将特朗普置于“靶心”？枪击案后拜登承认用词有误

拜登因为上个月辩论表现不佳成为舆论焦点，他希望人们更多关注特朗普的言行，“是时候把特朗普置于靶心了。”特朗普遭遇未遂暗杀之后，拜登接受采访承认用词有误。

（德国之声中文网）美国总统拜登周一（7月15日）表示，他呼吁将特朗普置于总统竞选的“靶心”（bullseye）措辞不当。

拜登接受美国全国广播公司（NBC）访问时，被问到他针对特朗普的说法是否太过分，拜登回答说：“使用这个词是一个错误。”特朗普上周六在宾夕法尼亚州的一场竞选集会上遭遇未遂暗杀。

“我的意思是要关注他，关注他的所作所为。关注他的政策，关注他在辩论中撒了多少谎。”拜登说。

在11月大选前，美国国内已经出现了严重的两极分化，而这次暗杀事件更是让全国为之震惊。

此后，几位知名的共和党人指责拜登应对这次暗杀企图负责，因为他对特朗普使用了攻击性语言。

周一，特朗普宣布万斯（J.D. Vance）担任其2024年总统竞选搭档。万斯表示：“拜登竞选的核心前提，就是特朗普总统是个独裁法西斯分子，必须不计代价阻止他。”

“这种言论直接导致了特朗普总统遭遇未遂暗杀。”万斯在社交媒体上写道。

拜登是在上周初给民主党捐助者的电话中首次发表上述言论的。

拜登表态的语境

“是时候把特朗普置于靶心了。”拜登在电话中说，当时拜登因为上个月辩论表现不佳成为舆论焦点，他希望人们更多关注特朗普的言行。

在上个月的辩论中，拜登口齿不清，语无伦次，并在特朗普讲话时张开嘴站着。

周一，拜登接受了NBC的采访，这是白宫在那场辩论后为缓解人们对这位81岁总统年龄和心理状态的担忧而做出的努力。

在没有提词器帮助的状态下，拜登告诉NBC记者霍尔特（Lester Holt），他的思维敏捷度“相当不错”。

“我老了。” 根据一份记录稿，拜登对NBC表示，“但我只比特朗普大3岁，这是第一；第二，我的思维敏捷度相当不错。”

他补充道：“我理解人们为什么会说，‘天哪，他已经81岁了。哇，他83岁、84岁的时候会变成什么样？’这是个很合理的问题。”

虽然承认自己针对特朗普的用词是个“错误”，但拜登表示，继续关注特朗普连任带来的威胁是正确的。

“听着，我不是那个说‘从一开始我就想当独裁者’的人。”他指的是特朗普发表过很多让人震惊的言论。

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（法新社）

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