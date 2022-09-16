 專訪聯電前董事長曹興誠 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.09.2022

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时政风云

專訪聯電前董事長曹興誠

聯電前榮譽董事長曹興誠日前宣布捐出30億協助台灣防衛，引發各界關注。他接受德國之聲專訪，談到他和中國領導人之間的互動，並揭露和中聯辦的聯繫，分享他是如何從共產黨高層的座上賓變成反共急先鋒。

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