對俄制裁衝擊中國？汪文斌：與俄貿易受不必要損害

有外媒引述知情消息報導，北京正急於打探民主國家對俄制裁的更多細節，以了解該如何遵守美國主導的制裁。對此，中國外交部發言人週一（28日）表示，包括中國在內，各國與俄羅斯的正常經貿往來「已受到不必要的損害。」
（德國之聲中文網）西方制裁俄羅斯，中國動態備受關注。彭博社28日報導稱，中國企業與政府官員正急於找尋該如何遵守美國主導的對俄制裁。此前華盛頓一直擔憂，北京會幫助俄羅斯規避制裁。該報導稱，中方此舉多少緩解了拜登政府的擔憂。
該報導援引知情人士的消息指出，中國駐華盛頓外交官要求美方提供對俄制裁的詳細情況。美方對此雖受到鼓舞，但同時也警惕此舉可能只是中方想用來尋找漏洞，幫助俄羅斯。
在週一（28日）的中國外交部例行記者會上，彭博社記者就此提問，中國外交部對此消息有何評論？汪文斌首先重申，「中方始終認為，制裁不是解決問題的根本有效辦法。」
他接著表示：「中方堅決反對缺乏國際法依據、沒有安理會授權的單邊制裁和長臂管轄。」並認為，並警示：「如果進一步升級，還會引發全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鏈等發生嚴重危機，使本已困難的世界經濟雪上加霜，造成不可挽回的損失。」
汪文斌強調，「現在的問題不是誰要幫助俄羅斯繞過制裁，而是包括中國在內各國同俄的正常經貿往來已受到不必要的損害。」他同時也不忘向美方喊話稱，稱中方「敦促美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，嚴肅認真對待中方關切，不得以任何方式損害中方正當權益。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業和個人的正當合法權益。」
俄烏戰爭以來，北京多次表示反對制裁，並拒絕譴責俄羅斯在烏克蘭的行動、或稱其為「入侵」。
路透社報導，中國過去一直堅稱與俄羅斯保持正常的經貿往來，但有知情人士告訴路透社，中國國有企業「中國石化」（Sinopec）在俄羅斯的石化投資和天然氣銷售合資企業談判，已經暫停。背後原因包含中國政府呼籲中企，在西方制裁加劇時，應謹慎行事。
根據報導，中國石化急踩煞車的對俄投資包含一家天然氣化工廠，以及在中國銷售俄羅斯天然氣的合資企業，涉及金額高達5億美元。這表示儘管中國是俄羅斯最重要的外交夥伴，但中俄生意在西方主導的嚴厲制裁下，仍存在風險。
俄羅斯是中國第二大石油供應國和第三大天然氣供應國。
路透社稱，北京小心翼翼避免觸犯制裁，態度謹慎，也敦促中企在俄投資要謹慎行事。根據路透社取得的知情消息，過去一個月以來，中國的三大國有能源巨頭——中國石化、中國石油天然氣集團公司（CNPC）和中國海洋石油總公司（China National Offshore）——就一直在評估制裁對他們在俄投資的影響。
兩名知情人士稱，中國外交部本月召集了三家能源公司的官員，審查他們與俄羅斯合作夥伴的業務關係和當地業務。一名消息人士說，外交部敦促他們不要輕舉妄動，購買俄羅斯資產。
「在這場危機中，公司將嚴格遵循中國政府的外交政策。」一家國有石油公司的高管告訴路透社，「公司在新的投資方面沒有任何主動性的空間。」有消息人士也透露，這些公司已成立與俄有關的工作小組，正在制定應變計劃，以因應業務中斷和二次制裁。
對於報導內容，中石化和中企拒絕向路透社發表評論。
（路透社、彭博社）
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为了抗议俄罗斯对乌克兰的侵略行径，减少或禁止进口俄罗斯原油及天然气，这样的制裁措施能达到预期的效果吗？有人认为，这样做不仅有损本土经济，而且还会让中国和印度坐收渔翁之利，因为中印两国可以从急于摆脱困境的俄罗斯手中获取廉价原油和天然气，从而也会使西方切断普京战争经费的初衷化为泡影。