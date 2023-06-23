 尋獲泰坦號潛艇殘骸 5乘客據信全罹難 | 科技环境 | DW | 23.06.2023

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科技环境

尋獲泰坦號潛艇殘骸 5乘客據信全罹難

美國海警隊表示，他們在泰坦尼克號沉船附近，找到了失聯潛艇「泰坦號」的殘骸，艇上人員據信已全數罹難。電影《泰坦尼克號》導演也對此發表了看法，他說了什麼？「泰坦號」究竟發生了什麼事？

失聯潛艇的營運商 「海洋之門」提供泰坦號過去的下潛照片。

失聯潛艇的營運商 「海洋之門」提供泰坦號過去的下潛照片。

（德國之聲中文網）美國海岸警衛隊週四（6月22日）表示，負責搜尋「泰坦號」潛艇的救援人員相信，船上的五人均已死亡；該失聯潛艇的營運商 「海洋之門」（OceanGate）也稱，該公司相信船上所有人員「均已不幸離世」。

週四稍早，美國海警隊稱在搜索區內發現了一片「殘骸區」，救援人員隨後打撈出5塊屬於泰坦號的殘骸碎片。海警隊因此向所有乘客的家屬通報稱，生還的可能性很小。

美國海警隊海軍少將莫格（John Mauger）在美國波士頓市舉行的記者會上表示，尋獲潛艇殘骸一事，顯示「該艇發生了災難性的內爆」。

一位匿名的美國海軍高級官員告訴美聯社和《華爾街日報》，這艘潛艇18日失聯後不久，美國海軍就偵測到了「異音」，並對該聲學數據進行了分析，「發現泰坦號潛艇通訊中斷時的所在地附近，出現了符合內爆、或爆炸（聲紋）的異音」。美國海軍已將此資訊轉達美國海警隊，後者的搜索工作則一直持續到22日。

莫格說：「我代表美國海岸警衛隊和整個指揮部，向罹難者家屬致上最深的哀悼。」

莫格也稱，泰坦號殘骸位於距泰坦尼克號沈船船頭約488公尺處，搜索小組將繼續調查殘骸區，但現在要判斷潛艇究竟何時發生內爆，還為時過早。

泰坦號是一艘長6.5公尺的旅遊潛水器，18日出航不到兩小時便與母船失去了聯繫。

莫格在美國波士頓的記者會上，針對失聯的泰坦號發表談話。

莫格在美國波士頓的記者會上，針對失聯的泰坦號發表談話。

《泰坦尼克號》導演：悲劇重演

艇上的罹難者中，有3位是英國公民。英國政府向罹難者家屬致上了哀悼。

英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）在推特上寫道：「英國政府正對受影響的家庭提供密切支援，並致上最深切的哀悼。」

巴基斯坦著名商人達烏德（Shahzada Dawood）的家人在一份聲明中表示，達烏德及其子均在艇上。巴基斯坦政府對潛艇相關救援工作表達了讚揚，罹難者親屬表示哀悼。

電影《泰坦尼克號》的導演卡梅隆（James Cameron）有豐富的深海探險經驗，除曾潛入泰坦尼克號沉船殘骸33次外，他亦曾於2012年駕駛自己設計的潛艇深入馬里亞納海溝。

對於泰坦號潛艇的意外，卡梅隆22日接受美國ABC新聞採訪時表示，深海潛水是一門須經千錘百鍊的藝術，許多業界人士在下潛前，光是在電腦上進行前期模擬就要耗時3年；過去業界許多高級玩家亦曾致信泰坦號的營運商 「海洋之門」，告誡他們該艇的下潛仍太實驗性、應取得認證後再行載客。如今出此憾事，與泰坦尼克號當年不顧與冰山相關的警告、終至沈船的悲劇有類似之處，令他感到震驚且「超現實」。

卡梅隆2012年駕駛自己設計的深海淺艇，深入馬里雅納海溝。

卡梅隆2012年駕駛自己設計的深海淺艇，深入馬里雅納海溝。

（綜合報導）

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