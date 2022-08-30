專訪台灣外長吳釗燮：相信民主國家都反對北京挑釁

德外长再次批评中国威吓台湾 北京吁“谨言慎行”

德国外长周一称，台湾若遭入侵，德国将提供支持，警告北京不要让事态升级。这引起中国政府强烈不满，称之为“错误言论”。随后，德外长周二在纽约再次批评中国对台湾的威胁性姿态。北京则于周三警告德国在涉台问题上不要“随美起舞”。