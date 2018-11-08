專訪馬建﹕空前審查下作家更應發聲

德国之声﹕大馆向外声称不愿成为「任何个别人士促进其政治利益的平台」而拒绝提供场地，你接受这个解释吗？

马建﹕这个讯息对我来讲非常粗暴，在一个文学讲座还未开始就做了审查，称它为政治。他还有一个对香港人最大的不公平之处，就是我参加了两个讲座，其中一个关于香港文学發展。这个讲座邀请了香港本地作家，让我跟他们对谈，如何令香港文学更多样化、多元化，更能够跟世界沟通。在这一点上，他们做的是恰恰相反，他们控制了两个讲座。

德国之声﹕大馆有没有向你们正式解释取消原因？

马建﹕他告诉文学节时表达得很含煳，说感觉得到讲座很敏感，于是文学节马上开始找另一个场地。对我来说，当然希望他们能够正式公开回答为甚麽，看来这个回答已经出现了。大馆负责人个人认为，可以用他的政治权力干涉文学艺术的权利，所以他自己本身就是自相矛盾的，他以为他一个大馆负责人可以控制一个文学讲座。但他这样做很愚蠢，他认为香港人都是笨蛋，没有头脑判断吗？香港读者和参加讲座的人没有能力判断甚麽是政治、什麽是文学吗？凭甚麽他来作一个审查，作一个决定？我觉得这人本身就有问题。

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德国之声﹕你认为「敏感」的是新书还是你本人？

马建﹕我觉得是我的新书刚进到书店，他们就作这决定，他根本没有看过这本书。我倒希望跟他辩论我的书写了甚麽，这本书跟文学有多大关係。当然它写的是关于中国现实，想通过对现实的描述，令香港人知道现在处于怎样的社会和历史时期，他们面前面对的是甚麽。通过小说角色和主人翁，都可以展示出来。但是还没有展示就被审查，这完全是中国政府的做法。我不知道背后是甚麽力量让他这麽做。在香港，我们都知道很多出版人都面临这种情况，被审查、被消失，难道他们现在又要重复做一次吗？

德国之声﹕这已经不是你第一次来香港，你认为被列入黑名单的原因为何？感到意外吗？

马建﹕我有一点意外，因为之前的香港国际文学节（2013年）我也有参加，那时是我上一本书《陰之道》出版。当时参加文学节没甚麽问题，读者也很多。这次参加新书叫《中国梦》，我想仅仅因为「中国梦」这三个字吧，他们已经产生了敏惑。这本书才刚刚上市一天，当然他只知道这三个字，他还能知道什麽？或许他们认为马建这个作家跟中国现实总有一种紧密连繫，他写出来的文学作品一定包含了甚麽。我认为这种政治审查，反映他就是《1984》裡的老大哥，很可笑。

德国之声﹕如果找不到替代场地有何打算？

马建﹕我跟文学节讲，我们不在乎，他们不提供场地也不在乎。如果再没有场地的话，我就算在大街上也要讲。我不会（因为这样）一个笨蛋就接受了他这种言论审查。

德国之声﹕还会按原订计划去香港吗？会否担心有入境问题？

马建﹕这次入境我会用英国居民身份，我有这个担心无法入境。因为我不知道大馆背后是谁给了这样的压力，如果是中国政府的压力，那我过海关可能会出现这问题。

德国之声﹕《中国梦》在香港發行遇到甚麽困难？如何应对？

马建﹕之前我在香港找了很多出版社，其中也有一些出版社跟我们很紧密地讨论，已经谈到怎麽排版，但最后他们都感到很难發行出去。我想發行出去可能有更大的风险在等着，所以都没有音讯了。我想这也是香港的现实，但是我不怕。相反，如果一个地方的言论自由、文学艺术自由，到了这麽空前的被监控、被审查的程度，那麽作为作家更应该發出声音。

德国之声﹕你希望《中国梦》给香港人以至中国人带来甚麽讯息？

马建﹕当时构思这本书时因为习近平提出「中国梦」，我们发现这个梦背后全部都是谎言，而且这「中国梦」是对中国历史、中国人记忆的一种大清除。简单地、粗糙地要所有中国人接受一个人的思想，完成他这个红色帝国的梦，是一个巨大的灾难。我们现在已经看着「中国梦」进行了几年，多少人被消失，多少律师至今不知在哪，在新疆到处都是学习班、集中营。我们不能想像这个「中国梦」再發展出去，成为全世界的恶梦。这是我写这本书的原因，我要把这个充满谎言的社会，人们真正的心态和生活展现出来，告诉大家一旦社会没有了底线，它是非常可怕的。

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