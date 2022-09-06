專訪國民黨主席朱立倫

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國民黨主席朱立倫告訴德國之聲，台灣除了有防衛能力，和中國大陸持續對話至關重要，而這是他的黨所致力的目標。他也提到，台灣政府不能遺忘在中國大陸生活的百萬台灣人民。
國民黨副主席夏立言在中國軍演期間訪問中國，除了台灣總統蔡英文表達反對和失望，也有國民黨內聲音擔心影響年底地方大選。國民黨主席朱立倫接受德國之聲專訪，他為國民黨辯護，強調和北京溝通能確保政治和經貿利益。
三个月前，陆克文在美国发布了他的新书《可避免的战争》，内容聚焦美国与中国之间的矛盾冲突。近日，陆克文前来德国介绍新书。德国之声中文网对这位澳洲前总理进行专访，谈及了目前的中美关系，在如今的台海局势下如何进一步理解习近平的使命等话题。
目前正在美国访问的台湾国民党主席朱立伦表示，九二共识是“没有共识的共识”，是“创造性模糊”。他还表示，不要给国民党贴上亲中标签，国民党是亲美政党。大陆《环球时报》前总编胡锡进在微博上评论认为，国民党如果放弃一个中国，“在岛内也将被泡沫化”。
台海两岸的政府从理念上来说是水火不容的。 但尽管如此，台湾还是有不少人在寻求跟中国和平相处、甚至是建立一个新的共同体。政治学者张俊华试图分析，在习近平决定用武力攻打台湾之前，和平共处甚至和平统一是否可行。
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