将阿富汗外汇储备挪为己用 美国遭批评

（德国之声中文网）根据总统拜登上周五（2月11日）签署的一项行政令，美国宣布计划将被冻结的阿富汗央行70亿美元外汇储备分为两部分，其中一半用于对阿富汗民众的人道主义援助。另一半预留在美国，用途视目前针对塔利班的诉讼而定，其中包括911事件中罹难者亲属提起的诉讼。

阿富汗央行批评这一决定，称其资产是属于阿富汗人民的，而非某个政府、党派或组织。"美国最近决定扣留外汇储备并将其用作不相关的用途，这对阿富汗人民是不公正的"，阿富汗央行在声明中称："(阿富汗央行)永远不会接受将阿富汗的外汇储备以补偿或人道主义援助的名义支付给其他人，并要求撤销这一决定，释放阿富汗的所有外汇储备。"

据美联社报道，阿富汗政府共有约90亿美元的海外资产。其中的大部分约70亿美元在美国，其余部分大多在德国、阿联酋和瑞士。

塔利班发言人穆罕默德·纳伊姆（Mohammad Naeem）谴责美国"窃取"阿富汗人民财产的行为，称美国"在人性和道德上已堕落到最低水平"。

外汇储备应用于稳定阿富汗的货币

"没有国家可以这样做"

依据拜登的行政令，阿富汗外汇储备中计划用于人道援助的35亿美元将交由一个托管基金，由联合国管理。阿富汗前政府金融顾问法哈迪（Torek Farhadi）指出，此类基金的目的是支撑汇率、货币政策及平衡收支，而不是用于人道救援。他质疑美国这种做法的合法性，"拜登这一决定是单方面的，并不符合国际法" ，他说："世界上没有一个国家能够决定没收另一个国家的储备资产。"

阿富汗前总统卡尔扎伊（Hamid Karzai）也呼吁拜登总统重新审视上周的决定。卡尔扎伊上周日在喀布尔的一场记者会上表示，被冻结的资产应用来保障阿富汗货币以及该国金融系统的稳定。"阿富汗民众同那些失去亲人的家庭一样是受害者"，他说，"扣留或抢夺阿富汗人民的财产"是不公不义的。

上周六，喀布尔发生抗议示威，谴责拜登政府扣留阿富汗外汇储备的决定，称这一财产属于阿富汗人民。示威者聚集在艾德加大清真寺外，要求美国为在持续20年的反恐战争中丧生的数万阿富汗平民提供经济赔偿。

中国政府也对华盛顿的有关举动做出反应。外交部发言人汪文斌周一在例行记者会上回答有关问题时表示，阿富汗海外资产属于阿富汗人民，理应归还阿富汗。他指出，美方是阿富汗危机的始作俑者，"我们呼吁美方反躬自省，不要再做令阿富汗人民雪上加霜的事情。"

（美联社、路透社、德新社）

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