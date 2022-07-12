 專訪台灣首任數位發展部長唐鳳 | 在线报导 | DW | 26.08.2022

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在线报导

專訪台灣首任數位發展部長唐鳳

有人看她是跨性別「天才IT大臣」，有人看她是非男非女「綠營網軍負責人」，台灣首任數位發展部長唐鳳接受德國之聲專訪，暢談她對於數位治理的想法，以及面對中國資安威脅，台灣要如何應對。

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台灣的武裝部隊主要由美國裝備，但蔡英文總統已將發展先進的、本土的軍火工業作為優先事項。這個自治的島嶼剛剛展示了這方面的最新成果。

不只依賴美國軍火 台灣加強防衛能力 12.07.2022

街訪台灣人：會打「國產疫苗」嗎？

街訪台灣人：會打「國產疫苗」嗎？ 03.06.2021

「香港不能公映」六個字，出現在港產電影《少年》的預告片末。經歷停拍、撤資、被勸退、演員辭演，它最終到對岸台灣舉行世界首映。三位《少年》主創接受德國之聲專訪，多次強調「純粹」的力量。對紅線下的新生代來說，留在牆內創作的意義是什麼？

闖進金馬的港產《少年》﹕危城下的創作人 以最純粹信念自救 31.10.2021

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24岁的卢旺达女孩Liliane Mugabekazi因衣着太过暴露被捕，现已获准保释。事情的起因是她身穿黑色透明洋装去演唱会，这起被捕事件引发了许多民众的愤怒。

衣着暴露也是罪？ 卢旺达女孩因“可耻着装”被捕 26.08.2022

有微软员工透露，美国流行歌手珍妮·杰克逊1989年推出的一首老歌会让笔记本电脑瘫痪。这到底是怎么回事？声音能够成为 #黑客 的武器吗?

导致笔记本电脑瘫痪！珍妮·杰克逊这首歌的秘密在哪里 25.08.2022

欧洲多地连续高温干旱，导致各处河流出现水位过低，这也使得沿河运输煤炭、原油的货船越来越难以航行。作为德国最重要的一条货运水道，原本繁忙的莱茵河运输水道水位告急，货船仅能装载部分货物，这给生产和能源供应都带来影响。

莱茵河喊“口渴” 船载受限 德国能源供应遭冲击 24.08.2022

成千上萬的爛尾房不僅給房地產危機帶來新的打擊，也苦了選購預售房的業主。出現購房者集體停貸風波後，政府為了維穩，加大了對開發商和銀行的壓力。但是許多受害者還是難以走出絕境。

河南爛尾房項目殘局難收 23.08.2022

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28.08.2021, Sihanoukville, Kambodscha+++The statue of the golden lions is the symbol of Sihanoukville

柬埔寨詐騙販運台人案：專家指中國滲透隱憂 19.08.2022

高薪詐騙、人口販運、性侵虐打......，台灣近期傳出數百人受騙滯留柬埔寨，引發熱議。有台灣專家指，柬埔寨受中國滲透嚴重，增加救援難度；中國國台辦發言人週五則喊話海外「台胞」，若遇困難可求助中國使館，並暗批台灣當局消極處理，企圖「甩鍋大陸」。

Taiwan's military conducts artillery live-fire drills at Fangshan township in Pingtung, southern Taiwan, Tuesday, Aug. 9, 2022. Taiwan's official Central News Agency reported that Taiwan's army will conduct live-fire artillery drills in southern Pingtung county on Tuesday and Thursday, in response to the Chinese exercises. (AP Photo/Johnson Lai)

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中國過去一週在台灣周圍舉行大規模軍演，並在軍演結束後誓言在台灣附近進行「定期巡邏」。專家告訴德國之聲，相關言論顯現出了一個令人擔憂和危險的發展。

In this photo released by the Taiwan Ministry of Foreign Affairs, from left, U.S. Democratic House member Alan Lowenthal from California, Democratic House members John Garamendi, Donald Yu-Tien Hsu, Director-General, dept. of North American Affairs, Taiwan's Ministry of Foreign Affairs, Democratic House member Don Beyer from Virginia and Republican Rep. Aumua Amata Coleman Radewagen, a delegate from American Samoa pose for a photo after arriving on a U.S. government plane at Songshan airport in Taipei, Taiwan on Sunday, Aug 14, 2022. The delegation of American lawmakers are visiting Taiwan just 12 days after a visit by U.S. House Speaker Nancy Pelosi that angered China. (Taiwan Ministry of Foreign Affairs via AP)

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佩洛西訪台、中國軍演引發兩岸情勢升高之際，美國參議院外委會亞太小組主席馬基週日率團訪台。台灣當局稱這是展現無懼中國威脅恫嚇的情誼，中方則譴責美國干涉內政並宣佈在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。