專訪國際特赦秘書長：反華指控是中國慣用招

台海情勢升溫之際，國際特赦組織總會秘書長卡拉馬爾（Agnès Callamard）6月24日至29日訪台，她此行目的為何？5月，該組織稱一名留韓的維族學生赴港失蹤，事後卻又改口稱該生未前往香港，秘書長對此如何回應？