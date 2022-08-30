 專訪台灣外長吳釗燮：相信民主國家都反對北京挑釁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

專訪台灣外長吳釗燮：相信民主國家都反對北京挑釁

德國之聲在兩岸局勢升溫之際專訪台灣外交部長吳釗燮，請他說明台灣如何應對北京威脅。他指控中國軍事「挑釁」，表示那些批評台灣政府不願意與北京對話的說法是「搞錯對象」，並強調蔡英文政府政策一直是維持現狀。

更多内容来自 每日播客(视频)

英国公司Bankset Energy提出了一个既简单又有前途的想法，可以生产大量的绿色电力：在铁轨之间安装光伏发电系统。让我们仔细看看吧！

铁轨上的太阳能 30.08.2022

數百萬烏克蘭人的生活因俄羅斯的入侵而面目全非。 DW記者Mathias Bölinger在烏克蘭訪問了為那些因戰爭背井離鄉家庭所組織的一次夏令營。

戰爭時期的烏克蘭夏令營 29.08.2022

小个子斗牛士引发的争议

小个子斗牛士引发的争议 28.08.2022

專訪台灣首任數位發展部長唐鳳

專訪台灣首任數位發展部長唐鳳 26.08.2022

相关文章

專訪台灣外交部長吳釗燮：中國正為入侵我們作預演

專訪台灣外交部長吳釗燮：中國正為入侵我們作預演 01.09.2022

美國眾院議長佩洛西訪台後，中國軍演不斷，軍機越過台海中線已成常態。近日中國無人機更頻繁飛至金門，台灣也首次以射擊方式驅離。德國之聲在兩岸局勢升溫之際專訪台灣外交部長吳釗燮，請他說明台灣應對方式。

In this photo released by the Taiwan Ministry of Foreign Affairs, Taiwan's Foreign Minister Joseph Wu speaks during a press conference in Taipei, Taiwan on Tuesday, Aug. 9, 2022. Wu on Tuesday said that China aims to control the East and South China Seas via the Taiwan Strait, describing a greater ambition to upend the Asian status quo and prevent nations from aiding the self-governing island. (Taiwan Ministry of Foreign Affairs via AP)

吴钊燮：中国的野心绝不会止于台湾 09.08.2022

台湾外交部部长吴钊燮周二召开国际记者会指责中国举行针对性的大规模军演“破坏长久以来台海中线的默契，破坏台海以及区域现状”，“已为整体区域安全带来极不稳定的因素”。他呼吁“所有爱好自由民主的国家必须一起合作，研议共同因应之道”。

Archiv 2016***The guided-missile cruiser USS Chancellorsville (CG 62) transits the Philippine Sea, June 18, 2016. The U.S. Navy is sailing the USS Chancellorsville and the USS Antietam warships through the Taiwan Strait Sunday, Aug. 28, 2022, in the first such transit publicized since U.S. House Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan earlier in August, at a time where tensions have kept the waterway particularly busy. (Mass Communication Specialist 2nd Class Ryan J. Batchelder/U.S. Navy via AP)

佩洛西访台后 美军舰首度通过台湾海峡 28.08.2022

两艘美国巡洋舰通过台湾海峡的国际水域。这是美国众议院议长佩洛西访问台湾并受到中国严厉谴责后，美军舰首度穿越台海。台湾国防部则通报，23架中国军机、8艘军舰持续于台湾周边海空域活动。

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin des Auswärtigen, spricht zum Thema transatlantische Beziehungen zu Studierenden der Theresa Lang Community und des Student Centers der Hochschule „The New School“.

德外长再次批评中国威吓台湾 北京吁“谨言慎行” 03.08.2022

德国外长周一称，台湾若遭入侵，德国将提供支持，警告北京不要让事态升级。这引起中国政府强烈不满，称之为“错误言论”。随后，德外长周二在纽约再次批评中国对台湾的威胁性姿态。北京则于周三警告德国在涉台问题上不要“随美起舞”。