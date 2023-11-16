對手還是夥伴？盤點拜習會的成果與分歧

（德國之聲中文網）時隔整整一年，中美兩國元首再次會晤。在舊金山近郊的斐洛里莊園，拜登與習近平當地時間週三（11月15日）進行了四個多小時的會談。美國總統拜登在會後對外界表示，對話「極其富有建設性、極其富有成果」；中國國家主席習近平則說，中國願意當好美國的「夥伴和朋友」。

習近平在美中全國委員會舉辦的晚宴招待會上做出這一表態，眾多美國商界精英出席了這場活動。中國國家主席說，「這個地球容得下中美兩國」，中美和平共存的趨勢不可阻擋，堅信「中美關係的前途是光明的」。他透露，在幾個小時前與拜登總統的會晤中，雙方就加強人際交往取得了共識，「中美關係的大門無法關閉，世界需要中美兩國開展合作。」

習近平還呼籲美國：不要將中國視作威脅、不要視中美關係為零和博弈。他認為中美關係的首要問題是：「中美到底是對手，還是夥伴。這是根本的問題。」他強調中國無意挑戰美國，美方也不應試圖干涉中國內政。此外，習近平也對陷入芬太尼危機的美國民眾表示同情。

中方同意加强管控芬太尼出口 是拜登的重大勝利

堅稱習近平為「獨裁者」

拜登則在會晤後的新聞發佈會上對外界表示，他和習近平在會談中都同意，今後能夠直接相互打電話、立刻聽到對方的聲音，從而改善相互的溝通。美國總統還說，他和習近平相識多年，雖然常有分歧，「但是我們的會晤總是坦誠、直接、有益。」

現場一名記者問道，拜登是否依然認為習近平是「獨裁者」。美國總統回答說：「考慮到他執掌著一個政體迥異於我們的共產黨國家，我認為他是一個獨裁者。」拜登今年春天曾稱習近平為獨裁者，引發兩國之間的外交爭執。

習近平與拜登的上一次面對面會談，要追溯到整整一年前的印尼巴厘島二十國集團（G20）峰會。此後的一年間，中美關係遭遇了高空氣球危機、經濟戰與科技戰不斷加碼、台海局勢持續緊繃之困擾。此次兩人利用舊金山亞太經濟合作組織（APEC）峰會之際舉行會晤，各方都期待兩國關係能有所緩和。

中美雙方同意恢復雙邊軍事交流

兩軍恢復交流

會談的最主要成果就是雙方將恢復軍事交流。拜登表示，這一舉措「具有決定性的意義」，否則就會發生「誤解和事故」。白宮方面披露，雙方已經計畫安排兩國國防部長會晤，兩軍高層也將進行業務性溝通。美國官方還稱，太平洋戰區的空軍將領會參加此類溝通，雙方的海軍艦長也將有相互交流的機會。

此次會晤前，美方連續幾個月都在公開抱怨：無法和中國軍方進行直接交流，擔憂會因此導致危險的誤解和誤判。

長年研究中國外交政策的新加坡國立大學政治學者莊嘉穎對DW指出，習近平接受美方恢復軍事對話的提議，這雖然顯示出他願意配合美方建立「安全護欄」之要求，但是「此次會晤事關穩住中美局勢，不是論勝負的場合」。莊嘉穎認為，此次會議是否能夠真正實現穩定局勢之效果，還有待觀察今後數月的中美博弈。

芬太尼問題：拜登取得重大勝利

在打擊芬太尼藥物濫用方面，中方也許諾將為美國提供更大的支持。拜登與習近平達成了共識，將共同採取措施管控芬太尼原材料從中國流向美國。拜登在會後表示，目前美國每年死於芬太尼濫用的人數達到7萬餘人，大於槍支致死人數。

多年來，美方一直指責中國方面生產的芬太尼及其原材料大量流入美國。現在，習近平當面許諾將加強管控，這很可能為尋求連任的拜登總統在選戰中加分。

美國智庫史汀生中心東亞項目共同主任、布魯金斯客座研究員孫韻對DW表示，兩國恢復軍事交流、中國同意應對芬太尼問題都是拜登「巨大勝利」；而習近平的成果雖然不太明顯，但可能也達到了其目標：穩定中美局勢，從而能專注於國內挑戰。

台海分歧依舊

圍繞台海問題，美中雙方依然存在著不小的分歧。在會談中，拜登對習近平強調美方不接受任何單方面改變台海現狀，並期待能和平解決台灣問題上的分歧。他還呼籲中方在台海區域「克制」其軍事行動，也提到要求尊重台灣選舉程序。

會談現場的美國政府官員還向媒體披露，習近平向拜登持續表達憂慮，並強調台灣問題是中美關係中最大、也是最具潛在危險性的衝突點。據悉，習近平在會談中強調台海兩岸應當和平統一，但是保留武力選項。德新社報導，美國官員還向媒體透露，習近平說他注意到美國方面不斷有報導稱中國正在計畫攻打臺灣的軍事行動，但這並不符合實情。

（德新社、美聯社、路透社、新華社）

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