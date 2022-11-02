對中國股市信心回溫 外資湧入熱度創五年新高

（德國之聲中文網）外國資金近期大量湧入中國大陸與香港的股市，規模之大，自2018年以來前所未見。根據研究分析公司EPFR Global的數據，1月25日為止的四週內，外國的主動型基金經理人總計在中國大陸股市投資13.9億美元，在香港股市更投入高達21.6億美元。

相較於被動型投資經理人跟隨整體的股市指數，主動型基金經理人更為積極參與資產投資組合。美國財經媒體CNBC引述EPFR的量化策略經理史帝芬·沈（Steven Shen，音譯），稱「主動型投資經理人對中國市場的態度，是五年來第一次如此樂觀」；受中國鬆綁清零政策影響，「在非常短期內，還可以預期有更多來自主動型投資經理人的資金湧入」。

據CNBC報導，2022年初，僅有少數投資機構主張是時候買進中國股票；史帝芬·沈表示，現在外國熱錢湧入中國的步調，比那時候更為迅速。當時，北京政府在政治上格外強調穩定；此外，Omicron病毒的高傳播力仍讓人擔憂，再加上上海封城兩個月，且政府強力限縮企業活動空間，使地方投資人抱謹慎態度。

中國放鬆防疫之後，旅遊業在今年農曆春節期間回溫，地方投資人也漸漸恢復市場信心。財富管理公司Hywin財務長勞倫斯‧駱（Lawrence Lok，音譯）1月初曾表示，有鑑於中國的總體經濟環境變化，2023年會有更多資金回流至股市；去年，許多客戶選擇避險。

史帝芬·沈指出，房地產、再生能源領域的投資熱度增加，科技部門則相對平淡；對於在美國上市的中國企業，投資也相對較不積極。摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析師指出，在美國只做多的經理人認為，現在才剛開始逐步增加對中國持股的權重，預期等到2023年第二季會看到進一步的投資湧入。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

資產管理公司Bernstein在1月底警告，若美國的主動投資者與中國當地投資人不買進，中國股市的成長也有限。過去三個月來「極端」的資金湧入現象，未來三個月能否延續下去，仍很難說，因此投資人仍應保持謹慎。

CNBC引述Esoterica資本公司執行長布魯斯‧劉（Bruce Liu，音譯）說法，稱中國過去兩年來的局勢發展，在許多中國投資人心中「留下傷痕」，他們對市場的信心尚未恢復。對這些人而言，更重要的是在全球分散風險，而不是乘著當前熱潮、重返中國股市。

（CNBC，EPFR）

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