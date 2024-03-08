專訪許成鋼：光靠高科技救不了中國經濟

（德國之聲中文網）面對房地產債務危機、地方財政困難、失業率居高不下、外資大舉撤離，很多人都期待中國在今年「兩會」上，能提出新的措施挽救經濟。中國總理李強宣布要發「超長期國債」，中國國家主席習近平則多次強調「新質生產力」，這些舉措和宣示能否帶來實際效果？

任職於美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心的經濟學家許成鋼接受DW訪問。以下是在不影響原意跟脈絡下，經編輯整理後的節錄專訪。

DW：今年兩會上，確實不出乎您先前預料，官方再度訂下「5%左右」的經濟增長目標。但您也說過，認為今年實質增長會低於3%。假如中國真的希望實現5%，該怎麼做才辦得到？

許成鋼：實際上，首先它去年的數字就是假的，前年的數字是假的，它已經連著過去長時間的數字，是虛假的。當人們討論增長的時候，增長的一個非常重要的基礎是它的起點。由於它連續的數字都是相當虛假的，所以它那個起點是完全不對的。

所以更有道理的討論應該是說，它的趨勢是什麼？比如說2021年，中國經濟大的趨勢和世界其他國家比的話，2021年是不錯的，但是2022年是負的，然後2023年……我之所以要強調它的起點就在於它2022年是負的，實際上2023年恢復起來，應該是相對容易的。但是2023年幾乎沒有什麼恢復，2023年的狀態和22年是差不多的。

如果我們允許統計上的誤差的話，23年可能是1%，或不到1%的增長，但這都是在這個誤差範圍裡，所以統計上，非常大的可能是零，基本上跟零的差別不大。那麼下一年什麼狀態呢？下一年指的就是24年，我的估計就是，今年最大的可能是跟23年是相似的，或者是比23年略微地好一點點。

有其他同事認為我太樂觀，我說的其他同事也都是非常非常熟悉中國的，無論是宏觀還是微觀都非常熟悉的，其他同事都認為它會持續的是負增長。

门里门外看中国两会 经济增长目标不变 中国国务院总理李强在全国人大会议所作的政府工作报告中，将2024年GDP增长目标订为“5%左右”。李强说，实现今年预期目标“并非易事”， 各地区各部门要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发展目标还包括，城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

门里门外看中国两会 取消制造业外资准入限制 政府工作报告列出的任务包括加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩；为科技创新和先进制造业提供更多资源。李强还再次强调了“高质量发展”、“新质生产力”等说法。为了吸引更多外资，报告还宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。

门里门外看中国两会 国防预算与对台表述 中国新一年度的国防预算将增加7.2%，增幅向上一年看齐。自习近平上台以来，中国的军费开支已经翻了一番。目前在中美关系矛盾迭起、台海局势紧张的背景下，中国的军备预算尤其引发关注。路透社注意到，今年政府工作报告谈到台海时没有使用“和平统一”一词。报道称这并非第一次，但用词的改变仍被视为对台立场可能有变化的迹象。

门里门外看中国两会 李尚福“已经不是”人大代表 在3月4日人大会议开幕前的新闻发布会后，会议发言人娄勤俭回答新加坡《联合早报》关于李尚福是否会参加两会的提问时说：“他不能参加，因为他已经不是代表。”李尚福去年3月出任国家中央军委委员、国务委员、防长。去年8月底，他从公众视野中消失，两个月后被免去中央军委委员、国务委员和防长职务。但官方至今没有宣布李尚福被罢免人大代表职务的消息，也没有公告他请辞人大代表。

门里门外看中国两会 代表建议：产假延长至两年 全国政协委员、四川大学华西医院的甘华田在两会上建议，延长女性带薪“育产假”至2年，直到孩子上幼儿园，以提高家庭生育意愿。该建议引起热议，登上百度、微博热搜。反对意见认为，这可能适得其反，让女性重返职场乃至就业更加困难。全国妇联原副主席、人大代表谭琳则建议依法遏制就业性别歧视，合理分担生育成本。

