專訪布查市長：「我們每天都發現更多屍體」

（德國之聲中文網）烏克蘭首都基輔西北部的近郊市鎮布查（Bucha）， 在俄羅斯軍隊撤退後，街道上到處都是平民屍體。平民慘遭槍殺，甚至發現亂葬坑，裡面全是受到酷刑後被殺的受難者，引發戰爭罪指控。布查基礎設施遭到破壞，生活才剛剛要開始恢復。德國之聲日前與市長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）進行了交談。

德國之聲：布查現況如何？

費德魯克市長：專家已連續第四天忙於追蹤破壞市容者還有清除地雷。城市工作人員正在修復基礎建設，尤其是電力、天然氣和水資源。我們正在處理人道主義問題，目前已組織了食品、藥品、衛生用品和寵物食品等物資的運送，由於沒有煤氣和電，也已採購了1000個煤氣瓶，並在不同地方安裝煤氣灶，以便人們做飯煮食。我們在人們居住的地方提供燃氣和爐灶，甚至派人主責廚房。

德國之聲：該地區——特別是布查——戰前有多少居住人口？現在呢？

費德魯克市長：布查在戰前有5萬居民，若加上周圍村落人口達6萬7000人，但目前布查只有3700人。隨著專家入城協助修復關鍵的基礎設施，此一數字正緩慢增加。但在布查其他地區，有地方人口減少了 30%。

昨天我在茲德維日夫卡（Zdvyshivka）地區，那裡原本有1780名村民，現在只剩下760人。6名平民在那裡被俄羅斯佔領者槍殺，令人非常難過；基輔北部地區村莊的人們，在戰爭的第一天或第二天就被佔領了。他們雖然沒有機會逃跑，但是人們相互照顧、分發食物和藥品，這才在佔領期間生存了下來。

德國之聲：布查及其周邊地區的確切死亡人數是否已知？

費德魯克市長：截至（採訪當下的）前一個晚上，有320名平民死亡。已確認至少320名平民死亡。專家、犯罪學家和調查人員正在檢查屍體，但被發現的受害者人數每天都在增加。這些屍體是在私人財產、公園和城市廣場上被發現的，在砲擊停火期間，他們被埋葬在那裡。人們想把他們埋起來，以免被狗撕成碎片。每天，我們都會在我們地區內的村莊，發現更多的臨時墓地。

德國之聲：有人被炮火擊中或死亡嗎？

費德魯克市長：幾乎90%都是槍傷，而不是（砲彈擊中的）彈片傷。

德國之聲：亂葬崗的可​​怕畫面震驚了世界，在布查發現多少這樣的景象？

費德魯克市長：布查已經發現至少3個亂葬崗。一個是曳引機公司的廣場上，俄羅斯佔領者在那裡將屍體像堆火柴一樣堆成一堆，受害者的雙手還被綑綁在背後；一個是在沃克札納（Vokzalna）和亞布隆斯卡（Yablonska）街；還有一個是在兒童中心，在那裡他們發現了手被綑綁還有被子彈射傷的人。

德國之聲：佔領期間你在布查嗎？你親眼看到平民被槍殺了嗎？

費德魯克市長：在（俄軍）佔領布查之前、還有佔領期間我都待在布查，這是應該的。我親眼目睹了三條人命死去。當時我正在萊赫卡欽斯基街（Lech Kaczynski Street）一棟私宅，俄羅斯佔領者在附近設立了一個檢查哨，並在那裡朝三輛汽車開火。

其中一輛車內，有一名男子帶著他懷有身孕的妻子和兩個孩子。只有男子活了下來。他將懷孕的妻子埋葬在壕溝裡，那裏原本是俄羅斯人挖來藏身用的。男子把車牌放在土丘上，而不是十字架。孩子們的屍體則被帶到教堂那裡埋葬。我不知道那個男子是否倖存了下來，也不知道他後來的命運如何。

德國之聲：犯罪行為是否都記錄了下來？誰是受害者、他們是怎麼死的？是否有國際刑事法院（ICC）的代表參與？

費德魯克市長：為了將那些應負起責任的人繩之以法，所有有關的國際及烏克蘭機構組織正參與調查尋找所有被槍殺者的姓名。

德國之聲：城裡有發生劫掠嗎？

費德魯克市長：國家警察有在街頭巡邏，沒有劫掠發生。在經歷過這麼多之後，我們的公民甚至無法想像這樣的事。

德國之聲：有沒有關於多少建築物被摧毀的初步估計？

費德魯克市長：我們的專家正在調查，目前最終細節尚未確定。目前已知有112間私宅被完全摧毀，無法恢復；另有約100間受損。此外，還有18棟公寓被砲火嚴重破壞燒毀，其中2間無法修復。目前專家仍在研究哪些建築物得以保存、哪些必須拆除。

德國之聲：布查的基礎設施受損程度如何？

費德魯克市長：位於城市入口處和城市內部最重要的基礎建設幾乎被完全摧毀。在戰爭的第三天，俄羅斯佔領者就摧毀了一個為布查和烏克蘭鐵路供電的變電站。該變電站無法修復，我們需要一個新的。供水系統方面，這座城市比較特別，布查三個地區有三個不同的系統。目前中央系統無法運行，焊工正努力封堵密閉式管道上的彈孔和彈片孔。

德國之聲：修復城市的基礎設施需要多長時間？

費德魯克市長：我們正盡一切努力確保城市盡快恢復。我們數著日子等待烏克蘭軍隊解放我們。現在的情況也差不多，我們迫不及待想讓城市恢復活力。我們正全力以赴。

德國之聲：很多人想重返家園，他們什麼時候才能回到布查？

費德魯克市長：目前布查正處於宵禁狀態，並將持續到4月7日，目前尚不清楚之後將做出哪些決定。但我建議那些工作不涉及公共、醫療或社會工作的公民，等到做出最終決定後再回來，尤其是婦女和兒童。因為這座城市目前沒有電、水或煤氣。

观看视频 02:49 惊魂未定的布查民众

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