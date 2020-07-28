 “将孟晚舟引渡至美的要求已满足” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2020

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时政风云

“将孟晚舟引渡至美的要求已满足”

一份向媒体公开的文件显示，加拿大司法部长声称，以银行欺诈罪将华为首席财务官孟晚舟引渡到美国的要求已经满足。与此同时，华为呼吁德国政府不要将其排除在5G移动网络建设之外。

Kanada Gericht beginnt mit Anhörung zur Auslieferung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou (AFP/D. MacKinnon )

（德国之声中文网）据路透社周五（7月31日）报道，向加拿大不列颠哥伦比亚省一法庭提交的文件显示，加拿大司法部长兼总检察长拉梅蒂（David Lametti）表示，以银行欺诈罪将华为首席财务官孟晚舟引渡到美国的要求已经满足。

这些文件于上周提交，并于周五向媒体公布，是就孟晚舟是否应该被引渡到美国举行正式听证会的先导。听证会将于2021年4月举行。 这些文件概述了支持逮捕孟晚舟的证据，并得出结论称，已具备引渡条件。

文件指出，引渡听证并不是对美国提出的指控进行一次完整的审判，而只是判断这些指控是否有被认定为有效的可能性。 加拿大司法部长兼总检察长拉梅蒂的律师写道："证据表明，孟晚舟女士故意向汇丰银行做出不实陈述，试图维持华为与该行的关系。" "由于孟晚舟承认，她就是引渡请求中所列行为的被追诉对象，因此，引渡的所有正式要求都已满足。"

Kanada Gericht beginnt mit Anhörung zur Auslieferung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou (Reuters/J. Wolsak)

按计划，此案的下次听证将于8月17到21日在温哥华举行

或将旷日持久

根据美国的逮捕令，现年48岁的孟晚舟于2018年12月在加拿大被捕。美国指控她针对华为在伊朗的业务往来误导了汇丰银行。被捕之后，孟晚舟一直被软禁在温哥华，自认无罪的她力抗引渡要求。中国要求加拿大释放孟晚舟，此案造成两国关系迅速恶化。孟晚舟被捕后，中国拘押了两名加拿大公民。

今年五月，不列颠哥伦比亚省高等法院一位法官裁定，孟晚舟案的双重犯罪法律标准已经符合，即孟晚舟被控行为在美国和加拿大均属于犯罪行为。孟晚舟希望迅速获释的努力由此失败。

按计划，此案的下次听证将于8月17到21日在温哥华举行，届时将讨论加拿大司法部长是否有权拒绝提供华为公司要求的与孟晚舟最初被捕有关的文件。此案的听证预计将于2021年4月全部完成，但因为双方都可能提出上诉，所以或许将耗时多年。

华为呼吁德政府勿将其排除在外

Huawei logo auf der Hauptniederlassung in Reading, Großbritannien (Reuters/M. Childs)

英国已宣布将全面禁止华为参与英国的5G网建设

就在孟晚舟案出现重要进展的同时，华为在德国的代表王承东（David Wang）呼吁德国政府不要将其排除在5G移动网络建设之外。

德国《明镜周刊》周五报道称，王承东向其表示，"我们认为，德国政府为所有公司设定同样严格的安全标准，这是确保网络安全的正确方式。"而美国方面认为，该网络基础设施提供商可能会滥用技术，例如从事间谍活动等。就此，王承东补充道："我们在德国运营已有15年之久，我们的长期客户都未曾发现我们滥用技术的任何证据。美国也没有任何证据。""目前该行业被如此政治化，根本就是一场闹剧：事实几乎无关紧要。"

目前，德国的三大移动运营商都是华为的客户。王承东向《明镜周刊》指出："将华为排除在德国市场之外，将主要影响我们的客户及其本身的客户和股东，因为供应商将无法自由选择市场上最好的产品。" 他强调："禁令肯定不会增加网络的安全性，相反，更多的竞争可以带来更好、更安全的产品。"

在王承东看来，对华为而言最大的危险是"全球化倒退。（美国总统）特朗普正在制造大量的麻烦。但我敢肯定，他最终无法阻止全球化进程。"

上个月，英国已宣布将全面禁止华为参与英国的5G网建设，已经采用的华为设备也需要在2027年前拆除。对此禁令，英国政府解释称，一方面是出于安全考虑，另一方面也是基于美国此前对华为提出的制裁措施。长期以来，华盛顿一直在向盟友施加压力，要求各国在5G网建设中不采用华为设备。因为面临一些支持美国、呼吁全面禁止华为的议员的压力，默克尔政府已将收紧认证规定的决定推迟到夏季假期之后。

安静/王凡（路透社、《明镜周刊》）

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