门里门外看中国两会 “一老一少”免费医疗？ 四川雅安市一所中学校长、全国人大代表庹庆明建议对6岁以下、75岁以上公民实行免费医疗的提案也引起了广泛的讨论。赞成者认为，这将大大减轻人们的生育压力和养老压力。还有代表提议，应把全民免费医疗作为一项远景目标来规划。有关免费医疗的话题并非第一次在两会上被提出。中国国家卫健委在2021年12月对政协十三届全国委员会第四次会议有关提案的答复称，由于“财政支撑能力尚且有限，医保筹资水平还不高，基金支撑能力还不足，一段时期内暂不具备实行全民免费医疗的各项基础”。

门里门外看中国两会 北京戒备森严 据法新社报道，与往年一样，两会前北京市中心大片区域就被封锁，交通受到管制。街道和天桥上出现了大批的公安和志愿者。警察在经过天安门广场的长安街沿线的检查站站岗，安保人员带着嗅探犬在主要街道巡逻。游客若要进入天安门广场，必须提前一天预约，还要“过三关”、接受三次安检。

门里门外看中国两会 “敏感”人士被监控 两会期间也是当局言论审查和管控异见人士的高压期。微博管理员周一呼吁用户 "共同营造良好的言论氛围"。前独立记者高瑜上周在X平台发贴称，“北京各区国保又齐出动，打电话的打电话，上门的上门”，阻止外地异见人士来京与同道者聚会。高瑜本人也被“上岗”。多名异见人士在社交媒体上反映受到当地警方严控，有的被软禁，有的被旅游。



DW：您曾形容中國的經濟裡存在一種「癌症」，政府透過各種注資方式讓資不抵債的企業不破產，地方也大量用土地來抵押跟銀行借貸。這次李強在兩會上提出要發行「超長期特別國債」，這個措施引起很多人關注。這樣的做法跟過去有區別嗎？

許成鋼：有一點點區別，過去沒有這麼高調地大規模發超長期國債。但是他大規模發超長期國債，表面上看規模很大，1萬億，實際上這數字很小，和他們面對的問題相比，這數字很小。如果我們關心的是說，地方政府的債怎麼應對，很多地方政府是連還利息都有困難，我們討論的利息的量是萬億等級的，有萬億等級的利息的量，是有困難。所以你這個1萬億的錢，如果拿來還利息差不多。這個數字是很小的。

當然人們有不同的猜測，萬億的這個債，借的錢要幹什麼？現在軍費猛漲，所以有人猜呢，是不是主要拿來放軍費上。具體他要做什麼，我們不知道，因為他們都是非常不透明，所以我們並不知道他要做什麼。但是這個量，如果我們關心的是經濟，不是軍事，從經濟上講，這個量很小，不能夠起到真正扭轉他現在的頹勢，現在整個是頹勢，頹廢的頹。他要扭轉這個，萬億的國債是沒有辦法做的。

DW：要真正的解決地方財政問題，如果由您來開一個「藥方」，應該怎麼解決？

許成鋼：實際上這個沒有一個短期能解決的方案，原因是因為他這個問題的引起，就是他的病根，你不去治他的病根，用任何其他的辦法，都只是暫緩他的症狀而已。

如果要解決他的病根，並不是沒有辦法，是有辦法的，共產黨不能接受的。這個辦法就是要非常大幅度地改變他基本制度的一些方面，比如說第一就是司法獨立。

為什麼司法獨立？都講經濟，為什麼要講司法獨立？原因在於，實際上中國現在經濟的頹勢，主要是因為他嚴重摧殘了企業家信心，而摧殘了企業家的信心最基本的道理，是在於他們的私有財產不能受到保護。

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那你怎麼能夠保護他們的私有財產呢？你只有司法獨立。因為雖然中國的憲法、中國的民法裡面都還存在非常巨大量的問題，但是，哪怕目前的刑法和民法，如果能夠有司法獨立能執行，已有的市場上的合同如果能執行，那麼信心在一定程度上是能恢復的。所以首先需要司法獨立，讓已經有的憲法跟刑法，在一定的程度上能執行，用這個方式來挽回人們信心的喪失，去保護私有產權，保護合同的執行，讓人們有一定的信心。

