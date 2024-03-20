專訪：23條增外企成本 香港尚未「內地化」

《基本法》第23條通過前，香港德國商會主席接受DW專訪，認為該法可能令金融與數據行業受到最大影響，企業成本很可能增加以確保合規。他稱香港尚未完全「內地化」，但承認今日需要花費更多力氣說服德國投資者香港仍具優勢。
（德國之聲中文網）香港立法會3月19日無異議全票通過《基本法》第23條草案，特首李家超稱這是「香港的歷史時刻」，國家安全終得保障。歐盟發佈聲明表示，條例加劇對香港基本自由和政治多元的侵蝕，涉及「境外干預」與「國家秘密」有關的條款定義寬泛，且具有域外效力，質疑香港作為國際金融中心的長期吸引力。香港德國商會在諮詢期間數度與港府會晤表達意見，DW在草案通過前採訪商會主席Johannes Hack，請他分享看法。以下為專訪內容，在不影響原意與脈絡下，經編輯節錄整理。
DW：《基本法》第23條會多大程度影響香港外商？有什麽影響？
Johannes Hack：關於第23條，我們試圖指出兩個關注點：一個是守規成本（compliance cost），另一個是觀感（perception）。
守規方面，說實話無論在哪裏開展業務，每出台一項法律，都要付出一定的守規成本，在歐盟和德國也有很多企業必須遵守的生態方面法規。就第23條而言，我們當然希望遵守法律，不想誤觸或以其他方式觸犯法律，這是需要付出成本的，可能的問題是某些定義實際上相當寬泛，像是國家秘密的定義。例如，外資企業在接觸數據和出版報告時，可能要增加資源和人力，讓法律和合規部門確保內容安全，以防這些資料和業務受挑戰。
所有涉及勾結（境外勢力）的部分定義顯然也非常寬泛，且罰則相當嚴厲，這可能導致企業過度遵守——不再有所作為、不再在香港做本來會做的事情，這是企業面臨的一個問題。
另一個是認知觀感，平心而論，如果你生活在香港，你會知道香港和內地還是有很大的不同，很多方面都是。我去過內地，也在香港生活了6年，但是在德國，很多人似乎都認為香港實際上只是中國的一部分了。當然，在香港我們要反對這種看法，這是因為香港有其價值——我這裏說的是商業價值——香港是中國（的一部分），但不是中國，它是一個不一樣的中國。
第23條的部分措辭，有關「國家秘密」的定義更傾向於中國大陸那邊的定義。如果我們與德國的利益相關者討論這些問題，可能需要做更多的游說工作告訴他們：你看，香港還是有優勢的。你所熟悉的香港還在，它可能不是跟5、6、7年前的香港100%一樣，但跟中國仍有明顯不同。這就是觀感問題。
還有一個問題，尤其是對德國企業來說，因為德國企業在中國的實力非常強大，我們是最大的外國直接投資來源國，我們顯然喜歡在中國開展業務，但如果香港與中國大陸完全一樣，或者被認為更像中國大陸，那麽當然風險可能會增加。德國企業會認為：那我們為什麽不把香港排除在外、直接去中國大陸呢？
DW：能不能給我們舉幾個例子？外商之中哪些行業會更關心遵守第23條？
Johannes Hack：很好的問題。實際上對於德國公司來說，我估計他們不會受最大影響。因為傳統上，德國公司在香港主要從事物流和採購業務，在金融服務方面不是很強，觸犯此類法律的風險真的很低。
不過，資料數據行業情況就大不相同了，我認為金融服務業的風險還是略高。他們在諮詢階段顯然討論過：如果寫了一份關於中國大陸股票的看跌報告，會發生什麽？這會成為問題嗎？政府回覆：不，這不是問題，如果分析有理有據的話。
我認為最大的問題還有那些尚未進入香港、在觀望追蹤局勢的公司。從本質上講，香港提供的是服務型經濟，如果想吸引新的業務，資料數據、生物健康行業等等是關鍵。顯然，這些領域可能會有問題。
