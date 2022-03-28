對俄制裁衝擊中國？汪文斌：與俄貿易受不必要損害

（德國之聲中文網）西方制裁俄羅斯，中國動態備受關注。彭博社28日報導稱，中國企業與政府官員正急於找尋該如何遵守美國主導的對俄制裁。此前華盛頓一直擔憂，北京會幫助俄羅斯規避制裁。該報導稱，中方此舉多少緩解了拜登政府的擔憂。

該報導援引知情人士的消息指出，中國駐華盛頓外交官要求美方提供對俄制裁的詳細情況。美方對此雖受到鼓舞，但同時也警惕此舉可能只是中方想用來尋找漏洞，幫助俄羅斯。

中方：制裁解決不了問題

在週一（28日）的中國外交部例行記者會上，彭博社記者就此提問，中國外交部對此消息有何評論？汪文斌首先重申，「中方始終認為，制裁不是解決問題的根本有效辦法。」

他接著表示：「中方堅決反對缺乏國際法依據、沒有安理會授權的單邊制裁和長臂管轄。」並認為，並警示：「如果進一步升級，還會引發全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鏈等發生嚴重危機，使本已困難的世界經濟雪上加霜，造成不可挽回的損失。」

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汪文斌強調，「現在的問題不是誰要幫助俄羅斯繞過制裁，而是包括中國在內各國同俄的正常經貿往來已受到不必要的損害。」他同時也不忘向美方喊話稱，稱中方「敦促美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，嚴肅認真對待中方關切，不得以任何方式損害中方正當權益。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業和個人的正當合法權益。」

俄烏戰爭以來，北京多次表示反對制裁，並拒絕譴責俄羅斯在烏克蘭的行動、或稱其為「入侵」。

「中國石化」暫停在俄投資

路透社報導，中國過去一直堅稱與俄羅斯保持正常的經貿往來，但有知情人士告訴路透社，中國國有企業「中國石化」（Sinopec）在俄羅斯的石化投資和天然氣銷售合資企業談判，已經暫停。背後原因包含中國政府呼籲中企，在西方制裁加劇時，應謹慎行事。

根據報導，中國石化急踩煞車的對俄投資包含一家天然氣化工廠，以及在中國銷售俄羅斯天然氣的合資企業，涉及金額高達5億美元。這表示儘管中國是俄羅斯最重要的外交夥伴，但中俄生意在西方主導的嚴厲制裁下，仍存在風險。

俄羅斯是中國第二大石油供應國和第三大天然氣供應國。

路透社稱，北京小心翼翼避免觸犯制裁，態度謹慎，也敦促中企在俄投資要謹慎行事。根據路透社取得的知情消息，過去一個月以來，中國的三大國有能源巨頭——中國石化、中國石油天然氣集團公司（CNPC）和中國海洋石油總公司（China National Offshore）——就一直在評估制裁對他們在俄投資的影響。

兩名知情人士稱，中國外交部本月召集了三家能源公司的官員，審查他們與俄羅斯合作夥伴的業務關係和當地業務。一名消息人士說，外交部敦促他們不要輕舉妄動，購買俄羅斯資產。

「在這場危機中，公司將嚴格遵循中國政府的外交政策。」一家國有石油公司的高管告訴路透社，「公司在新的投資方面沒有任何主動性的空間。」有消息人士也透露，這些公司已成立與俄有關的工作小組，正在制定應變計劃，以因應業務中斷和二次制裁。

對於報導內容，中石化和中企拒絕向路透社發表評論。

（路透社、彭博社）

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