然後在這個基礎上，大規模私有化。就是政府缺錢，他可以賣資產，政府需要通過賣資產，獲得他的收入。為什麼我說司法獨立在先，而不是賣資產在先？原因是在沒有司法獨立的情況下，沒有人敢買他的資產。他必須先要司法獨立，然後他可以通過賣資產的方式，獲得一些資金來幫助他自己，同時他賣掉了資產，就進入了私營經濟的部門，私營經濟部門在他有了信心之後，這個經濟是可以回復的。

但是我說的這兩個最基本的步驟，他們是完全沒有可能是可以接受的。他並不是真的沒有辦法 ，這個是辦法。當然為了走這一步，還有一件事他必須做的，就是在這個司法獨立的改革過程中，他必須先要把那些關在監獄的企業家放出來。

DW：照您的說法，中國是應該要往資本主義的方向走嗎？如果說他們用社會主義，或者所謂他們自己的中國式的一種經濟模式或現代化，沒有辦法合理地達到讓經濟推進的動力，是不是您的意思是說，這個體制本身是行不通的？

許成鋼：對於這個制度是完全沒有可能的，他之所以現在把這個經濟帶到死角裡去了，原因就是因為他在壓制資本主義的方面，他在恢復共產黨統治的方面。他不斷在恢復共產黨統治，不斷地壓制資本主義的成分，就導致他今天的困局。

要解脫這個困局，他要反過來，反過來就是說你要縮小共產黨的控制，你要擴大資本主義的成分，讓資本主義的成分能在中國發展，那麼才有可能。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



DW：最近《華爾街日報》列出了中國經濟的「八大痛點」，第一個就是房地產的增長引擎熄火，其他也有提到消費者信心萎靡、通縮等等。如果由您來評價，您會列出幾個問題？最大的問題是什麼？

許成鋼：它這些問題我都同意，但是我需要補充一句。因為這些它講的都是現象，那麼我要補充的就是這些現象的背後，其實遠為更重要的是現象背後是怎麼回事？什麼東西產生出來這些現象？現在普遍人們不討論什麼東西產生這個現象，只是說這些現象。

這個現象的背後，就是它這個基本制度，指的就是國有的土地、國有的銀行，共產黨的全面控制，沒有法治，不保護私有產權。現在我說的不是現象，我說的是這個制度基本特點。在這樣的制度下，產生這個現象是必然的。

DW：這些基本的問題，除了整個扭轉制度之外，他們在既有的體制之內有什麼可以解決的嗎？就是至少讓民眾的生活能夠體會到一些經濟的改善，因為對民眾來講，他們確實迫切需要一些改善。

許成鋼：在這個制度下，有時候人們試圖不看制度，去討論如果領導人是好心的，好心的領導人該做什麼，對吧？人們就會說，好心的領導人應該關心整個的經濟，應該關心民生。

現在中國政府不斷地在討論要刺激消費，但是現在中國的問題不是刺激消費的問題，而是沒有能力消費的問題，這是真正的問題。他們總是在講說「人們沒有信心消費」，問題不在那裡，問題在於他沒有能力消費。當你有大量失業的時候，他怎麼會有能力消費呢？當有大量失業的時候，無論是失業的人本人，還是失業的人家裡，還是失業的人的朋友們，所有人都害怕。失業的人們的同事呢，沒失業的人，也害怕哪一天要失業。

所以呢，當人們害怕失業的時候，人們一定要想辦法儲蓄。整個社會的安全網，是沒有沒有建立好的。沒有好的安全網，醫療保險也很差，沒有好的失業保險，養老金普遍規格是很低的，對絕大多數人來說規格是非常低的。所以人們為了基本的生存，必須要儲蓄。

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很多人看到中國的家庭儲蓄的比例相對高，就認為這裡有很多錢是可以擠出來的；實際上這個看法，他是根本就不了解中國的實際情況。實際情況是，醫療保險很差，養老很差，沒有失業保險。

所以，所有的這些儲蓄，實際上就是每個人為自己準備的保險，這個保險是人不敢拿出來的。當人們對前景很樂觀的時候，人們就敢於減少一點保險；當情況變得非常不確定的時候，人們就要增加保險，那當然就沒有消費了。

