大學政治分析家和政治學副教授紐昂（Abraham Kuol Nyuon）說：「我確實堅信，從非洲的角度來看，美國仍然被視為一個超級大國，但大多數非洲領導人並不想與美國促進民主的做法保持一致......他們需要美國的支持，但不需要美國的制度。」

（美聯社等）

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