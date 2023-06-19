尋求歐洲支持 吳釗燮：不會擋台積電赴德設廠

（德國之聲中文網）台灣外交部長吳釗燮近期展開歐洲之旅，致力於說服更多歐盟國家支持台灣。他接受DW及其他媒體訪問時表示：「我們一直在努力，希望有更多來自歐洲的聲音能提醒中國：台灣海峽的和平穩定是非常重要的。」

吳釗燮說，他想告訴歐洲的朋友，台灣跟歐洲之間有非常密切的經濟利益，也希望歐盟各國認識到，若台灣遭到侵略，對全球可能產生哪些影響。

有記者提問，若要阻止中國可能的侵略，歐盟可以怎麼做？吳釗燮回應，歐盟最近的聲明都提到了台海和平穩定，也警告各方勿片面改變現狀，這樣的說法展現出「有力的姿態」。「如果以同樣的強度重申此說法，我認為這會提醒中國：侵略台灣的舉動是歐洲國家不樂見的。」

吳釗燮此行訪歐相當低調，台灣外交部至今僅公開證實2個行程，包含14日受捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）之邀，在捷克總統帕維爾（Petr Pavel）開場致詞之後發表演說；以及16日率團造訪歐洲議會，會晤副議長畢爾（Nicola Beer）等12位議員，並獲歐洲議會友台小組、比利時國會友台小組頒贈感謝狀。

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台灣外交部18日發布的新聞稿指出，吳釗燮受到歐洲議會的「高規格接待」，「凸顯歐洲議會對台灣的重視及對雙邊強化合作夥伴關係的積極作為」。

吳釗燮訪歐前，中國曾警告歐盟官員與政治人物勿與他見面。歐盟委員會的發言人上週五（6月16日）曾被問及吳釗燮的歐洲行，發言人回應稱，他們「不方便證實歐盟機構代表與台灣來的訪客之間是否有任何官方會議」。

歐洲保持中立？

歐洲對外關係委員會（European Council on Foreign Relations）6月初公布的調查顯示，假如美國和中國因為台灣而爆發衝突，填答的11個歐盟國的人民大多數都傾向希望自己國家保持中立。

以德國為例，有60%的受訪者贊成中立，23%的人則傾向德國應支持美國。

吳釗燮被問及此調查結果時表示：「長期以來，歐洲國家都想著在國際事務中保持戰略中立。但隨著現實發展，這種情況可能會改變。」他認為，當國際社會在討論重要的國際原則時，歐洲會非常難以表達「不在乎」的態度；儘管如此，要說服歐盟給台灣更多支持，仍然是「辛苦的工作」。

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不會阻擋台積電投資德國

歐盟近年致力於擴大自身的半導體產能，去年更公布補貼計劃，希望吸引晶片製造商。與此同時，台灣的台積電公司（TSMC）正在考慮在德國建立歐洲第一座工廠。

有記者詢問吳釗燮，台灣會不會藉由替此計劃開綠燈，以尋求政治上的利益；對此，他表示：「我想我們並沒有設定任何條件，不管是在美國、在日本還是在歐洲的投資案。」

「如果歐洲提供了非常正面的誘因，也跟台積電談過，讓他們覺得可以放心、覺得在歐洲投資會帶來非常正面的結果，那他們在歐洲的投資肯定不會被政府阻止。」

吳釗燮表示：「雖然我們沒有自私地阻止台積電到他國投資，但我們當然希望，想吸引台積電投資的其他國家也能想想台灣的處境，想想台積電在台灣的地位，想想台灣在地緣戰略局面中的位置。」

吳釗燮進一步強調建立關係的重要性。「當一個國家缺乏晶片的時候，就會來跟台灣說，『你應該這樣做，你應該那樣做』。」吳釗燮說：「但他們似乎沒有想到更大的局勢、沒有想到要跟台灣維持更好的關係，無論是經濟還是其他方面。」

台歐有望簽雙邊投資協議？

台灣也希望跟歐盟達成雙邊投資協議。在歐盟考慮推進跟中國的全面投資協定（CAI）之際，吳釗燮說，他非常擔心潛在的歐盟－台灣投資協議「變成人質」。歐洲與中國的CAI進展自2021年以來一直處於停滯狀態。

吳釗燮認為，如果看到台灣和歐盟之間在經濟上的密切關聯，那麼「歐盟應該找到替代方案，強化雙邊的經貿關係，而不是被CAI綁手綁腳」。

一位歐盟官員告訴DW，這些問題之間「沒有關聯」。歐盟委員會的貿易發言人費雷爾（Miriam Garcia Ferrer）告訴DW，台灣是「區域重要經濟夥伴」，並補充說，台灣與歐盟之間定期舉行經濟會談。

然而，自2015年歐盟把台灣列入將探討啟動談判的夥伴名單之後，在達成協議方面一直沒有正式進展。費雷爾清楚表明歐盟目前的立場：「與台灣談判雙邊投資協議，目前還不在計劃之內。」

面對台灣議題，歐盟堅持所謂的「一個中國政策」。歐盟委員會的發言人告訴DW，歐盟承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。

該發言人說：「我們會跟台灣互動，台灣在經濟、高科技方面是志同道合的關鍵區域夥伴，但與台灣互動一直是不承認其國家地位的。」

（綜合報導，DW記者Rosie Birchard對本文亦有貢獻）

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