所以你要想，如果想要讓內需上來，想要消費上來，需要的是收入大幅度的上升。在收入沒有大幅度上升的情況下，想要解決內需不足的問題，是解決不了的。

這根本就不是中國獨有的，所有的共產黨國家都是如此。過去蘇聯是超級大國的時期，內需嚴重不足，過去所有東歐中歐的共產黨國家，都是嚴重內需不足。他們當時的軍事力量都很強，但是他們都內需不足，這都不是偶然的。

為什麼共產黨國家都是這樣子？這不是偶然的。原因就是因為，共產黨把資源都拿在自己手裡了。他的資源是要用來發展軍事，要來發展重工業，要來發展基礎建設；那麼他資源在自己手裡了，分到了全體的家庭手裡，比例就很低。當比例很低的時候，你一定內需不足；再加上現在的供給側出問題，大量的失業就是供給側出了問題，所以就變成惡性循環。內需不足，導致東西賣不出去；東西賣不出去，很多企業就要減少開工、要裁人；裁了人以後，當然內需進一步下降；內需下降，進一步開工不足。

這就是為什麼我們會看到，中國的經濟增長實際上基本沒有了，都是和內需不足和大幅度減少開工、裁員，連在一起的。即便是這樣，他還有嚴重的產能過剩。那什麼道理？為什麼嚴重產能過剩呢？根本就是因為內需不足，才造成產能過剩。所以當內需嚴重不足的時候，產能過剩就越來越重；越來越重的產能過剩，就導致一定他的供給側，就會越來越弱。

什么是脱钩？什么是去风险？

DW：關於脫鉤和地緣政治，最近美國對中國有很多的科技出口管制，您認為這對中國的科技發展或經濟整體來講，影響有多大呢？

許成鋼：因為現在這個管制才剛開始。然後因為中國靠融入全球化，得到的好處非常非常巨大，這個好處就包括大量人才和大量先進設備的囤積。比如說拿半導體作為例子。半導體的制裁才剛做了一年多的時間，時間很短，在這一年多的時間裡，在真正嚴厲的制裁實際執行之前，中國已經大規模囤積了大量的光刻機，以及大量的人才是從西方訓練培養的，還有很多人離開了西方、回到了中國。

