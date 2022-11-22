 封锁记者账号遭批评 马斯克宣布解封 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.12.2022

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时政风云

封锁记者账号遭批评 马斯克宣布解封

推特封锁美国知名记者账号遭到国际批评后，周六宣布解封。此前一天，推特所有者马斯克指控一些记者追踪并发布他的私人行踪，多名记者的推特被禁言。

Tesla CEO Elon Musk

（德国之声中文网）推特周六解封了几个美国知名记者的账号。推特老板马斯克发文写道：「网民表达了意见。对我进行人肉搜索的推特账号将被取消封锁。」

马斯克稍早之前在推特进行了一项民意调查，参与调查的370万人中，58.7%支持立刻恢复被封锁的记者账号。

德国外交部周五（12月16日）在推特上发帖表示：“新闻自由不允许被随意‘开关’”。德国政府副发言人毕希纳（Wolfgang Büchner）也发推称，“任意封禁记者的推特账号的做法是不能被接受的。” 

此前推特将多名知名媒体记者封号，包括CNN、《纽约时报》和《华盛顿邮报》记者。他们都曾聚焦报道该社交平台及其新老板马斯克。 

马斯克则回应称，这些记者转发了人肉搜索自己实时位置的链接，对自己和家人的人身安全造成威胁。“这基本上是暗杀坐标，直接违反了推特的服务条款。”他还说有人跟踪过他的女儿乘坐的汽车。 

推特采取行动的直接导火索可能是一个追踪马斯克私人飞机行程的账号“@ElonJet”，该账号已于14日被推特封禁。CNN报道称，马斯克为了封杀这个账号专门推出新的条款，据称如果账号专门用于分享某人的实时位置，将被自动封禁。 

马斯克的私人飞机成追踪目标（资料图片）

马斯克的私人飞机成追踪目标（资料图片）

马斯克还称，他将对@ElonJet账号拥有者——一名名叫Jack Sweeney的20岁的大学生采取法律行动。他说，对记者也适用同样的反人肉搜索条款，违反者将被封禁7天。 

欧盟委员会副主席约洛娃（Věra Jourová）也对此事表示了关注，推特随意封禁记者账号的行为“令人担忧”。她指出，不仅欧盟的数字服务法案（Digital Services Act）要求服务商尊重媒体自由和基本权利，企业的这一义务还得到“媒体自由法案”（ Media Freedom Act）的强化。“伊隆·马斯克应该清楚这一点。我们是有红线的，很快，也会有对应的制裁。” 

（法新社、路透社） 

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