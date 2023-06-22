專訪：脫離風險？關鍵要看如何定義

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德中關係正在經歷怎樣的轉型？德國通信網絡中的華爲設備是否會被徹底拆除？以脫離風險為主旨的對華政策又會遇到怎樣的難處？德國之聲專訪了馬歇爾基金會的中國問題專家巴爾金。
歐盟執委會15日警告，中國5G供應商華為和中興恐對歐盟構成安全威脅，各成員國應加快禁用這類高風險網路設備。其中擔憂為何？哪些國家已對華為展開限制？
台美簽訂首批「21世紀貿易倡議」，遭北京批為不平等的「幌子」協議。這份台美斷交以來最完整全面的貿易協定，是讓台灣擺脫對中依賴？還是如北京所說反被「敲骨吸髓」？DW採訪專家請他們提出觀點。
美國貿易代表戴琪5日發表演說時表示，拜登政府正採取不同於傳統的全球貿易方式，以促進美國及盟友經濟，同時抗衡中國風險。她怎麼說？
歐洲人怎麼看台海衝突？歐洲智庫週三出爐的一份民調顯示，逾7成歐盟民眾認為應減少對美軍事依賴，逾6成稱若美中在台海爆發衝突要保持中立，這與法國總統馬克宏先前提出「歐洲不應捲入台海爭端」的表態不謀而合。
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