 專訪國民黨主席朱立倫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.09.2022

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时政风云

專訪國民黨主席朱立倫

國民黨主席朱立倫告訴德國之聲，台灣除了有防衛能力，和中國大陸持續對話至關重要，而這是他的黨所致力的目標。他也提到，台灣政府不能遺忘在中國大陸生活的百萬台灣人民。

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