 專訪國際特赦秘書長：反華指控是中國慣用招 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.07.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

專訪國際特赦秘書長：反華指控是中國慣用招

國際特赦組織總會秘書長卡拉馬爾（Agnès Callamard）6月24日至29日訪台，她此行目的為何？5月，該組織疑誤報一名留韓的維族學生赴港失蹤，遭港府強烈譴責。秘書長對此如何回應？

多媒体中心更多内容

DW Conflict Zone：如果北京攻台，欧盟的计划是什么？

DW Conflict Zone：如果北京攻台，欧盟的计划是什么？ 01.05.2023

北京将如何解决台湾问题

北京将如何解决台湾问题 10.02.2023

如果美眾院議長麥卡錫訪台...

如果美眾院議長麥卡錫訪台... 21.02.2023

Taiwan ehemaliger Präsident Ma Ying-jeou

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 20.03.2023

更多内容来自 每日播客(视频)

专家: 对立状态“给美中经济都带来损害”

专家: 对立状态“给美中经济都带来损害” 04.07.2023

乌克兰称大反攻尚未开始，乌军正在前线艰苦作战，进展缓慢。DW记者从顿涅茨克实地发回报道。

乌克兰反攻战步履维艰 03.07.2023

标准德国人长什么样？

标准德国人长什么样？ 02.07.2023

德國汽車製造商寶馬斥了17億美元的巨資在美國南卡羅來納州生產電動汽車，美國最近新出台的政策鼓勵電動車的發展。不過由於客戶的需求難以預測，寶馬也風險管控地留了一個 “B計劃”。

豪擲重金！寶馬在美打造的電動車廠長什麽樣？ 01.07.2023

相关文章

台海情勢升溫之際，國際特赦組織總會秘書長卡拉馬爾（Agnès Callamard）6月24日至29日訪台，她此行目的為何？5月，該組織稱一名留韓的維族學生赴港失蹤，事後卻又改口稱該生未前往香港，秘書長對此如何回應？

專訪國際特赦秘書長：反華指控是中國慣用招 04.07.2023

台海情勢升溫之際，國際特赦組織總會秘書長卡拉馬爾（Agnès Callamard）6月24日至29日訪台，她此行目的為何？5月，該組織稱一名留韓的維族學生赴港失蹤，事後卻又改口稱該生未前往香港，秘書長對此如何回應？

New Zealand Foreign Minister Nanaia Mahuta attends an unveiling ceremony of a statue of Rewi Alley, at the Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries in Beijing, China March 24, 2023. cnsphoto via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

总理访华避谈人权？新西兰外长：正谨慎处理对华关系 30.06.2023

新西兰总理希普金斯与习近平会面后发表的声明中未提及人权问题或台海危机。新西兰外长马胡塔表示，新西兰正在“非常谨慎”处理与中国的关系，必须避免在中美战略竞争中左支右绌。

Taiwan's President Tsai Ing-wen and U.S. Representative Mike Rogers speak during a meeting at the presidential office in Taipei, Taiwan, in this handout image released June 28, 2023. Taiwan Presidential Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

近年最大國會訪團 美眾院軍委會主席赴台 28.06.2023

美國眾議院軍事委員會跨黨派議員27日抵達台灣，28日下午會見台灣總統蔡英文。訪團此行正值中美關係的敏感時刻，將與台灣談哪些議題？台美官員今年頻繁互動，又代表什麼意義？

Shenyang J-16, China, People's Liberation Army Copyright: Ministry of National Defense, R.O.C. Date: 2021 Place: Asia

中国军机越台海中线 美航母停靠越南 24.06.2023

美国国务卿布林肯结束北京之行后，中美两国又开始「秀肌肉」，台军方周六侦测到8架解放军军机逾越台海中线；美军航母则预计在本周日停靠越南岘港。此外，媒体报导称中美两方船舰在本周稍早曾同时通过台湾海峡。