所有的包括人才，包括設備，都使得中國在一段時間裡還有相當的韌性，但是當制裁持續進行下去，而且規模還要再擴大，執行的要更嚴格之後，經過五到十年，效果就會清楚了。

半導體技術的發展突飛猛進，中國處於追趕階段，他的追趕靠的是儲備的人才和儲備的設備，儲備的原材料。

這些儲備的東西，一旦有了嚴厲的制裁之後，雖然有一些基本原材料，中國有辦法自己解決，中國也有能力培養一些他的人才，但是當技術突飛猛進、快速發展的時候，對於一個追趕中的國家，他就會發現，再經過五到十年，技術全然變成另外一個樣子的時候，他的人才就會嚴重不夠，他的設備就會嚴重過時，到那個時候就脫節了，差距就會一下子拉開，拉開得很清楚，但是這個在短時間內，應該不會看得很清楚。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ "中国芯" “中国芯”的提法在2000年代初就已开始传播。背景是中国在芯片方面长期依赖进口，缺乏自主研发能力的状况，令领导层对半导体领域的科技依赖性感到担忧，计划提升芯片设计、制造封测和装备材料产业链能级。在新的产业政策推动下，出现了一批集成电路研发创新机构。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 浮夸造假 2006年的“汉芯”造假丑闻，给这场轰轰烈烈的科技创新运动蒙上了一层阴影。上海交通大学微电子学院院长、汉芯科技有限公司总经理陈进被查出在负责研制“汉芯”系列芯片过程中存在严重的造假和欺骗行为。这一事件所凸显的急功近利的浮夸现象，始终伴随中国芯片产业的发展。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ “大基金”投入巨资 2014年，中国国务院公布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，成立扶持芯片产业的“大基金”。 第一期募资1387亿元，2019年二期募资2041.5亿元，2023年推出的第三期规模扩大至3000亿元。受资助的公司包括中芯国际和长江存储等龙头企业。但一些分析人士指该基金主要在幕后运作，投资标准不够透明；此外技术创新的进展可能被夸大，许多投资未能取得成果。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 为了不被“卡脖子” 2020年以来，美国逐步扩大对中国的芯片制裁，并联手日本、荷兰等国，更大范围封锁半导体制造设备输入中国，例如荷兰ASML公司生产的极紫外线（EUV）光刻机。中国欲实现半导体自给自足的意愿更加迫切。在响应习近平号召解决"卡脖子"技术问题的“造芯”运动中，一再出现资金使用不当和烂尾项目。2022年的芯片产业反腐风暴中，多名芯片大企业高管被调查。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 华为、中芯实现突破？ 2023年8月，被美国“断供”芯片的华为推出新款手机Mate 60 Pro (图)。专业机构拆解分析判断该手机使用的是华为海思设计、中芯国际（SMIC）制造的“麒麟9000s”7纳米芯片。虽然在去年就有报道称中芯“制造”出了7纳米芯片，但业界人士分析，这次仍是通过14纳米制程重复曝光生产出7纳米芯片，而这种工艺决定了其产量和良品率不高，但成本高，尚达不到批量生产的要求。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 改变游戏规则的新技术？ 2023年9月底，香港《南华早报》报道，中国科学家计划构建一个由粒子加速器驱动的巨型芯片工厂。这项新技术如果成功，将有可能使中国在半导体芯片行业中超越美国的制裁，走上芯片自产的道路。报道称，这一雄心勃勃的项目突显了中国在科技创新方面的决心，并预示着半导体行业可能出现的巨大转变。但中国整体经济面临的巨大下行压力，也将给芯片科研进行融资的过程带来了不小的阻碍。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 道阻且长 依靠自己的力量建立先进的芯片产业链需要巨大投入，但又非仅靠资金就能实现。财经专栏作家刘远举曾在FT中文网撰文指出，“芯片行业仅仅跟随性发展，就涉及巨大的投资。若要站在世界领先水平，更需要大量的研发投入，这些研发投入大、见效慢、周期长、且充满风险。这需要给企业家以长远而稳定的预期；建立完善的知识产权保护体系；透明、公开的科研体系，远非一蹴而就之事。”



DW：習近平從去年開始提出了所謂的「新質生產力」，官方說這是「以科技創新推動產業創新」，您怎麼解讀？

許成鋼：這裡面實際上有兩個問題，第一個問題就是說，科技的前沿，能製造出來的經濟部門，佔中國GDP的比例有多大？這個東西就決定了，你靠推動這個前沿，能在多大程度上推動中國的經濟？這是一個問題。

第二個問題就是剛才已經討論過的，在發達國家對中國技術進行制裁的情況下，中國能有多少能力還能追得上？因為他從來不是在前沿領導的，他從來都是靠追趕的，那他還能不能追得上？這是兩個問題。

先看第一個問題，第一個問題其實更重要，比第二個問題更重要。第一個問題就是，到底高技術的領域，在中國佔GDP的比例有多少？這個答案是非常簡單，比例很小。當比例很小的時候，你靠發展這個領域，靠它自己本身，實際上很難解決中國經濟面對的困境。你都不要講中國，哪怕是美國，單純靠高技術是不能解決美國的經濟問題的。

這是適用於任何一個大的經濟體，如果你不是一個小國。一個小國比如說，哪怕台灣相當小，台灣只有不到三千萬人，但是它的半導體是世界上最發達的，然後半導體是非常賺錢的。

即便是在這個情況下，要解決台灣的經濟問題也不能單純靠半導體，就更不用說中國大陸。中國大陸人均GDP的水平，比台灣低得很多很多。

如果没有台湾的半导体生产，世界怎么办？

如果是中國人喜歡用購買力計算，台灣的人均GDP在主要的資本主義國家裡，是僅次於美國，高於所有其他的資本主義國家，比德國高，比日本高。即便是它這麼發達了，他的半導體是世界上最發達的，他的經濟問題也不能單純靠半導體來解決，半導體在台灣的經濟裡佔的比重都沒有那麼大，就更不用說中國大陸。所以就是沒有可能單純靠高技術。

另外一個簡單的統計數字就是，中國的勞動生產率比歐盟國家，只有他的四分之一，甚至不到，比美國就更低多了，那這什麼意思？這個意思就是說，你的勞動生產率這麼低，你根本就不是前沿，根本就不是高技術問題，而是普通技術問題。你只有解決了普通技術問題，你才能把這個歐盟的四分之一的勞動生產率，提高到歐盟的一半去，這個特別簡單的道理。

