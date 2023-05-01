專訪國際特赦秘書長：反華指控是中國慣用招

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國際特赦組織總會秘書長卡拉馬爾（Agnès Callamard）6月24日至29日訪台，她此行目的為何？5月，該組織疑誤報一名留韓的維族學生赴港失蹤，遭港府強烈譴責。秘書長對此如何回應？
台海情勢升溫之際，國際特赦組織總會秘書長卡拉馬爾（Agnès Callamard）6月24日至29日訪台，她此行目的為何？5月，該組織稱一名留韓的維族學生赴港失蹤，事後卻又改口稱該生未前往香港，秘書長對此如何回應？
新西兰总理希普金斯与习近平会面后发表的声明中未提及人权问题或台海危机。新西兰外长马胡塔表示，新西兰正在“非常谨慎”处理与中国的关系，必须避免在中美战略竞争中左支右绌。
美國眾議院軍事委員會跨黨派議員27日抵達台灣，28日下午會見台灣總統蔡英文。訪團此行正值中美關係的敏感時刻，將與台灣談哪些議題？台美官員今年頻繁互動，又代表什麼意義？
美国国务卿布林肯结束北京之行后，中美两国又开始「秀肌肉」，台军方周六侦测到8架解放军军机逾越台海中线；美军航母则预计在本周日停靠越南岘港。此外，媒体报导称中美两方船舰在本周稍早曾同时通过台湾海峡。
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