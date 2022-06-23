對抗「一帶一路」 G7全球基建項目籌資6000億美元

（德國之聲中文網）七國集團（G7）峰會週日（6月26日）在德國巴伐利亞邦阿爾卑斯山登場，展開為期3天的會談。峰會首日，七國領袖宣布啟動「全球基礎設施和投資夥伴關係」項目，並承諾在5年內籌資6000億美元的私人和公共資金，為發展中國家所需的基礎設施提供資金，以對抗中國「一帶一路」倡議。

美國總統拜登表示，美國將在5年內調動2000億美元的贈款、聯邦基金和私人投資，以幫助中低收入國家應對氣候變化，改善全球健康、性別平等和數位基礎設施。

「我們的國家和世界正站在歷史真正的拐點上。」拜登強調：「這不是援助或慈善，而是將為每個人帶來回報的投資。」他也補充道，這將使各國「看到與民主國家合作的具體好處。」

在未直接點名的情況下，拜登劍指中國。他稱，當「民主國家提供我們所能提供的一切」時，將戰勝專制國家，「我們正在為全世界的人們提供更好的選擇」。

歐盟委員會主席馮德萊恩則表示，歐洲將為該項目調動3000億歐元，以建立一個可持續項目，替代中國的「一帶一路」倡議。她稱，該項目的目的是要向世界提出一個「積極有力的投資推動力，向我們在發展中世界的夥伴表明，他們有選擇權。」

新項目對抗「一帶一路」

已經更名的「全球基礎設施夥伴關係」項目，是2021年在英國舉行的七國集團峰會上首次公佈，但一年以來進展極少。該計劃旨在與中國的「一帶一路」競爭。

中國「一帶一路」倡議是由中國國家主席習近平在2013年發起，涉及100多個國家的發展和項目，旨在創造一個從亞洲到歐洲的現代版古絲綢之路貿易路線，擴大中國與歐亞非貿易的實力，但該倡議同時也遭指控令低收入國家深陷於龐大的「債務陷阱」。

週日峰會上，拜登強調了美國推動的幾個早期旗艦項目，包括在商務部、美國進出口銀行、美國公司AfricaGlobal Schaffer和美國項目開發商Sun Africa的支持下，在非洲安哥拉開展的20億美元太陽能開發項目。

華盛頓還將與七國集團及歐盟共同向塞內加爾的達喀爾巴斯德研究所提供330萬美元的技術援助。該研究所正在該國開發具工業規模的多疫苗生產設施，以生產新冠疫苗和其他疫苗；美國國際開發署（USAID）還將在5年內，向世界銀行的全球兒童保育激勵基金投入最多5000萬美元。

七國集團曾被批評對發展中國家參與不足，對於這些投資承諾，非營利組織樂觀其成。「全球公民」（Global Citizen）副總裁羅德爾（Friederike Roder）指出，七國集團國家平均只提供了其國民總收入的0.32%用於發展援助，比起承諾的0.7%，連一半都不到。她強調，「如果沒有發展中國家，世界經濟就不會有可持續性的復甦」。

羅德爾表示，這些投資承諾可能是七國集團更多地參與發展中國家事務的「良好開端」，或能促進全球增長。

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中國官媒：拜登拉攏歐洲登「反華戰車」

七國集團召開年度峰會的同時，中國官媒再次藉該峰會批評美國。《環球時報》英文網報導稱，美國國內正陷入困境，但卻在七國集團峰會上關注中俄。

報導表示，美國已面臨許多問題，從國內通脹飆升到迫在眉睫的糧食危機和能源短缺，但仍在推動其尋求集團政治和陣營對抗中國的「反華議程」，七國集團峰會還有即將在西班牙舉行的北約峰會很可能是「拜登在歐洲跳的最後一支舞」，因為民主黨很可能在11月的期中選舉失利。

報導並引述中國人民大學國際事務研究所所長王義桅的話說，拜登正在進行最後的衝刺，「以說服和拉攏歐洲領導人登上反華戰車」。王義桅指出，美國將利用涉俄話題來推動其遏制中國和與中國競爭的最終目標，以維持其在世界上的霸權地位。

高通膨與俄烏戰爭影響

除了劍指「一帶一路」，「全球基礎設施夥伴關係」還將為七國集團整合資源，為新興經濟體提供現金以協助關閉其煤廠。南非是第一個展開所謂「公正能源轉型夥伴關係」的國家，印度、印尼、越南和塞內加爾則正在進行討論。德國總理肖爾茨週日（26日）表示，柏林對南非的捐款將達到3億歐元。

然而，通貨膨脹已為該該項目帶來了打擊，使得計劃成本變得更加昂貴，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭也帶來連帶影響。

美媒Politico指出，最初的計劃帶有重要的氣候變化目標，這些目標雖然仍然存在，但為了努力應對因戰爭而加劇的燃料成本危機，它們已經退居次要地位。

「我們在全球範圍內促進基礎設施的工作也受到當前地緣政治局勢的影響。」肖爾茨說：「因此，我們討論了我們在全球範圍內，對包括天然氣在內的氣候中立和低碳能源的投資如何能夠幫助我們，作為對俄羅斯將能源作為武器的臨時回應」。

該報導表示，今年七國集團峰會目的之一是重申各國對抗氣候變化的決心，但七國更專注於降低石油和天然氣的價格，而不是立即減少其排放量。意大利和德國都在會議前的談判中也主張七國集團支持對天然氣的短期投資。

根據德新社報導，七國集團峰會場外，氣候抗議相關團體表示，他們預期有2000人左右到峰會場外示威。

（綜合報導）

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