时政风云

專訪：脫離風險？關鍵要看如何定義

德中關係正在經歷怎樣的轉型？德國通信網絡中的華爲設備是否會被徹底拆除？以脫離風險為主旨的對華政策又會遇到怎樣的難處？德國之聲專訪了馬歇爾基金會的中國問題專家巴爾金。