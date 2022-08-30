專訪台灣外長吳釗燮：相信民主國家都反對北京挑釁

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德國之聲在兩岸局勢升溫之際專訪台灣外交部長吳釗燮，請他說明台灣如何應對北京威脅。他指控中國軍事「挑釁」，表示那些批評台灣政府不願意與北京對話的說法是「搞錯對象」，並強調蔡英文政府政策一直是維持現狀。
美國眾院議長佩洛西訪台後，中國軍演不斷，軍機越過台海中線已成常態。近日中國無人機更頻繁飛至金門，台灣也首次以射擊方式驅離。德國之聲在兩岸局勢升溫之際專訪台灣外交部長吳釗燮，請他說明台灣應對方式。
台湾外交部部长吴钊燮周二召开国际记者会指责中国举行针对性的大规模军演“破坏长久以来台海中线的默契，破坏台海以及区域现状”，“已为整体区域安全带来极不稳定的因素”。他呼吁“所有爱好自由民主的国家必须一起合作，研议共同因应之道”。
两艘美国巡洋舰通过台湾海峡的国际水域。这是美国众议院议长佩洛西访问台湾并受到中国严厉谴责后，美军舰首度穿越台海。台湾国防部则通报，23架中国军机、8艘军舰持续于台湾周边海空域活动。
德国外长周一称，台湾若遭入侵，德国将提供支持，警告北京不要让事态升级。这引起中国政府强烈不满，称之为“错误言论”。随后，德外长周二在纽约再次批评中国对台湾的威胁性姿态。北京则于周三警告德国在涉台问题上不要“随美起舞”。
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