那麼回到高技術這一層，高技術實際上對中國來說，最迫切的不是解決經濟問題，高技術在中國最迫切的是解決軍事問題，解決的是監視民眾所需要的技術的問題。

那麼在這個方面，他能有多大的發展？剛才我們討論過了，當發達國家有嚴厲的技術制裁的情況下，會使得他追趕發達國家，很快就會變得非常困難。

這個情況實際上就是類似於過去蘇聯追趕美國，蘇聯實際上曾經在若干技術上，還領先過美國，中國從來沒有領先過美國，在重大技術方面。那麼蘇聯曾經在一些技術方面領先過美國，即便在這樣的條件下，在嚴厲的技術制裁的背景下，蘇聯到後來就追趕都追不上，追趕的速度比美國發明的速度慢。我這裡講的就是半導體，就是計算機，他到後來追的速度，慢過美國發明的速度。

DW：現在中國內部比較批判的學者，越來越不敢發聲。對我們理解中國的真實經濟情況來講，可能更難客觀公正地去理解，那有沒有什麼比較好的方法？

許成鋼：比較好的方法，第一就是國際貿易的數字通常是相對準確的，所以認真面對國際貿易數字，應該是相對比較全面了解中國的一個重要方法。再一個就是中國的房地產，因為如果我們講單個領域的話，這是最大的領域，這個最大的領域，它發生了什麼？實際上仍然還在過程中，這個問題非常非常嚴重，還在過程中。再有一個就是失業的狀況，這幾個東西合在一起。

當然，對於關心國家安全的人來說，一定要關心中國在高技術方面的發展，因為這是關係到安全。這個在經濟上也重要，但是它遠為更重要的是安全，它在高技術方面是如何發展的。

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DW：那對於一般的中國民眾，還在中國的中國民眾，沒有「潤」出來的中國民眾，他們要怎麼樣去讓自己的生活更好過？因為這樣看起來是一個整體很無望的情況，那他們要怎麼樣找到一線生機？或者說，您如果要給一般中國人，或中國民間企業一些建言的話，您會提出什麼樣的建言？

許成鋼：這個比較難，這個太難了。

無論對於個人還是對於企業，就是要有儲備，是非常重要的，因為面對著非常嚴重的不確定性，和面對整個經濟嚴重的下滑，這是要相當持續、要持續很久的。

那麼這個儲備，一方面，剛才我們提到了儲蓄，儲蓄指的就是金融的，但是人們需要很警惕，現在是通貨緊縮。他（中國政府）怎麼解決他的問題呢？他現在欠債欠得非常非常多，他必須要不斷地去努力挽救這些要破產的企業，這個挽救的過程，實際上都是要用錢的，哪來的錢？

剛才你提到了他發特長時期的債券，才有1萬億，那是解決不了多少問題的。很多的企業要破產，你要挽救它，那這許多的企業都是千億級萬億級的水平，你挽救他，他一個企業都得論千億的給錢，所以實際上沒有這麼多的資源是可以用的。

最終他實際上在沒有辦法的時候，他必須要靠大規模發行貨幣，才能解得出來。那麼大規模發行貨幣，當通貨緊縮過去之後，不可避免地要產生嚴重的通貨膨脹。

人們需要有準備，需要警惕，不要誤認為目前沒有發生，就永遠是這個樣子。在通貨緊縮的時候，人們就會覺得至少還是安全的，但實際上通貨緊縮是一個很不好的狀態，政府會要非常努力地要解脫開這個狀態；那麼最後大規模的貨幣供給，靠用那個方式來推動投資，來推動財政政策，會使他要有適當的辦法，那麼一旦那個來了的時候，通貨膨脹會跟著來。所以人們是需要有考慮、有準備，那什麼意思呢？意思就是實物的資產和貨幣的資產，需要平衡。

（許成鋼現為史丹佛大學中國經濟與制度研究中心資深研究員，以及倫敦帝國理工學院客座教授，過去曾任職香港大學、北京清華大學。他於2016年獲得首屆中國經濟學獎，研究領域包含制度經濟學、經濟史、新政治經濟學等）

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