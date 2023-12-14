 專訪黎崇恩：黎智英審訊是場戲 樂見英態度轉變 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.12.2023

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專訪黎崇恩：黎智英審訊是場戲 樂見英態度轉變

經過多番延宕和波折，香港壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》的國安案件將於12月18日開審，就其「勾結外國勢力」控罪進行一連數月審訊，備受國際注目。德國之聲專訪他的兒子黎崇恩，談他如何四處奔走爭取多國聲援父親，以及對案件走向的寄望與隱憂。

香港《蘋果日報》創辦人黎智英下週一將面臨審判。現年76歲的他，自2020年以來被拘留至今已3年。（資料照）

香港《蘋果日報》創辦人黎智英下週一將面臨審判。現年76歲的他，自2020年以來被拘留至今已3年。（資料照）

（德國之聲中文網）DW：你在黎智英案開審前不足1週終於與英國外相會面，英方會後發聲明支持黎智英和反對國安法，這是令人滿意的成果嗎？

黎崇恩：我當然很開心，的確等了很久才見到。無論如何，行動勝於言語。往前看我是樂觀的，他說把案件視為優先處理事項，那即管看看他們有沒有行動來兌換言詞，我是樂觀正面的。

DW：黎智英是持有英籍的英國公民，你一向主張英國政府有責任協助他獲釋，但這次官方聲明沒有呼籲釋放他，你感到失望嗎？

黎崇恩：我覺得要一步一步來，我想見英國外相已經很久了。當然美國國務院、歐洲議會等都已呼籲釋放我爸爸，我希望英國都會加入這行列。儘管未實現，我亦很感激他們終於發聲站在我爸爸一邊。

DW：與前任官員相比，你認為現任英國政府對黎智英案的態度是否有所轉變？外相卡梅倫表示與中國外長王毅通電話時有提及此案，你認為足夠嗎？

黎崇恩：英政府態度的確有變，雖然我沒有見過前任外相，不知他的為人如何，但現在卡梅倫接任後態度變了很多。他代表英國政府站在我爸爸、以及他所代表價值的那邊。我當然希望見到英國政府做一切可以做的來釋放爸爸，例如呼籲放人、在所有與中方接觸的場合中提及他。

DW：中國外交部和駐英大使館在你與卡梅倫會面後，批評英方用心險惡，斥責黎智英是「反中亂港首惡分子，香港亂局的幕後推手」。你有何回應？

黎崇恩：第一，我爸爸一直以來都是和平地爭取普選，這點30年來沒有改變過，他都是這麼爭取。第二，你說他是亂港勢力云云，無論你的立場是藍、黃或紅都很明顯看得到，我爸爸是選擇留在香港。

這30年Giordano（編按：「佐丹奴」是黎智英創立的上市連鎖時裝品牌，被視為他成為企業家的起點）在全香港街知巷聞，其實他30年來大可以一走了之，他有英國護照。他大可以過容易的生活，普選這些東西不用他去抗爭。但是他決定留在香港，因為很明顯他愛香港，他想站在香港人旁邊，跟記者一起捍衛自由。大陸說他是叛徒什麼的由他怎麼說，但他有否背叛自己的原則、背叛香港？他並沒有。他只是想香港好，覺得民主對香港好，這是很清晰的。 

延伸閱讀：港府以國安為名推動整肅 專家：中港治理模式逐漸趨同

DW：外界普遍預期黎智英脫罪的機會小，黎本人也執意留港，為何你仍堅持四處爭取國際支持？黎智英還押3年來，你作為兒子有何感受？

黎崇恩：我沒有掙扎過，因為他是我的爸爸，無論多難也好，如果救得到爸爸都是救他。當然他有原則派的一面，但無論如何他是我的父親，就這麼簡單。

他已經76歲，在獄中渡過了3年，我當然擔心他的健康。這幾年來我內心也很矛盾，父親選擇在香港捍衛自由、爭取民主，而且決定在國安法實施後仍然留守，換來的是一家人無法團聚，特別這個月適逢他生日和聖誕節。不過，我依然為擁有這個父親非常自豪，我會永遠站在他那邊，持續為他奔走發聲。

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DW：據目前所知，律政司將會傳召部分同案的《蘋果日報》前員工當污點或特赦證人。另一方面，黎智英最初聘請英國御用大律師Tim Owen為他抗辯，後來被拒更觸發北京釋法。你怎麼看對案件的影響？

黎崇恩：我父親留在香港與他的員工和民主示威者共同進退，他竭盡所能，沒有人能反駁這點。我認為律政司的策略說明了香港的自由受到更大打壓，因為政府把司法系統武器化

Tim Owen事件明顯反映香港是政治先行，在這情況下還可以說香港有法治嗎？顯然地已經被政府摧毀了。至於黎智英的本地律師團隊，因為國安法構成的風險含糊，所以我特意不接觸他們。

延伸閱讀：黎智英獄中來信：現在「是我們昂首站立的時候」

DW：這個審訊還有什麼方面你特別關注或有隱憂的？

黎崇恩：其實這場審訊很明顯是Show Trial，整個過程就像看戲寫稿的概念，他們想拘捕就拘捕，想收押多久就多久。這擺明是要令整個香港恐懼的一個手段，令你不要再為民主發聲，害怕批評政府，使記者不敢寫要寫的東西。所以沒什麼擔心，整場審訊毫無公平可言。當然我擔心爸爸會（在獄中）過世……除了這點，其他沒什麼好擔憂的。

DW：你覺得再見到父親的機會大嗎？以目前形勢，有否信心他能獲釋？

黎崇恩：我很樂觀的，如果你問我，我還是覺得應該可以再見爸爸的。他至今坐了3年牢，這3年已經無法重來，但希望他會獲釋放。這一刻他是無罪的，我的立場是，他所做的一切都是無罪的。 

圖為黎智英之子黎崇恩11月底在台灣。（資料照）

圖為黎智英之子黎崇恩11月底在台灣。（資料照）

DW：你怎麼看其他國家對此案的反應？

黎崇恩：例如美國政府和歐洲議會都已公開要求釋放我爸爸，當然我很感動，代表捍衛自由民主的人不至孤單。

DW：但除了發聲明，你會期望更多實際行動嗎？

黎崇恩：聲明是一種壓力，而壓力可以帶來自由。譬如澳籍華裔記者成蕾獲釋返國，也是澳洲政府持續給壓力中國政府所換來的。這種壓力是告訴中國和香港當局，你願意與自己的公民站在一起。

DW：所以你有信心黎智英案會有成蕾那樣的結果？

黎崇恩：當然有信心，是有的。

DW：有否擔心國際聲援和向北京施壓，反而有機會令案件的走向比你預期更差？

黎崇恩：不會，當然沒有這個擔憂。政府現在對他是能欺負就欺負，如果你不發聲它更爽，令全世界都忘記這個人。總之你要繼續發聲，才會有一個機會去釋放他。

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