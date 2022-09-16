專訪聯電前董事長曹興誠

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聯電前榮譽董事長曹興誠日前宣布捐出30億協助台灣防衛，引發各界關注。他接受德國之聲專訪，談到他和中國領導人之間的互動，並揭露和中聯辦的聯繫，分享他是如何從共產黨高層的座上賓變成反共急先鋒。
聯電前榮譽董事長曹興誠日前宣布捐出30億協助台灣防衛，引發各界關注。他接受德國之聲專訪，談到他和中國領導人之間的互動，並揭露和中聯辦的聯繫，分享他是如何從共產黨高層的座上賓變成反共急先鋒。
台湾海峡会不会发生战争？何时发生？北京是否在乎华府告别对台模糊政策？习近平会在第3个任期结束前对台动武以实现统一？专家怎么看2049年前统一的概率？这些均是华府智库CSIS调查的内容。
中国领导人习近平希望通过上海合作组织建立一个反西方联盟。德国之声评论员Konstantin von Eggert认为，他不会得逞。
《焦点杂志》认为，针对习近平的个人崇拜，将能让他把眼下中国面临的各种危机归罪于其他中共高官。《新闻报》则指出，正是习近平越发独裁的作风，导致中国陷入了内政外交的困境，导致中国国家形象一落千丈。
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