不管出於什麽原因，如果我碰巧知道在大陸試用的某種藥物導致了異常多的嚴重疾病，而這是我在與政府官員討論時得到的訊息。如果我經由香港把這個消息回報，這顯然會產生影響。那這算數嗎？屬於國家機密嗎？會被涵蓋（在23條）嗎？
DW：如果我沒理解錯的話，目前為止您們最關心的是國家機密問題。除此之外，我們還看到有很多關於所謂境外勢力或境外組織的立法內容。對於外國人和在香港經營的外國組織，這類境外干涉的罪行是否也讓您擔心？
Johannes Hack：自2020年以來，《國家安全法》已經到位，實際上該法中也有一個勾結條款，且相當廣泛。廣義來看，關於勾結的問題在某種程度上一直存在。現在有了這部法律（23條），關於它可能意味著什麽又有了更多、更細、更深的討論。
我不想積極思考它可能用在哪，也許我想消極地說，我不認為它應該對企業有用。如我剛才所說，內地政府非常清楚地看到了香港和「兩制」的價值。但我也清楚地看到，無論是在內地還是香港，現在求穩都被放在首位，只有穩定了才能繼續前進，經營才能更好，這可能是從亞洲的角度來看的；從西方的角度來看，這也是一種相當恰當的思考方式，但也許平衡有點不同。回到你的問題，但願「與外國勢力勾結採取行動」這不是企業通常需要擔心的事情。
DW：23條不足以成為一個夠大的因素，令到外資離開香港嗎？
Johannes Hack：我對此表示懷疑。顯然，中國市場仍然是一個有趣的市場，而且是我們都非常積極選擇追求的市場。不僅僅是中國市場，這裡靠近東盟，我們在許多國家做生意，相信我，那裡的外部條件比香港苛刻得多，但我們仍然在那裡做生意，因為它是值得的。所以我不認為任何人會看到這一點（23條），然後就說：好吧，我準備要撤離這裡。
如果你本來就不在香港，正在思考要不要去其它亞洲城市，那可能會有影響。但這又是很難準確衡量的，這也是為什麽我們一直告訴政府：記住，解釋得越清楚、越準確，代價就越低。相對地，企業守規的成本也會更低。但這都是相對的，並不是一個絕對的數字。
DW：過去數年外資企業面對的另一個問題是，政治局勢和移民潮下導致本地人才流失。香港政府在經歷了過去的亂盪之後，正在努力重塑國際形象。總的來說，您認為香港是否回到了復甦的正確軌道？
Johannes Hack：我認為香港已經做了很多事情，正在朝著正確的方向前進。我已經公開說過，可以再明確地說，我個人是非常喜歡香港的，我認為香港是一個非常好的城市，生活質量非常高。對我們來說，讓人們搬到這裡來工作是非常容易的，所以沒有那麽嚴重的人才問題，因為我們確實吸引了很多人來這裡。
我再次希望香港政府在立法通過後，繼續向前邁進，然後表明安全問題已經解決了，現在讓我們專注於開放，專注於參與，讓香港成為一個吸引人來做生意的地方。他們在這方面做得很好，但總是可以做得更多的。關於開放，我們認為還能有更多的發展，包含與23條無關的方面，例如我們一直在推動讓香港居民更容易地進出大灣區。
DW：簡而言之，您認為香港經濟要復甦並與國際商界重新建立聯繫，面臨的最大挑戰是什麽？
Johannes Hack：從香港以外的歐洲角度來看，顯然是要確保人們認為香港與大陸有本質區別，確保「一國」是毫無疑問，但「兩制」要在實踐中被明確展現。僅僅說「兩制」是不夠的，必須讓人們看到它的存在，因此香港需要在某些方面表現出內地不可能有的開放性，讓人們清楚地看到這是香港而不是內地，讓人們看到香港是中國和西方之間的一個獨特的地方，同時又是中國的一部分。
DW： 那麼您所說香港的「兩制」特點會否被23立法損害？
Johannes Hack：如果該法沒有拿來運用，那麽它只是法規中的另一條法律罷了，並不意味著什麽，但如果它被經常使用，那麽就有可能對我們產生影響。因為顯然會有聲音關注它對業務造成的影響，這是我應該注意的。但我還是願意採取積極的態度，因為這是中央政府和《基本法》要求必須這樣做的。在這之後，香港就可以專注於其他事情了。
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