 專訪：獲德國庇護李東昇 過來人身份助手足 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.10.2020

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时政风云

專訪：獲德國庇護李東昇 過來人身份助手足

周末在倫敦的「國際連動聲援12港人」集會中，除一眾居英港人參與，獲德國難民庇護的本土民主前線前成員李東昇低調現身於人群中。李東昇接受德國之聲專訪時透露，此行從德國到英國倫敦聲援12港人外，亦接觸當地流亡香港青年，以過來人身分向他們提供支援。

London Aktivist Alan Li Tung-sing aus Hongkong (Cyrus Chan)

李東昇此行到英國倫敦，除了聲援12港人，也向流亡海外的香港人提供支援

德國之聲：今次為何出席倫敦的「國際連動聲援12港人」活動？

李東昇：今次出席這個活動，為了12港人被送中非常值得關注，就是要吸引國際更多人關注這事件。

德國之聲：你如何看這次12港人失蹤事件？會否認為事件較國安法更嚴重呢？

李東昇：其實這件事並非偶然，現在12港人關注組在香港最新進展，慢慢指出或許是香港警方與中方共同策劃的一件事，是極有可能。可以見到由送中條例到國安法，現在中國政府是明刀明槍直接把你「送中」，已經不用多說逃犯條例，所以這件事是很恐怖，應該需要關注，否則這12人變成另外12人，每一個人都有機會面對中共打壓。

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一名因为反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生，去年逃离香港到德国寻求难民庇护，上周三（14日）获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。接受德国之声记者专访时，她细诉过去一年来在德国的经历。

台湾昨日(25日)举办了一场声援12名被关押在深圳的香港人的游行活动，主办单位称有上千名民众到场。台湾陆委会回应群众诉求，表示会持续检视并精进现存助港人制度。

德国绿党在联邦议会举办六四30周年研讨会，吸引近200人参加，许多是远从香港来的记者。全场焦点集中在香港本土派人士黄台仰和李东升，因为他们是香港公民在欧洲获得政治庇护的首例。

德國之聲：你是否從德國飛到倫敦專程出席這次聲援12港人集會？

李東昇：其實我數星期前已到英國，一心想認識剛到埗的手足，看看他們對流亡之路一開始的困難以及情緒問題。

德國之聲：你大概會見了多少人？他們的情況又如何？

李東昇：大概認識了十位，其實有部分人精神狀況很差，有PTSD（創傷後壓力心理障礙症）徵狀，例如想像到他們在香港時，是很害怕警察及警車聲，有手足來到倫敦後，聽到救護車聲，仍然處於驚恐之中。

德國之聲：你有何計劃去支援這些流亡海外香港人？

李東昇：暫時會與一些在這裡的心理學家朋友，建立網絡去接收流亡到這裡的人，去照顧他們的心理狀況，可能有一些治療，整件事仍在籌備中。

德國之聲：另外，你如何看德國政府向首名反修例運動的示威者批出難民庇護資格？

李東昇：我非常歡迎德國政府接受這位難民庇護申請，因為我相信德國政府過去一年都會見到香港民主情況，或是基本人權狀況受到極大打壓，我非常歡迎德國政府提供一個保護。

德國之聲：但那位獲批難民庇護的女生，都有提及曾在難民營受到性騷擾，你與黃台仰也曾入住難民營，你會否覺得德國在難民政策有需要改革？

李東昇：其實難民營本身的環境、職員的服務取決於每一個營及德國不同州份的做法。我自己住過三個難民營，有些配套及衛生方面可以做得更好，當然整潔方面也得靠難民本身。

德國之聲：其他國家例如英國，有很多香港人在入境時已可以申請難民庇護，德國方面程序似乎較為繁複，你會否促請德國政府簡化程序？

李東昇：我當然會歡迎德國政府去簡化程序，尤其香港人面對打壓，需要逃離香港。或許可以縮短他們在難民營的時間，或者有特別安排，例如住宿方面，這會較好的做法。

观看视频 02:39

在德国避难的首批香港人



德國之聲：你個人來說現在有何計劃？是否主力關注在歐洲情況？

李東昇：其實與黃台仰離開香港後，我們都是一個戰線，現在這刻感受很深，認識到一些剛到埗的香港朋友，他們的情緒好像當日我經歷的情緒，所以希望在這方面，能夠向他們提供支援。

李東昇為本土民主前線前成員，因為2016年初旺角騷亂案被香港警方控以暴動及襲警，其後與本土民主前線前創辦人黃台仰棄保潛逃到德國尋求庇護，於2018年獲德國政府批出難民身分，正在德國生活及大學修讀學位課程。

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