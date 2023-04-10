專訪：北京想盡可能清除民間力量

DW: 中國山東省的法院週一針對「廈門聚會案」中的被告許志永跟丁家喜的案件作出宣判，刑期算是近年來相關案件中最長的。您如何看待這個結果背後所呈現的現象？

滕彪：這是習近平跟過去江澤民與胡錦濤的區別。在江澤民與胡錦濤時代維權比較活躍的時期，像廈門聚餐這樣的活動根本不會被判刑。有的可能被騷擾，江澤民與胡錦濤時代也有一些異議人士被抓與逮捕，但首先人不像後來這麼多，也比較少人被當局以「顛覆國家政權罪」判刑。

到了習近平時代，像廈門聚餐這樣的活動也會造成「1226大抓捕」，許志永、丁家喜與其他人被抓，並用「顛覆國家政權罪」判這麼重的刑期。這說明了中共內心的恐懼。它對維權人士與民間的維權運動是仇恨到了極點，它想盡一切努力把民間力量跟自由主義的影響給清除。

DW: 習近平上台後，對維權群體的打壓包含2015年的「709大抓捕」，第二個大規模的抓捕便是2019年底的「廈門聚會案」。若從過去11年來的轉變來看，中國政府對付維權群體的作法出現哪些重大轉變？

滕彪：過去是對民間活動跟維權人士進行騷擾與限制，那些冒頭或特別活躍的就會被抓與判刑，包含高智晟跟胡佳。但民間還是有一定的空間，維權律師的數量不斷上升，NGO的數量也在上升，街頭也有不同的行為藝術或抗議活動。到了習近平時代，這個門檻完全不同。過去不會被判刑的，現在也會被判刑，過去不會被抓的，現在也會被抓。

它不是針對那些冒頭的人進行抓捕或判刑，而是所有活動都會受到當局處罰，他的任務就是進行清除，哪怕是發一條微博，都可能受到警告。無論從規模來看或對案件判刑的刑期來看，習近平時代都與過去有很大的差別。

DW: 在週一的判決前，丁家喜與許志永透過丁家喜的妻子羅勝春對外發佈了聲明。您認為這些聲明會不會有可能增加他們接下來在獄中受到中國政府額外打壓的風險呢？

滕彪：中共是完全不遵守法律的，中國自己的法律禁止酷刑跟虐待，但酷刑在中國的監獄或看守所是非常普遍的，被關押人被虐待的情況屢見不鮮，可說是體制性的。政治犯也不例外，幾乎大多數的政治犯都在被關押期間受到各種酷刑或虐待，無論許志永或丁家喜他們在聲明中說了什麼，中國當局都知道他們對自由民主的追求是非常堅定的，也不會放棄。中國政府對他們非常敵視，所以才需要國際社會不斷監督與關注，否則他們會受到更大的虐待。

DW: 目前這個案件還有其他被告尚未被判刑。若許志永跟丁家喜都被判了這麼重的刑期，其他被告是否該預期會面臨同樣重的刑期呢？

滕彪：許志永跟丁家喜做的事完全不構成犯罪，而且在中國推動人權跟法治是值得欽佩跟效仿的行為。中共對他們的判刑完全是非法的，刑期也是非常隨意的。至於常瑋平或李翹楚他們會被判輕一些或重一些，我們也完全沒有把握，因為他們本來就不構成犯罪。中共會考慮各種因素，例如是否之前被判過刑，他們參與活動的時間，以及他們在國際或國內的影響。丁家喜與許志永被判重刑，不一定意味著其他「廈門聚會案」的被告就一定會被判很重的刑期。

DW: 若從「廈門聚會案」來看，中國國內維權的空間，是否會因為這個案件蒙上另一層陰影呢？

滕彪：其實在這之前，維權空間緊縮就已經發生了。習近平上台後，先是2013年對新公民運動的清洗，2015年「709事件」對整個維權律師群體的打壓，包含對其他環保、女權、家庭教會、記者或媒體，中國政府對所有這些民間力量都進行全面的打壓。這個寒蟬效應是非常明顯的。在許志永跟丁家喜這次被抓捕前，中國民間的聲音已被打壓得非常厲害。

敢於從事人權工作的人已非常少，即便做一些人權工作，也是非常小心跟低調。這跟過去2003到2013年民間的活躍是完全不可同日而語的。中國政府對許志永跟丁家喜的重判也說明了習近平的殘酷程度，哪怕民間已經弱到這樣的程度，他還是要用這樣的重判傳達他明確的信號，也就是他不想聽到任何一個反對的聲音。許志永在2020年初寫了一個勸退書，習近平對此應該是極其仇恨的。

DW: 在這樣的情況下，您認為國際社會可以怎麼做，去有效在人權議題上向中國政府施壓？

滕彪：許志永跟丁家喜這些良心犯代表的是中國的希望，中國的良心，而習近平跟中共代表的是一個倒退的黑暗方向。國際社會應該認清這樣的現實，不能因為跟中共做生意並在中國巨大的市場賺錢，而忘記了中國的人權，以及忘記推動中國的民主法治。國際社會有責任通過各種手段，包含外交手段與包含把人權跟經濟貿易掛鈎，以及包含各種方法來支持中國的民間運動，給中共施加壓力，讓中共這種倒行逆施有所收斂。

若整個國際社會，尤其是西方民主國家，能夠清晰地意識到這點並下決心去推動人權，下決心在與中國交往時，把人權放在最重要的位置，還是會有效果的。中國共產黨現在面臨的一個非常大的問題是經濟的下滑，經濟下滑在影響它的合法性，也在影響中國的社會穩定。在這個意義上，它也有求於西方。西方是有機會跟槓桿去幫助中國人權。

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