對手還是夥伴？盤點拜習會的成果與分歧

（德國之聲中文網）時隔整整一年，中美兩國元首再次會晤。在舊金山近郊的斐洛里莊園，拜登與習近平當地時間週三（11月15日）進行了四個多小時的會談。美國總統拜登在會後對外界表示，對話「極其富有建設性、極其富有成果」；中國國家主席習近平則說，中國願意當好美國的「夥伴和朋友」。

習近平在美中全國委員會舉辦的晚宴招待會上做出這一表態，眾多美國商界精英出席了這場活動。中國國家主席說，「這個地球容得下中美兩國」，中美和平共存的趨勢不可阻擋，堅信「中美關係的前途是光明的」。他透露，在幾個小時前與拜登總統的會晤中，雙方就加強人際交往取得了共識，「中美關係的大門無法關閉，世界需要中美兩國開展合作。」

習近平還呼籲美國：不要將中國視作威脅、不要視中美關係為零和博弈。他認為中美關係的首要問題是：「中美到底是對手，還是夥伴。這是根本的問題。」他強調中國無意挑戰美國，美方也不應試圖干涉中國內政。此外，習近平也對陷入芬太尼危機的美國民眾表示同情。

中美雙方同意恢復雙邊軍事交流

堅稱習近平為「獨裁者」

拜登則在會晤後的新聞發佈會上對外界表示，他和習近平在會談中都同意，今後能夠直接相互打電話、立刻聽到對方的聲音，從而改善相互的溝通。美國總統還說，他和習近平相識多年，雖然常有分歧，「但是我們的會晤總是坦誠、直接、有益。」

現場一名記者問道，拜登是否依然認為習近平是「獨裁者」。美國總統回答說：「考慮到他執掌著一個政體迥異於我們的共產黨國家，我認為他是一個獨裁者。」拜登今年春天曾稱習近平為獨裁者，引發兩國之間的外交爭執。

習近平與拜登的上一次面對面會談，要追溯到整整一年前的印尼巴厘島二十國集團（G20）峰會。此後的一年間，中美關係遭遇了高空氣球危機、經濟戰與科技戰不斷加碼、台海局勢持續緊繃之困擾。此次兩人利用舊金山亞太經濟合作組織（APEC）峰會之際舉行會晤，各方都期待兩國關係能有所緩和。

墨卡托中国研究中心（Merics）中国外交政策研究团队负责人瓦塞利尔（Abigaël Vasselier）对德国之声表示，旧金山峰会对峰会的参与方以及国际社会来说，取得的是双赢的结果。她解释说：“（这表明）美中两国有能力管理两国关系，通过可管理、可预测的关系，而不是破坏性和不可预测的关系来化解战略竞争中的紧张局势，这对双方乃至更广泛的国际社会都至关重要。”但她也指出，与会双方通过四个小时的讨论就能达成一份冗长的联合公报和大量双边协议的时代已经一去不复返了。

拜习会晤谈毒品军事合作 台湾议题各说各话

兩軍恢復交流

會談的最主要成果就是雙方將恢復軍事交流。拜登表示，這一舉措「具有決定性的意義」，否則就會發生「誤解和事故」。白宮方面披露，雙方已經計畫安排兩國國防部長會晤，兩軍高層也將進行業務性溝通。美國官方還稱，太平洋戰區的空軍將領會參加此類溝通，雙方的海軍艦長也將有相互交流的機會。

此次會晤前，美方連續幾個月都在公開抱怨：無法和中國軍方進行直接交流，擔憂會因此導致危險的誤解和誤判。

長年研究中國外交政策的新加坡國立大學政治學者莊嘉穎對DW指出，習近平接受美方恢復軍事對話的提議，這雖然顯示出他願意配合美方建立「安全護欄」之要求，但是「此次會晤事關穩住中美局勢，不是論勝負的場合」。莊嘉穎認為，此次會議是否能夠真正實現穩定局勢之效果，還有待觀察今後數月的中美博弈。

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



芬太尼問題：拜登取得重大勝利

在打擊芬太尼藥物濫用方面，中方也許諾將為美國提供更大的支持。拜登與習近平達成了共識，將共同採取措施管控芬太尼原材料從中國流向美國。拜登在會後表示，目前美國每年死於芬太尼濫用的人數達到7萬餘人，大於槍支致死人數。

多年來，美方一直指責中國方面生產的芬太尼及其原材料大量流入美國。現在，習近平當面許諾將加強管控，這很可能為尋求連任的拜登總統在選戰中加分。

美國智庫史汀生中心東亞項目共同主任、布魯金斯客座研究員孫韻對DW表示，兩國恢復軍事交流、中國同意應對芬太尼問題都是拜登「巨大勝利」；而習近平的成果雖然不太明顯，但可能也達到了其目標：穩定中美局勢，從而能專注於國內挑戰。

台海分歧依舊

圍繞台海問題，美中雙方依然存在著不小的分歧。在會談中，拜登對習近平強調美方不接受任何單方面改變台海現狀，並期待能和平解決台灣問題上的分歧。他還呼籲中方在台海區域「克制」其軍事行動，也提到要求尊重台灣選舉程序。

會談現場的美國政府官員還向媒體披露，習近平向拜登持續表達憂慮，並強調台灣問題是中美關係中最大、也是最具潛在危險性的衝突點。據悉，習近平在會談中強調台海兩岸應當和平統一，但是保留武力選項。德新社報導，美國官員還向媒體透露，習近平說他注意到美國方面不斷有報導稱中國正在計畫攻打臺灣的軍事行動，但這並不符合實情。

（德新社、美聯社、路透社、新華社）

拜登称与李强会面“我没想遏制中国”





©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。