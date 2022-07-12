專訪台灣首任數位發展部長唐鳳

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有人看她是跨性別「天才IT大臣」，有人看她是非男非女「綠營網軍負責人」，台灣首任數位發展部長唐鳳接受德國之聲專訪，暢談她對於數位治理的想法，以及面對中國資安威脅，台灣要如何應對。
台灣數位政委唐鳳8月底接任台灣新成立的數位發展部部長一職，她接受德國之聲專訪，談及台灣在數位時代的最大挑戰——資通安全。而被中國官媒評為「台獨政客」或是「綠營網軍負責人」的她又是怎麼看待這些批評？
高薪詐騙、人口販運、性侵虐打......，台灣近期傳出數百人受騙滯留柬埔寨，引發熱議。有台灣專家指，柬埔寨受中國滲透嚴重，增加救援難度；中國國台辦發言人週五則喊話海外「台胞」，若遇困難可求助中國使館，並暗批台灣當局消極處理，企圖「甩鍋大陸」。
中國過去一週在台灣周圍舉行大規模軍演，並在軍演結束後誓言在台灣附近進行「定期巡邏」。專家告訴德國之聲，相關言論顯現出了一個令人擔憂和危險的發展。
佩洛西訪台、中國軍演引發兩岸情勢升高之際，美國參議院外委會亞太小組主席馬基週日率團訪台。台灣當局稱這是展現無懼中國威脅恫嚇的情誼，中方則譴責美國干涉內政並宣佈在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。
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