專訪台灣首任數位發展部長唐鳳：我無性別也無黨派

台灣數位政委唐鳳8月底接任台灣新成立的數位發展部部長一職，她接受德國之聲專訪，談及台灣在數位時代的最大挑戰——資通安全。而被中國官媒評為「台獨政客」或是「綠營網軍負責人」的她又是怎麼看待這些批評？